Corpo de Bombeiros combate 7 incêndios florestais nesta terça-feira (12)

O Corpo de Bombeiros Militar de Mato Grosso (CBMMT) combate sete incêndios florestais no estado, nesta terça-feira (12.8). As ações, iniciadas na segunda-feira (11), seguem em andamento nos municípios de Água Boa, Santa Terezinha, Torixoréu e Colniza.

As equipes também atuam em Santo Antônio do Leste, Nova Nazaré e Cocalinho, com reforço de máquinas pesadas e caminhões-pipa para o combate em campo.

Em todos os casos, as equipes atuam, de forma ininterrupta, com foco na contenção das chamas e na preservação de vidas, de propriedades rurais e do meio ambiente.

Fiscalização e Monitoramento

O Corpo de Bombeiros Militar também realiza o monitoramento de 25 focos de calor ativos em todo o estado. Desse total, 10 são incêndios florestais, sendo sete em terras indígenas. Outros 15 focos restantes correspondem a queimadas irregulares.

As ocorrências em terras indígenas incluem: dois na Terra Indígena Capoto/Jarina em Peixoto de Azevedo; dois focos na Terra Indígena Marechal Rondon em Paranatinga; um foco na Terra Indígena Sangradouro/Volta Grande em Poxoréu; um foco na Terra Indígena Marãiwatsédé em São Félix do Araguaia e um foco na Terra Indígena Nambikwara, em Comodoro.

Por serem áreas indígenas, o combate deve ser feito por órgãos do Governo Federal, já que o Estado não possui autorização para atuar. Até o momento, o Corpo de Bombeiros não foi acionado.

Já os outros 15 focos de calor ocorrem em diversas regiões do Estado, resultantes do uso irregular do fogo, e estão sendo fiscalizados no âmbito da Operação Infravermelho, cujo monitoramento é realizado a partir da Sala de Situação Central, instalada no Batalhão de Emergências Ambientais (BEA), em Cuiabá.

Com apoio de imagens de satélite e outras tecnologias, a operação tem como objetivo identificar de forma antecipada áreas com risco de incêndio florestal ou onde o fogo já tenha sido iniciado de maneira ilegal, atuando tanto na prevenção quanto na responsabilização dos infratores.

Focos de calor

Em Mato Grosso, foram registrados 77 focos de calor nas últimas 24 horas, conforme última checagem às 17h, no Programa BDQueimadas do Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais (Inpe). Desses, 37 estão na Amazônia e 30 no Cerrado. Os dados são do Satélite de Referência (Aqua Tarde).

É importante destacar que um foco de calor isolado não caracteriza, por si só, um incêndio florestal. No entanto, um incêndio florestal geralmente envolve o acúmulo de diversos focos de calor em uma mesma área.

Proibição do uso do fogo

O CBMMT reforça o alerta à população sobre a proibição do uso de fogo para limpeza e manejo de áreas rurais em Mato Grosso. De 1º de junho até 31 de dezembro está proibido o uso do fogo no Pantanal. Nas regiões da Amazônia e do Cerrado, o período proibitivo teve início em 1º de julho e vai até 30 de novembro.

Já nas áreas urbanas, o uso do fogo é proibido durante todo o ano. Em caso de qualquer indício de incêndio florestal no bioma, a orientação é que a denúncia seja feita imediatamente pelos números 193 ou 190.

