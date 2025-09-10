MATO GROSSO
Corpo de Bombeiros combate 31 incêndios florestais nesta quarta-feira (10)
O Corpo de Bombeiros Militar de Mato Grosso (CBMMT) mantém controlados 5 focos ativos nas últimas 24 horas. As equipes continuam, nesta quarta-feira (10.9), atuando diretamente no combate a 31 incêndios florestais em diversas regiões do Estado.
Os focos ativos, que estão controlados e não apresentam risco imediato de propagação por estarem contidos dentro de um perímetro seguro, localizam-se nos seguintes municípios: Cláudia, Tapurah, Cáceres, Vila Bela da Santíssima Trindade e Novo Mundo.
Além disso, as equipes continuam atuando no combate aos incêndios florestais em Vila Bela da Santíssima Trindade, onde os esforços estão concentrados no controle de quatro focos ativos, e em Barra do Garças, que registra dois focos em combate. Em Barra do Garças, as ações estão focadas nas regiões da Serra do Roncador e do Parque Estadual da Serra Azul, com o apoio de aeronaves, maquinários, brigadistas e equipes em solo.
Em Chapada dos Guimarães, as equipes também enfrentam três focos ativos, enquanto nos municípios de Tesouro, São José do Rio Claro e Juína, são combatidos dois focos de incêndio em cada localidade.
As operações de combate continuam ainda em Paranatinga, Nova Maringá, Cláudia, Tapurah, Boa Esperança do Norte, Nova Ubiratã, Sinop, União do Sul, Torixoréu, Novo Santo Antônio, Confresa, Cáceres, Colniza, Tangará da Serra, Novo Mundo e Nova Monte Verde.
Todas essas ações de combate contam com a atuação direta das equipes em campo, além do apoio de máquinas pesadas, caminhões-pipa, aeronaves e helicóptero que reforçam o combate às chamas. As operações são realizadas de forma ininterrupta, com foco na contenção dos incêndios e na proteção de vidas, propriedades rurais e do meio ambiente.
As operações contam com o apoio do Grupo de Aviação Bombeiro Militar (GAvBM), da Defesa Civil do Estado e do Centro Integrado de Operações Aéreas (Ciopaer), além da Polícia Militar, que atuam de forma integrada para garantir uma resposta rápida e eficaz às ocorrências.
Monitoramento
O Corpo de Bombeiros Militar também realiza o monitoramento de 104 focos de calor ativos em todo o Estado, incluindo os que estão em combate e controlados. Desse total, 89 são incêndios florestais, sendo 22 em terras indígenas. Outros 15 focos restantes correspondem a queimadas irregulares.
As ocorrências de focos de incêndio em terras indígenas são as seguintes: seis focos no Parque do Xingu, em Gaúcha do Norte; quatro focos na Terra Indígena Sangradouro, em Poxoréu; quatro focos na Terra Indígena Marechal Rondon, em Paranatinga; dois focos na Terra Indígena Zoró, em Rondolândia.
Os focos também são registrados: na Terra Indígena Sarare em Conquista D’Oeste; na Terra Indígena Roosevelt, em Rondolândia, na Terra Indígena Parque Indígena do Xingu, em Nova Ubiratã; na Terra Indígena Areões, em Nova Nazaré; na Terra Indígena Capoto/Jarina em Peixoto de Azevedo.
No caso de áreas indígenas, o combate deve ser feito por órgãos do Governo Federal, já que o Estado não possui autorização para atuar. Até o momento, o Corpo de Bombeiros Militar não foi acionado.
Fiscalização – Operação Infravermelho
Os outros 15 focos de calor decorrentes do uso irregular do fogo estão sendo fiscalizados no âmbito da Operação Infravermelho, cujo monitoramento é realizado a partir da Sala de Situação Central, instalada no Batalhão de Emergências Ambientais (BEA), em Cuiabá.
Com apoio de imagens de satélite e outras tecnologias, a operação tem como objetivo identificar de forma antecipada áreas com risco de incêndio florestal ou onde o fogo já tenha sido iniciado de maneira ilegal, atuando tanto na prevenção quanto na responsabilização dos infratores.
Incêndios extintos
Desde o início do período proibitivo de uso do fogo em Mato Grosso, o Corpo de Bombeiros já extinguiu diretamente 198 focos ativos, entre incêndios florestais e queimadas irregulares em todo o Estado.
