Corpo de Bombeiros combate 7 incêndios florestais nesta terça-feira (12)
O Corpo de Bombeiros Militar de Mato Grosso (CBMMT) combate sete incêndios florestais no estado, nesta terça-feira (12.8). As ações, iniciadas na segunda-feira (11), seguem em andamento nos municípios de Água Boa, Santa Terezinha, Torixoréu e Colniza.
As equipes também atuam em Santo Antônio do Leste, Nova Nazaré e Cocalinho, com reforço de máquinas pesadas e caminhões-pipa para o combate em campo.
Em todos os casos, as equipes atuam, de forma ininterrupta, com foco na contenção das chamas e na preservação de vidas, de propriedades rurais e do meio ambiente.
Fiscalização e Monitoramento
O Corpo de Bombeiros Militar também realiza o monitoramento de 25 focos de calor ativos em todo o estado. Desse total, 10 são incêndios florestais, sendo sete em terras indígenas. Outros 15 focos restantes correspondem a queimadas irregulares.
As ocorrências em terras indígenas incluem: dois na Terra Indígena Capoto/Jarina em Peixoto de Azevedo; dois focos na Terra Indígena Marechal Rondon em Paranatinga; um foco na Terra Indígena Sangradouro/Volta Grande em Poxoréu; um foco na Terra Indígena Marãiwatsédé em São Félix do Araguaia e um foco na Terra Indígena Nambikwara, em Comodoro.
Por serem áreas indígenas, o combate deve ser feito por órgãos do Governo Federal, já que o Estado não possui autorização para atuar. Até o momento, o Corpo de Bombeiros não foi acionado.
Já os outros 15 focos de calor ocorrem em diversas regiões do Estado, resultantes do uso irregular do fogo, e estão sendo fiscalizados no âmbito da Operação Infravermelho, cujo monitoramento é realizado a partir da Sala de Situação Central, instalada no Batalhão de Emergências Ambientais (BEA), em Cuiabá.
Com apoio de imagens de satélite e outras tecnologias, a operação tem como objetivo identificar de forma antecipada áreas com risco de incêndio florestal ou onde o fogo já tenha sido iniciado de maneira ilegal, atuando tanto na prevenção quanto na responsabilização dos infratores.
Focos de calor
Em Mato Grosso, foram registrados 77 focos de calor nas últimas 24 horas, conforme última checagem às 17h, no Programa BDQueimadas do Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais (Inpe). Desses, 37 estão na Amazônia e 30 no Cerrado. Os dados são do Satélite de Referência (Aqua Tarde).
É importante destacar que um foco de calor isolado não caracteriza, por si só, um incêndio florestal. No entanto, um incêndio florestal geralmente envolve o acúmulo de diversos focos de calor em uma mesma área.
Proibição do uso do fogo
O CBMMT reforça o alerta à população sobre a proibição do uso de fogo para limpeza e manejo de áreas rurais em Mato Grosso. De 1º de junho até 31 de dezembro está proibido o uso do fogo no Pantanal. Nas regiões da Amazônia e do Cerrado, o período proibitivo teve início em 1º de julho e vai até 30 de novembro.
Já nas áreas urbanas, o uso do fogo é proibido durante todo o ano. Em caso de qualquer indício de incêndio florestal no bioma, a orientação é que a denúncia seja feita imediatamente pelos números 193 ou 190.
Seciteci abre inscrições para cadastro de reserva e contratação de professores
A Secretaria de Estado de Ciência, Tecnologia e Inovação (Seciteci) publicou edital de processo seletivo para formação de cadastro de reserva para contratação temporária de professores da Educação Profissional e Tecnológica. Os interessados podem se inscrever a partir desta quarta-feira (13.8) até o dia 18 de agosto.
O edital 011/2025 trata de processo seletivo simplificado e prevê salários de R$ 3.068,62 a R$9.205,87, de acordo com a carga horária e titulação do profissional.
Os contratados atuarão nas Escolas Técnicas Estaduais (ETECs) de Água Boa, Campo Verde e Sorriso, além de cursos fora de sede em Colniza, Juruena e Santa Terezinha.
As inscrições para o processo seletivo serão realizadas exclusivamente pelo site da Seciteci (Acesse Aqui) até às 23h59 do dia 18. As áreas contempladas pelo edital são: Informática, Agronomia, Administração, Engenharia Mecânica, Engenharia de Produção e Engenharia de Controle e Automação.
Para participar, os interessados devem apresentar todos os documentos exigidos para comprovação de escolaridade, titulação e experiência profissional.
A seleção será composta por avaliação curricular, de caráter classificatório e eliminatório, com pontuação baseada na formação acadêmica e na experiência docente e profissional na área de atuação.
O resultado final será publicado no dia 29 de agosto (29.8). Para mais informações, confira o edital completo e o quadro de vagas clicando aqui.
O superintendente de Educação Profissional e Tecnológica da Seciteci, Ederson Andrade, explica que o edital 011/2025 foi necessário para garantir a contratação de professores onde não foi possível através dos editais anteriores. “Estamos tentando garantir o direito dos alunos ao ensino técnico de qualidade mediante convocação de professores onde esgotamos as possibilidades de contratação através dos editais já vigentes”.
*Com supervisão de Téo Meneses.
