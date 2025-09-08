MATO GROSSO
Corpo de Bombeiros combate 35 incêndios florestais nesta segunda-feira (8)
O Corpo de Bombeiros Militar de Mato Grosso (CBMMT) extinguiu quatro incêndios florestais e mantém controlados 7 focos ativos nas últimas 24 horas. As equipes continuam, nesta segunda-feira (8.9), atuando diretamente no combate a 35 incêndios florestais em diversas regiões do estado.
Os incêndios florestais já extintos foram registrados nos municípios de Nova Bandeirantes, Peixoto de Azevedo, Marcelândia e Água Boa. Já os focos ativos, que estão controlados e não apresentam risco imediato de propagação por estarem contidos dentro de um perímetro seguro, localizam-se nos seguintes municípios: Cláudia, com dois focos sob monitoramento, além de Vila Bela da Santíssima Trindade, Cáceres, Tapurah, Sinop e Novo Santo Antônio, cada um com um foco em acompanhamento.
Além disso, as equipes continuam atuando no combate aos incêndios florestais em Vila Bela da Santíssima Trindade, onde os esforços estão concentrados no combate a quatro focos ativos, enquanto em Chapada dos Guimarães, as equipes enfrentam três focos de incêndio.
Ações simultâneas ocorrem em municípios como Santo Antônio de Leverger, Tesouro, Planalto da Serra, São José do Rio Claro, Juína e Alta Floresta e Barra do Garças, todos com dois focos ativos sendo combatidos pelas equipes. Em Barra do Garças, os trabalhos se concentram nas regiões da Serra do Roncador e do Parque Estadual da Serra Azul, com o apoio de três aeronaves, maquinários, brigadistas, além das equipes em solo.
As ações de combate seguem também em Paranatinga, União do Sul, Nova Ubiratã, Nova Maringá, Feliz Natal, Sinop, Torixoréu, Novo Santo Antônio, Cáceres, Tangará da Serra, Colniza, Guarantã do Norte, Nova Bandeirantes e Novo Mundo.
Todas essas ações de combate contam com a atuação direta das equipes em campo, além do apoio de máquinas pesadas, caminhões-pipa, aeronaves e helicóptero que reforçam o combate às chamas. As operações são realizadas de forma ininterrupta, com foco na contenção dos incêndios e na proteção de vidas, propriedades rurais e do meio ambiente.
As operações contam com o apoio do Grupo de Aviação Bombeiro Militar (GAvBM), da Defesa Civil do Estado e do Centro Integrado de Operações Aéreas (Ciopaer), além da Polícia Militar, que atuam de forma integrada para garantir uma resposta rápida e eficaz às ocorrências.
Monitoramento
O Corpo de Bombeiros Militar também realiza o monitoramento de 101 focos de calor ativos em todo o estado, incluindo os que estão em combate e controlados. Desse total, 87 são incêndios florestais, sendo 28 em terras indígenas. Outros 14 focos restantes correspondem a queimadas irregulares.
As ocorrências de focos de incêndio em terras indígenas são as seguintes: sete focos no Parque do Xingu, em Gaúcha do Norte; quatro focos na Terra Indígena Sangradouro, em Poxoréu; quatro focos na Terra Indígena Marechal Rondon, em Paranatinga; três focos na Terra Indígena Areões, em Nova Nazaré; dois na Terra Indígena Pimentel Barbosa, em Canarana e dois na Terra Indígena Zoró, em Rondolândia.
Os focos também são registrados: na Terra Indígena Abawawe, em Campinápolis; na Terra Indígena Parabubure, em Campinápolis; na Terra Indígena Sangradouro/Volta Grande, em General Carneiro; na Terra Indígena Sarare em Conquista D’Oeste; na Terra Indígena Roosevelt, em Rondolândia e na Terra Indígena Parque Indígena do Xingu, em Nova Ubiratã.
No caso de áreas indígenas, o combate deve ser feito por órgãos do Governo Federal, já que o Estado não possui autorização para atuar. Até o momento, o Corpo de Bombeiros Militar não foi acionado.