Os municípios são: Acorizal, Água Boa, Alta Floresta, Alto Araguaia, Alto Boa Vista, Alto Paraguai, Alto Taquari, Apiacás, Araguaiana, Aripuanã, Barra do Bugres, Barra do Garças, Barão de Melgaço, Bom Jesus do Araguaia, Cáceres, Campinápolis, Campo Verde, Canabrava do Norte, Canarana, Chapada dos Guimarães, Cláudia, Cocalinho, Colíder, Colniza, Comodoro, Confresa, Conquista D’Oeste, Cotriguaçu, Cuiabá, Denise, Diamantino, Feliz Natal, Figueirópolis do Oeste, Gaúcha do Norte, General Carneiro, Guarantã do Norte, Guiratinga, Ipiranga do Norte, Itanhangá, Itaúba, Jaciara, Jauru, Juara, Juscimeira, Juína, Lucas do Rio Verde, Luciara, Marcelândia, Matupá, Nossa Senhora do Livramento, Nova Bandeirantes, Nova Brasilândia, Nova Canaã do Norte, Nova Guarita, Nova Lacerda, Nova Marilândia, Nova Maringá, Nova Monte Verde, Nova Mutum, Nova Nazaré, Nova Santa Helena, Nova Ubiratã, Nova Xavantina, Novo Mundo, Novo Santo Antônio, Novo São Joaquim, Paranatinga, Paranaíta, Peixoto de Azevedo, Poconé, Pontal do Araguaia, Pontes e Lacerda, Porto Alegre do Norte, Porto Esperidião, Poxoréu, Primavera do Leste, Querência, Ribeirão Cascalheira, Rondolândia, Rondonópolis, Rosário Oeste, Santa Carmem, Santa Cruz do Xingu, Santa Rita do Trivelato, Santa Terezinha, Santo Afonso, Santo Antônio de Leverger, Santo Antônio do Leste, São Félix do Araguaia, São José do Povo, São José do Rio Claro, São José do Xingu, Sapezal, Serra Nova Dourada, Sinop, Sorriso, Tabaporã, Tapurah, Terra Nova do Norte, Tesouro, Torixoréu, União do Sul, Várzea Grande, Vila Bela da Santíssima Trindade e Vila Rica.
Focos de calor
Em Mato Grosso, foram registrados 268 focos de calor nas últimas 24 horas, conforme última checagem às 17h, no Programa BDQueimadas do Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais (Inpe). Desses, 165 estão na Amazônia e 92 no Cerrado e 11 no Pantanal. Os dados são do Satélite de Referência (Aqua Tarde).
É importante destacar que um foco de calor isolado não caracteriza, por si só, um incêndio florestal. No entanto, um incêndio florestal geralmente envolve o acúmulo de diversos focos de calor em uma mesma área.
Proibição do uso do fogo
O CBMMT reforça o alerta à população sobre a proibição do uso de fogo para limpeza e manejo de áreas rurais em Mato Grosso. De 1º de junho até 31 de dezembro está proibido o uso do fogo no Pantanal. Nas regiões da Amazônia e do Cerrado, o período proibitivo teve início em 1º de julho e vai até 30 de novembro. Já nas áreas urbanas, o uso do fogo é proibido durante todo o ano.
Em caso de qualquer indício de incêndio florestal, a orientação é que a denúncia seja feita imediatamente pelos números 193 (Corpo de Bombeiros) ou 190 (Polícia Militar).
Fonte: Governo MT – MT
Estudante de MT é bicampeão da prova de Potência Máxima do ciclismo nos Jogos da Juventude
O estudante de Marcelândia (a 642 km de Cuiabá), Jackson Ferreira, de 17 anos, conquistou as primeiras medalhas de ouro dos Jogos da Juventude, nesta quarta-feira (10.9), em Brasília (DF). Organizada pelo Comitê Olímpico do Brasil (COB), a competição nacional reúne 4.700 atletas de todo o país, com idade entre de 15 e 17 anos, em 20 modalidades esportivas, até o dia 25 de setembro.
Jackson foi campeão na modalidade de ciclismo potência máxima, chegando a 1.649 watts (W). Com seu resultado ainda contribuiu para que Mato Grosso levasse o ouro também na dupla mista, ao lado de Camila Daeuble, de 15 anos.
“Eu me preparei bastante, é a primeira vez que eu disputo uma competição fora do meu Estado. Nasci numa pequena cidade, chamada Marcelândia, e voltar para casa com duas medalhas de ouro, conquistadas já no primeiro dia de competições, é demais”, destaca Jackson.
