MATO GROSSO
Corpo de Bombeiros combate 21 incêndios florestais nesta quinta-feira (28)
O Corpo de Bombeiros Militar de Mato Grosso (CBMMT) mantém controlados 16 focos ativos nas últimas 24 horas e as equipes continuam, nesta quinta-feira (28.8), atuando diretamente no combate a 21 incêndios florestais em diversas regiões do estado.
Os focos ativos controlados, que não apresentam mais risco imediato de propagação por estarem contidos dentro de um perímetro seguro, estão localizados nos seguintes municípios: Cláudia, com cinco focos ainda em monitoramento; Vila Bela da Santíssima Trindade, com dois focos sob acompanhamento; Alto Paraguai, também com dois focos monitorados; Nova Maringá, com dois focos em observação; além de Comodoro, Cáceres, Ipiranga do Norte, Santa Carmem e União do Sul, que registram um foco cada, todos sob monitoramento contínuo.
Além disso, as equipes seguem atuando intensamente no combate aos incêndios florestais nos municípios de Paranatinga, Juscimeira, Alto Garças, Cláudia, Nova Maringá, Barra do Garças, Canabrava do Norte, Paranaíta, Apiacás, Nova Canaã do Norte, Alta Floresta, Novo Mundo, Peixoto de Azevedo, Guarantã do Norte, Colíder e Marcelândia.
Os esforços também seguem nos municípios de Vila Bela da Santíssima Trindade e Terra Nova do Norte, cada um com dois focos ativos distintos. As ações estão igualmente concentradas no Assentamento Passa Vinte, localizado entre General Carneiro e Barra do Garças. Nesta última ocorrência, embora o Corpo de Bombeiros Militar atue na área, trata-se de uma região federal vinculada ao Programa de Assentamento da Reforma Agrária do Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária (Incra).
A atuação da corporação ocorre de maneira emergencial e excepcional, em razão do risco imediato às famílias, moradias e atividades produtivas locais, cuja integridade não poderia aguardar providências federais. Paralelamente, já foi formalizado pedido ao Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis (IBAMA) para que direcione suas equipes de resposta.
Em todos os locais, as ações contam com a atuação direta das equipes em campo, além do apoio de máquinas pesadas, caminhões-pipa, três duas aeronaves e um helicóptero que reforçam o combate às chamas. As operações são realizadas de forma ininterrupta, com foco na contenção dos incêndios e na proteção de vidas, propriedades rurais e do meio ambiente.
As ações contam com o apoio do Grupo de Aviação Bombeiro Militar (GAvBM) do Corpo de Bombeiros Militar de Mato Grosso (CBMMT), da Defesa Civil do Estado e do Centro Integrado de Operações Aéreas (Ciopaer), além da Polícia Militar, que atuam de forma integrada para garantir uma resposta rápida e eficaz às ocorrências.
Monitoramento
O Corpo de Bombeiros Militar também realiza o monitoramento de 66 focos de calor ativos em todo o estado, incluindo os que estão em combate e controlados. Desse total, 42 são incêndios florestais, sendo 7 em terras indígenas. Outros 24 focos restantes correspondem a queimadas irregulares.
As ocorrências de focos de incêndio em terras indígenas incluem: dois focos na Terra Indígena Parabubure, em Campinápolis; dois focos na Terra Indígena Capoto/Jarina, em Peixoto de Azevedo; um foco na Terra Indígena Areões, em Nova Nazaré; um foco na Terra Indígena Maraiwatsede, em Alto Boa Vista e um foco na Terra Indígena Zoró em Rondolândia.
No caso de áreas indígenas, o combate deve ser feito por órgãos do Governo Federal, já que o Estado não possui autorização para atuar. Até o momento, o Corpo de Bombeiros Militar não foi acionado.
Fiscalização – Operação Infravermelho
Os outros 24 focos de calor decorrentes do uso irregular do fogo estão sendo fiscalizados no âmbito da Operação Infravermelho, cujo monitoramento é realizado a partir da Sala de Situação Central, instalada no Batalhão de Emergências Ambientais (BEA), em Cuiabá.
Com apoio de imagens de satélite e outras tecnologias, a operação tem como objetivo identificar de forma antecipada áreas com risco de incêndio florestal ou onde o fogo já tenha sido iniciado de maneira ilegal, atuando tanto na prevenção quanto na responsabilização dos infratores.