Fiscalização – Operação Infravermelho
Os outros 14 focos de calor decorrentes do uso irregular do fogo estão sendo fiscalizados no âmbito da Operação Infravermelho, cujo monitoramento é realizado a partir da Sala de Situação Central, instalada no Batalhão de Emergências Ambientais (BEA), em Cuiabá.
Com apoio de imagens de satélite e outras tecnologias, a operação tem como objetivo identificar de forma antecipada áreas com risco de incêndio florestal ou onde o fogo já tenha sido iniciado de maneira ilegal, atuando tanto na prevenção quanto na responsabilização dos infratores.
Incêndios extintos
Desde o início do período proibitivo de uso do fogo em Mato Grosso, o Corpo de Bombeiros já extinguiu diretamente 196 focos ativos, entre incêndios florestais e queimadas irregulares em todo o Estado.
Os municípios são: Acorizal, Água Boa, Alta Floresta, Alto Araguaia, Alto Boa Vista, Alto Paraguai, Alto Taquari, Apiacás, Araguaiana, Aripuanã, Barra do Bugres, Barra do Garças, Barão de Melgaço, Bom Jesus do Araguaia, Cáceres, Campinápolis, Campo Verde, Canabrava do Norte, Canarana, Chapada dos Guimarães, Cláudia, Cocalinho, Colíder, Colniza, Comodoro, Confresa, Conquista D’Oeste, Cotriguaçu, Cuiabá, Denise, Diamantino, Feliz Natal, Figueirópolis do Oeste, Gaúcha do Norte, General Carneiro, Guarantã do Norte, Guiratinga, Ipiranga do Norte, Itanhangá, Itaúba, Jaciara, Jauru, Juara, Juscimeira, Juína, Lucas do Rio Verde, Luciara, Marcelândia, Matupá, Nossa Senhora do Livramento, Nova Bandeirantes, Nova Brasilândia, Nova Canaã do Norte, Nova Guarita, Nova Lacerda, Nova Marilândia, Nova Maringá, Nova Monte Verde, Nova Mutum, Nova Nazaré, Nova Santa Helena, Nova Ubiratã, Nova Xavantina, Novo Mundo, Novo Santo Antônio, Novo São Joaquim, Paranatinga, Paranaíta, Peixoto de Azevedo, Poconé, Pontal do Araguaia, Pontes e Lacerda, Porto Alegre do Norte, Porto Esperidião, Poxoréu, Primavera do Leste, Querência, Ribeirão Cascalheira, Rondolândia, Rondonópolis, Rosário Oeste, Santa Carmem, Santa Cruz do Xingu, Santa Rita do Trivelato, Santa Terezinha, Santo Afonso, Santo Antônio de Leverger, Santo Antônio do Leste, São Félix do Araguaia, São José do Povo, São José do Rio Claro, São José do Xingu, Sapezal, Serra Nova Dourada, Sinop, Sorriso, Tabaporã, Tapurah, Terra Nova do Norte, Tesouro, Torixoréu, União do Sul, Várzea Grande, Vila Bela da Santíssima Trindade e Vila Rica.
Focos de calor
Em Mato Grosso, foram registrados 170 focos de calor nas últimas 24 horas, conforme última checagem às 17h, no Programa BDQueimadas do Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais (Inpe). Desses, 101 estão na Amazônia e 68 no Cerrado e um no Pantanal. Os dados são do Satélite de Referência (Aqua Tarde).
É importante destacar que um foco de calor isolado não caracteriza, por si só, um incêndio florestal. No entanto, um incêndio florestal geralmente envolve o acúmulo de diversos focos de calor em uma mesma área.
Proibição do uso do fogo
O CBMMT reforça o alerta à população sobre a proibição do uso de fogo para limpeza e manejo de áreas rurais em Mato Grosso. De 1º de junho até 31 de dezembro está proibido o uso do fogo no Pantanal. Nas regiões da Amazônia e do Cerrado, o período proibitivo teve início em 1º de julho e vai até 30 de novembro. Já nas áreas urbanas, o uso do fogo é proibido durante todo o ano.
Em caso de qualquer indício de incêndio florestal, a orientação é que a denúncia seja feita imediatamente pelos números 193 (Corpo de Bombeiros) ou 190 (Polícia Militar).