A prova de ciclismo potência desafia jovens atletas a realizarem um sprint de 6 segundos em disputas masculinas, femininas e duplas mistas, e é inspirada em um protocolo de testes da União Ciclística Internacional (UCI).
Jackson é estudante da Escola Estadual Paulo Freire, em Marcelândia. Já Camila estuda na Escola Estadual 13 de maio, em Tangará da Serra. Os dois fazem parte do primeiro grupo de atletas que representam Mato Grosso nos Jogos da Juventude 2025.
No total, o Governo de Mato Grosso leva a Brasília 225 estudantes de vários municípios do Estado, que foram classificados durante os Jogos Estudantis Mato-Grossenses realizados pela Secretaria de Estado de Cultura, Esporte e Lazer (Secel-MT).
As viagens são divididas em três blocos, de acordo com as modalidades, e são conduzidas pela equipe da Secel, que também chefia a delegação mato-grossense. Saiba mais aqui.
Sobre os Jogos da Juventude
Maior competição para jovens no Brasil, os Jogos da Juventude são reconhecidos como uma das principais portas de entrada para novos talentos no esporte olímpico brasileiro.
O primeiro bloco de competições ocorre de 10 a 13 de setembro, envolvendo as modalidades de atletismo, ciclismo, esgrima, ginástica artística, natação, tiro com arco e tênis de mesa.
O próximo bloco abrangerá, de 14 a 19 de setembro, as modalidades de águas abertas, triathlon, wrestling, remo virtual, basquetebol, futsal e vôlei de praia.
O terceiro e último bloco ocorre de 20 a 25 de setembro, com disputas nas modalidades de badminton, ginástica rítmica, judô, taekwondo, handebol e voleibol.
Fonte: Governo MT – MT
Corpo de Bombeiros de Mato Grosso é a instituição mais confiável do Estado, aponta pesquisa
O Corpo de Bombeiros Militar de Mato Grosso (CBMMT) é a instituição mais confiável do Estado, segundo pesquisa realizada pelo Instituto Percent Brasil, publicada nesta quarta-feira (10.09). De acordo com o levantamento, 98% da população confia na corporação, enquanto apenas 2% afirmaram não confiar.
A pesquisa foi realizada entre os dias 01 e 06 de setembro de 2025, utilizando a metodologia quantitativa. Foram aplicadas 1.200 entrevistas pessoais por telefone.
Dos 1.200 participantes, 48,3% eram homens e 51,7% eram mulheres. Em relação à idade, 13,4% tinham entre 16 a 24 anos, 20,8% estavam na faixa de 25 a 34 anos, 22,4% tinham entre 35 a 44 anos, 25,3% estavam na faixa de 45 a 59 anos e 18,0% tinham 60 anos ou mais.
De acordo com o comandante-geral do CBMMT, coronel BM Flávio Glêdson Vieira Bezerra, esse reconhecimento está alicerçado nos investimentos realizados pelo Governo do Estado, que têm permitido o fortalecimento e a modernização tecnológica da corporação, garantindo melhores condições de trabalho, equipamentos adequados e infraestrutura moderna. Somado a isso, a instituição prioriza a constante capacitação de seus militares, assegurando um alto nível de preparo técnico para enfrentar diferentes tipos de ocorrências.
“Em Mato Grosso, o Corpo de Bombeiros integra essa realidade nacional de confiança e se destaca pela presença constante nos momentos mais críticos. Somente no primeiro semestre de 2025, foram atendidas 30.977 ocorrências em todo o Estado, envolvendo combate a incêndios, atendimento pré-hospitalar, emergências com produtos perigosos, além de ações de busca, salvamento e proteção à vida. Atualmente, a corporação conta com 26 unidades operacionais, presentes em 25 municípios, abrangendo o atendimento a cerca de 80% da população mato-grossense”, falou o comandante-geral.
Além disso, o coronel ressaltou a importância da capacitação contínua dos militares, que inclui formação técnica e atualização permanente de conhecimentos. Isso assegura que os bombeiros estejam preparados para agir com rapidez, segurança e precisão em situações de emergência.
“O profissionalismo, a dedicação e o compromisso dos bombeiros militares são decisivos para a construção dessa imagem de confiança. O empenho diário em salvar vidas, proteger o meio ambiente e preservar o patrimônio gera reconhecimento e admiração da sociedade mato-grossense. Assim, os 98% de credibilidade refletem a relação de respeito e confiança construída ao longo do tempo entre a instituição e a população de Mato Grosso”, concluiu o comandante-geral.
Fonte: Governo MT – MT