Incêndios extintos
Desde o início do período proibitivo de uso do fogo em Mato Grosso, o Corpo de Bombeiros já extinguiu 167 focos ativos, entre incêndios florestais e queimadas irregulares em 105 municípios.
Os municípios são: Acorizal, Água Boa, Alta Floresta, Alto Araguaia, Alto Boa Vista, Alto Paraguai, Alto Taquari, Apiacás, Araguaiana, Aripuanã, Barra do Bugres, Barra do Garças, Barão de Melgaço, Bom Jesus do Araguaia, Cáceres, Campinápolis, Campo Verde, Canabrava do Norte, Canarana, Chapada dos Guimarães, Cláudia, Cocalinho, Colíder, Colniza, Comodoro, Confresa, Conquista D’Oeste, Cotriguaçu, Cuiabá, Denise, Diamantino, Feliz Natal, Figueirópolis do Oeste, Gaúcha do Norte, General Carneiro, Guarantã do Norte, Guiratinga, Ipiranga do Norte, Itanhangá, Itaúba, Jaciara, Jauru, Juara, Juscimeira, Juína, Lucas do Rio Verde, Luciara, Marcelândia, Matupá, Nossa Senhora do Livramento, Nova Bandeirantes, Nova Brasilândia, Nova Canaã do Norte, Nova Guarita, Nova Lacerda, Nova Marilândia, Nova Maringá, Nova Monte Verde, Nova Mutum, Nova Nazaré, Nova Santa Helena, Nova Ubiratã, Nova Xavantina, Novo Mundo, Novo Santo Antônio, Novo São Joaquim, Paranatinga, Paranaíta, Peixoto de Azevedo, Poconé, Pontal do Araguaia, Pontes e Lacerda, Porto Alegre do Norte, Porto Esperidião, Poxoréu, Primavera do Leste, Querência, Ribeirão Cascalheira, Rondolândia, Rondonópolis, Rosário Oeste, Santa Carmem, Santa Cruz do Xingu, Santa Rita do Trivelato, Santa Terezinha, Santo Afonso, Santo Antônio de Leverger, Santo Antônio do Leste, São Félix do Araguaia, São José do Povo, São José do Rio Claro, São José do Xingu, Sapezal, Serra Nova Dourada, Sinop, Sorriso, Tabaporã, Tapurah, Terra Nova do Norte, Tesouro, Torixoréu, União do Sul, Várzea Grande, Vila Bela da Santíssima Trindade e Vila Rica.
Focos de calor
Em Mato Grosso, foram registrados 143 focos de calor nas últimas 24 horas, conforme última checagem às 17h, no Programa BDQueimadas do Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais (Inpe). Desses, 90 estão na Amazônia e 53 no Cerrado. Os dados são do Satélite de Referência (Aqua Tarde).
É importante destacar que um foco de calor isolado não caracteriza, por si só, um incêndio florestal. No entanto, um incêndio florestal geralmente envolve o acúmulo de diversos focos de calor em uma mesma área.
Proibição do uso do fogo
O CBMMT reforça o alerta à população sobre a proibição do uso de fogo para limpeza e manejo de áreas rurais em Mato Grosso. De 1º de junho até 31 de dezembro está proibido o uso do fogo no Pantanal. Nas regiões da Amazônia e do Cerrado, o período proibitivo teve início em 1º de julho e vai até 30 de novembro.
Já nas áreas urbanas, o uso do fogo é proibido durante todo o ano. Em caso de qualquer indício de incêndio florestal no bioma, a orientação é que a denúncia seja feita imediatamente pelos números 193 ou 190.
Fonte: Governo MT – MT
MATO GROSSO
Seciteci anuncia municípios finalistas do prêmio Cidades Inovadoras
A Secretaria de Estado de Ciência, Tecnologia e Inovação (Seciteci) anunciou os municípios classificados como finalistas da 2ª edição do Prêmio Cidades Inovadoras. A lista oficial foi divulgada nesta quinta-feira (28.8).