Fonte: Governo MT – MT
MATO GROSSO
“Subir no pódio foi uma sensação muito boa, todo o meu esforço valeu a pena”, diz estudante judoca de Tangará da Serra
Os alunos-atletas da Escola Estadual de Tempo Integral Ramon Sanches Marques, de Tangará da Serra, retornam a Mato Grosso na noite dessa segunda-feira (8.9) trazendo na bagagem quatro medalhas e a experiência única de representar o estado em uma competição internacional, a 26ª Copa Hacoaj de Judô, realizada entre os dias 6 e 7 de setembro, em Buenos Aires, na Argentina.
O destaque da delegação foi Eduardo Henrique, estudante do 8º ano, que conquistou a medalha de ouro e garantiu o lugar mais alto do pódio. Yasmin Teodoro, do 9º ano, brilhou ao conquistar duas medalhas de prata em categorias diferentes, e Davi Lino, do 1º ano do Ensino Médio, que volta com o bronze após enfrentar sete lutas intensas.
A equipe ainda contou com os judocas Alister Natan e Bryan Marques, ambos do 8º ano, que também competiram e reforçaram o espírito coletivo da delegação.
Para Yasmin, a experiência foi transformadora. “Subir no pódio foi uma sensação indescritível. Todo o meu esforço valeu a pena. Nunca imaginei que iria viajar para outro país e disputar um campeonato de judô. Esse foi um grande passo para a nossa carreira”, afirmou.
Eduardo Henrique, campeão da categoria, destacou a alegria de poder dividir a conquista com sua família. “Estou muito feliz pela medalha e pela viagem. Agora estou ansioso para chegar em Tangará da Serra e mostrar essa vitória para todos que torceram por mim”, disse.
O medalhista de bronze, Davi Lino, ressaltou que o intercâmbio esportivo vai além da competição. “Foi uma experiência incrível. Além das lutas, tivemos a oportunidade de conhecer uma nova cultura e fazer amizades”, destacou.
Para o secretário de Estado de Educação, Alan Porto, conquistas como essa comprovam o poder transformador do esporte dentro da escola.
“A educação e o esporte, juntos, levam aos estudantes a oportunidade de conhecerem novas pessoas, estados e países. São experiências que ampliam horizontes e transformam sonhos em prática. Estamos muito felizes por ver nossos estudantes representando Mato Grosso em nível internacional”, afirmou.
A diretora da escola, Dheimy Cristiane, também celebrou os resultados. Segundo ela, as medalhas são consequência direta da dedicação dos alunos e da proposta pedagógica da unidade, que é vocacionada ao esporte.
“Esse resultado é fruto de disciplina, esforço e compromisso. Cada treino, cada ajuste de alimentação, cada dia de preparação foi decisivo. As medalhas conquistadas são símbolos de superação e aprendizado, e ficarão marcadas para sempre na vida de cada um deles”, completou.
Os cinco judocas seguem viagem para Tangará da Serra, onde devem chegar na madrugada desta terça-feira (9).
Fonte: Governo MT – MT
MATO GROSSO
MT Ciências recebe mais de 2.500 visitantes em passagem pelo Vale do Araguaia
O Circuito Itinerante da Ciência de Mato Grosso (MT Ciências), projeto da Secretaria de Estado de Ciência, Tecnologia e Inovação (Seciteci), esteve na região do Vale do Araguaia entre os dias 1 e 5 de setembro. Durante a passagem, foram realizados mais de 2.500 atendimentos nos municípios de Barra do Garças e Pontal do Araguaia.
Em Barra do Garças, o projeto integrou a programação da Mostra de Cursos, Extensão e Cultura da Universidade Federal de Mato Grosso (UFMT). Em dois dias de realização do evento, o MT Ciências recebeu 2.019 visitantes.
Em Pontal do Araguaia, a equipe participou do Mutirão da Cidadania, realizado no Parque Turístico dos Garimpeiros. Na ocasião, foram realizados 513 atendimentos. Totalizando um número total de 2.532 visitantes entre as duas cidades.
“Nós ficamos muito felizes com a presença da população, da comunidade escolar e até de autoridades. O secretário Allan Kardec está conseguindo de fato, através do MT Ciências, levar aos municípios de Mato Grosso a popularização da ciência, tecnologia e inovação”, afirmou a servidora e colaboradora do projeto Kassiana Galli.