Setasc promove Encontro Técnico para Cuidadores do Serviço de Acolhimento para Adultos e Famílias
Cerca de 70 cuidadores sociais dos municípios de Cuiabá, Várzea Grande e Chapada dos Guimarães participaram nesta terça-feira (12.8), do Encontro Técnico para Cuidadores do Serviço de Acolhimento para Adultos e Famílias.
Promovido pela Secretaria de Assistência Social e Cidadania (Setasc), por meio da Secretaria Adjunta de Assistência Social e Políticas para as Mulheres e da Superintendência de Serviços Assistenciais, a capacitação realizada no auditório da Câmara de Dirigentes Lojistas (CDL), na Capital, teve o objetivo de contextualizar a política de assistência social e apresentar o serviço de acolhimento para adultos e famílias, abordando seus princípios e parâmetros de funcionamento.
A intenção, explica o secretário da Setasc, Klebson Haagsma, é orientar o cuidador social quanto às suas competências e metodologias de trabalho desenvolvidas junto às famílias e indivíduos atendidos pela rede de serviços socioassistenciais.
“Além disso, serão apresentadas as funções e atribuições a serem desempenhadas pelo cuidador, como integrantes das equipes de referência do Sistema Único de Assistência Social. Buscamos, ainda, fortalecer a capacidade técnica dos cuidadores no estabelecimento de vínculos com o público acolhido, garantindo práticas alinhadas à normativas que regulamentam o serviço”, informa o secretário da Setasc.
Durante a abertura do evento, a superintendente de Serviços Socioassistenciais, Maysa Persona, e a coordenadora de Proteção Social Especial de Alta Complexidade da Setasc, Jennifer Jeronymo, destacaram que o encontro é uma oportunidade importante para fomentar a reflexão e qualificar o trabalho dos cuidadores sociais.
“As unidades de acolhimento recebem pessoas vulneráveis, que muitas vezes têm direitos violados. Precisamos qualificar o serviço que prestamos a esse público. O Encontro Técnico será feito em etapas e posteriormente estendido a outros municípios. Hoje, participam do encontro cuidadores de Cuiabá, Várzea Grande e Chapada dos Guimarães. Agradeço a todos os gestores municipais que entenderam a importância dessa capacitação. A Secretaria de Assistência Social e Cidadania está à disposição para auxiliar a todos”, enfatiza Maysa.
A assistente social do Centro Pastoral para Migrantes de Cuiabá, Aurenilce Lúcia Pinto, considera o Encontro Técnico de grande relevância para qualificar os cuidadores sociais.
“Nossa expectativa é de buscar mais informações sobre como acolher melhor o migrante e aprimorar o trabalho que desenvolvemos. No Centro Pastoral, recebemos migrantes de qualquer lugar. Alguns vêm sozinhos e outros com a família, temos recebidos muitas pessoas da América do Sul, como Venezuela, Colômbia, Chile, Equador e Cuba. Trabalhamos direto com migrantes e é muito importante aprimorar o acolhimento e a abordagem que fazemos”, salienta.
Para Michele Metello, assistente social da Casa de Acolhimento para Mulheres Vítimas de Violência de Várzea Grande, mostrar o que é a política de assistência social e sensibilizar sobre o papel do cuidador e a importância do trabalho que eles realizam é fundamental.
“Recebemos um público variado e nossa atuação é pautada na legislação. Percebo que, algumas vezes, há dificuldades em acolher as mulheres vítimas de violência sem julgamentos, por desconhecimento das políticas sociais, do que é a Secretaria de Assistência Social, do que é a proteção básica e a proteção especial. O cuidador precisa entender o seu papel e os objetivos por trás das políticas públicas para qualificar o atendimento prestado aos assistidos”, pontua Michele.
Programação
O encontro prosseguiu pela manhã, com a Mesa Temática 1: Contextualizando o cuidador social na Política de Assistência Social, com as assistentes sociais da Setasc e palestrantes Fernanda Borges e Thaily Miranda. Apresentação da Política de Assistência Social, do conceito e da importância do serviço de acolhimento para adultos e famílias no âmbito do Sistema Único de Assistência Social (SUAS), com foco no trabalho social essencial ao serviço foram os temas abordados.
Na sequência, foi realizada a Mesa Temática 2: O Conceito de Cuidado e o Papel do Cuidador no Serviço de Acolhimento para Adultos e Famílias, com as servidoras da Setasc, Fernanda Bueno (psicóloga), e Andressa do Nascimento (assistente social). Entre os assuntos discutidos estão o significado do “acolher” na perspectiva do SUAS e do Papel do Cuidador (conforme a Resolução CNAS Nº 09, de 15 de Abril de 2014).
Na parte da tarde, foi realizada a Mesa Temática 3: Acolhendo a Diversidade, com o presidente do Grupo Estadual de Combate aos Crimes de Homofobia (GECCH), Ten. Cel. Da PM, Ricardo Bueno de Jesus. A proposta da mesa temática foi promover a reflexão sobre o acolhimento da população LGBTQIAPN+ nas unidades de acolhimento para adultos e famílias, considerando os desafios, potencialidades e responsabilidades éticas dos cuidadores no trato com a diversidade de orientações afetivo-sexuais e identidades de gênero.
A programação contou, também, pela manhã e tarde, com debates orientados sobre os assuntos discutidos nas mesas temáticas.