A premiação é uma iniciativa do Governo de Mato Grosso que reconhece municípios com projetos inovadores e sustentáveis. Inicialmente, o prêmio recebeu 47 inscrições nesta edição. Após verificação, 35 inscrições foram validadas e 24 municípios foram classificados posteriormente para etapa de entrevista.
A partir das entrevistas e verificação de informações, uma banca composta por representantes das instituições que fazem parte do Conselho Estadual de Ciência e Tecnologia e Inovação do Estado do Mato Grosso (CECTI) e a equipe técnica do Parque Tecnológico escolheram os municípios finalistas.
Segundo o superintendente de Desenvolvimento Científico, Tecnológico e de Inovação da Seciteci, Marcos Natanael, os projetos foram avaliados a partir de critérios como relevância e mérito da iniciativa, viabilidade econômica e viabilidade de implementação da ação.
Os finalistas agora concorrem a prêmios como uma Bolsa de transferência de tecnologia (BTT) nível 03, com o objetivo de inserir no município vencedor pesquisador consultor técnico para auxiliar na execução do projeto por um período de até 12 meses.
As cidades também podem ganhar uma imersão nacional presencial no Smart City Week Curitiba; e uma imersão internacional presencial no Smart City Week Barcelona, na Espanha, ambas cidades são referências no campo da inovação.
A premiação renderá ainda divulgação nacional e internacional em materiais e mídias digitais e impressas das instituições promotoras e/ou apoiadoras do Prêmio.
“Divulgamos a lista dos municípios que participaram de todas as fases e conheceremos os vencedores na solenidade do dia 08 de setembro, em Cuiabá. Por isso, convidamos todos a acompanharem essa premiação que serve como um incentivo à inovação nos nossos municípios”, completa Marcos Natanael.
A lista oficial de finalistas pode ser vista clicando aqui.
*Com supervisão de Téo Meneses.
Fonte: Governo MT – MT
MATO GROSSO
Secel inicia edição 2025 dos Jogos Abertos Mato-grossenses nesta sexta-feira (29)
A Secretaria de Estado de Cultura, Esporte e Lazer (Secel-MT) inicia, nesta sexta-feira (29.8), a edição 2025 dos Jogos Abertos Mato-grossenses. O município de Primavera Leste (a 243 km da capital) sedia, até domingo (31.8), a primeira etapa regional da competição, que reunirá atletas da categoria adulta das regiões esportivas Sul e Sudeste do Estado.
Em disputas de basquete, futsal, handebol e voleibol, times masculinos e femininos competem pelos títulos de campeões regionais em suas modalidades e às vagas para as etapas estaduais, que ocorrem no mês de novembro.
Cerca de 600 pessoas, entre atletas, técnicos e dirigentes, compõem as delegações participantes da etapa regional Sul/Sudeste. Ao todo, 51 seleções representam os municípios de Campo Verde, Guiratinga, Itiquira, Jaciara, Juscimeira, Pedra Preta, Paranatinga, Poxoréu, Primavera do Leste, Santo Antônio de Leverger, Rondonópolis, São Pedro da Cipa, São José do Povo e Tesouro.
“Sabemos que os Jogos Abertos são fundamentais para os atletas adultos manterem a rotina de treinos, competições, e de integração também. Por isso é uma satisfação manter o evento no calendário do Estado, com etapas que possibilitam o envolvimento de municípios de todas as regiões”, destaca o secretário da Secel, David Moura.
Até o mês de outubro, haverá mais quatro etapas regionais. O calendário completo da edição 2025 dos Jogos Abertos Mato-grossenses está disponível no site www.secel.mt.gov.br/-/jogos-abertos-mato-grossenses-2025
Abertura oficial e competições
A abertura oficial da etapa regional Sul/Sudeste dos Jogos Abertos Mato-grossenses será realizada no sábado (30.8), às 20h, no Ginásio Municipal “Pianão”, em Primavera do Leste.
As competições ocorrem desta sexta (29) a domingo (31), em diferentes espaços esportivos do município, de acordo com a modalidade.
O Ginásio Pianão recebe os jogos de futsal, e o Ginásio Colégio Nova Geração, as partidas de basquetebol. Os ginásios da Escola Estadual Clemilda Oliveira Viana e da Faculdade Anhanguera sediam as disputas de handebol e de voleibol, respectivamente.
Fonte: Governo MT – MT