Os cidadãos puderam conferir a estrutura itinerante composta por uma carreta adaptada com quatro salas temáticas, duas tendas infláveis e um planetário digital. Ao todo, são 32 instalações que unem ciência, tecnologia e cultura em experiências imersivas.
Os espaços temáticos apresentam desde a vasta biodiversidade mato-grossense até fenômenos da luz. O circuito ainda leva kits de robótica, impressoras 3D, drones e óculos de realidade virtual, conectando o aprendizado escolar a tecnologias do presente e do futuro.
No ano passado, o MT Ciências visitou 39 cidades e 124 escolas com um total de 21.176 atendimentos. Em 2025, o circuito já passou por municípios como Tangará da Serra, Confresa, Rondonópolis, entre outros.
A próxima parada será em Sinop, de 9 a 12 de setembro, durante a Semana de Extensão da Universidade do Estado de Mato Grosso (Unemat). Outras prefeituras, escolas, instituições públicas e privadas de Mato Grosso podem solicitar a presença do MT Ciências em eventos através de ofício a ser enviado à Seciteci.
Fonte: Governo MT – MT
MPMT prepara nova edição do projeto “Diálogos com a Sociedade”
96% dos kits já foram entregues e logística será encerrada ainda nesta semana
Brasil dá passo decisivo rumo à certificação internacional de eliminação da transmissão vertical do HIV
Magistradas do TJMT participam de encontro que debate violência de gênero na política
“Subir no pódio foi uma sensação muito boa, todo o meu esforço valeu a pena”, diz estudante judoca de Tangará da Serra
Segurança
Polícia Civil apreende dois adolescentes envolvidos em fato análogo a roubo e cárcere privado
A Polícia Civil cumpriu dois mandados de apreensão em desfavor a dois adolescentes, ambos de 16 anos, envolvidos em fato...
Homem que ameaçava divulgar fotos íntimas de ex-companheira é preso pela Polícia Civil em Lucas do Rio Verde
Um homem que vinha ameaçando divulgar fotografias íntimas de sua ex-companheira foi preso em flagrante, pela Polícia Civil, nesta segunda-feira...
Homem foragido do Estado de Goiás é preso pela Polícia Civil em Cocalinho
Um homem, condenado pela Justiça do Estado de Goiás, foi preso pela Polícia Civil de Mato Grosso, nesta segunda-feira (8.9),...
MT
Brasil
Federação União Progressista anuncia saída da base do governo e entrega de cargos
Os dois partidos da federação têm, juntos, 109 deputados Reprodução TV Câmara Antonio Rueda lê nota em que a federação...
Governo projeta crescimento de 2,44% em 2026 e salário mínimo de R$ 1.631
O valor do salário mínimo previsto para o próximo ano é de R$ 1.631,00. O reajuste foi calculado com base...
Congresso analisa esta semana projetos para proteger infância na rede
Denúncias de adultização de crianças tornaram tema prioridade O presidente da Câmara dos Deputados, Hugo Motta (Republicanos-PB), marcou para quarta-feira...
Economia & Finanças
Mais Lidas da Semana
-
Brasil6 dias atrás
Federação União Progressista anuncia saída da base do governo e entrega de cargos
-
ARTIGOS & OPINIÕES5 dias atrás
Saúde fiscal não é apenas uma questão contábil
-
MEIO AMBIENTE6 dias atrás
Sinop sedia 2º Workshop Estadual da Sema sobre Segurança de Barragens
-
AGRONEGÓCIO7 dias atrás
Avicultura lança campanha para estimular consumo de frango
-
Saúde6 dias atrás
Ministério da Saúde realiza diagnóstico nacional para otimizar serviços de laboratórios públicos
-
Saúde6 dias atrás
Ministério da Saúde intensifica ações contra o sarampo com Dia D de vacinação em Mato Grosso do Sul
-
AGRONEGÓCIO7 dias atrás
Mato Grosso supera a Argentina e consolida liderança global, aponta Imea
-
Cuiabá5 dias atrás
Desfile de 7 de Setembro terá novo trajeto em Cuiabá e destaque para o civismo nas escolas