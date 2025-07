Corpo de Bombeiros combate incêndio após colisão entre carretas na MT-100

O Corpo de Bombeiros Militar de Mato Grosso (CBMMT) combateu, no final da tarde de sábado (5.7), um incêndio veicular provocado pela colisão entre duas carretas na rodovia MT-100, próximo ao pedágio de Alto Araguaia (a 418 km de Cuiabá).

A equipe do 1º Núcleo de Bombeiros Militar (1º NBM) foi acionada e deslocou duas viaturas até o local. Ao chegarem, os militares constataram que o acidente envolvia uma carreta carregada com óleo vegetal e outra transportando proteína animal.

No interior dos veículos, foram encontrados os dois condutores, ambos sem vida. Os corpos foram entregues à Perícia Oficial de Identificação Técnica (Politec) para os procedimentos legais. Além das mortes, o impacto da colisão provocou um incêndio na cabine da carreta carregada com óleo vegetal.

Devido à alta inflamabilidade da carga, os bombeiros iniciaram imediatamente o combate direto às chamas. A rápida ação foi essencial para extinguir o fogo, impedir a propagação das chamas e garantir a segurança da rodovia, além de minimizar os impactos ambientais.

Não há informações sobre as circunstâncias do acidente. No entanto, o CBMMT reforça a importância da direção preventiva e do cumprimento das normas de trânsito, especialmente em rodovias com grande circulação de veículos de carga, como forma de preservar vidas e evitar acidentes graves.

Fonte: Governo MT – MT