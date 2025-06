Corpo de Bombeiros combate chamas em residência no Parque Universitário

O Corpo de Bombeiros Militar de Mato Grosso (CBMMT) foi acionado via 193 nesta terça-feira (10.6) para atender uma ocorrência de incêndio em uma residência localizada na Rua Irerê, no bairro Parque Universitário, em Rondonópolis (a 214km de Cuiabá). Não houve vítimas.

Ao chegarem no local, a equipe do 3º Batalhão de Bombeiros Militar (3º BBM) identificou que o fogo havia se concentrado em um dos quartos de uma edificação composta por três quitinetes.

Com ação rápida, os bombeiros militares realizaram o combate direto às chamas até a completa extinção do fogo. Apesar do controle imediato, houve danos materiais, incluindo a destruição do forro de PVC, da pintura e de parte do mobiliário do cômodo atingido.

A atuação da equipe evitou que o fogo se alastrasse para as demais unidades da residência, preservando a estrutura e a segurança de moradores vizinhos. As causas do incêndio ainda serão investigadas pelas autoridades competentes.

