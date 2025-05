Corpo de Bombeiros combate incêndio em área urbana e alerta proibição do uso do fogo

¿O Parque Novo Mato Grosso será sede da 3ª etapa do Campeonato Brasileiro de Motocross, em Cuiabá, entre sexta-feira (23.5) e domingo (25.5).

A competição tem cinco etapas, sendo cada uma em uma região do país. Em 2024, a etapa Centro-Oeste foi realizada em Campo Grande (MS). Neste ano, houve a mudança de sede devido à construção da nova pista na capital mato-grossense. Há 13 anos, ela não era realizada em Mato Grosso.

“A última vez que o campeonato aconteceu em Mato Grosso foi na cidade de Sorriso, em 2012. Este ano, nós ficamos impressionados com a estrutura e com a capacidade do parque em receber o evento. Com uma pista dessas, certamente Mato Grosso viverá o fortalecimento do esporte e o surgimento de novos atletas”, afirmou Firmo Alves, promotor do evento.

Está confirmada a presença de 357 pilotos, sendo 19 de outros países. A estimativa de público nos três dias é de 30 mil pessoas. A entrada é gratuita. Segundo o promotor, quem comparecer ao evento neste fim de semana, terá várias opções de entretenimento, além da pista e das corridas.

Durante os três dias, serão realizados treinos, e os visitantes também poderão visitar a feira de negócios, com itens característicos do esporte, a praça de alimentação e o motódromo – área onde estão as equipes, as carretas de suprimento e os motorhomes de apoio aos pilotos.

“Estamos falando de uma movimentação de mais de 5 mil pessoas ligadas às equipes e suas famílias, além do público amante do esporte. Certamente, teremos pessoas de todo o mundo, o que tornará o evento uma experiência para as famílias que vierem prestigiar”, afirmou.

Arquibancadas foram entregues na tarde de ontem e estão prontas para receber o público. Foto: Caroline Rodrigues/MTPar

As arquibancadas foram instaladas nesta quarta-feira (21.5) e são cobertas, garantindo conforto térmico ao público, que terá uma visão privilegiada das corridas devido ao traçado da pista. Diferentemente das etapas realizadas em outros estados, onde havia pontos cegos para o público, a pista do Parque Novo Mato Grosso permite visão clara de todas as curvas e obstáculos do percurso.

Em relação à pista, os técnicos estão realizando os últimos acabamentos e finalizando a iluminação. A previsão de conclusão dos trabalhos estruturais é para quinta-feira (22.5).

O Parque Novo Mato Grosso está sendo construído pelo Governo de Mato Grosso, por meio da MT Par, e será o maior parque multieventos da América Latina.

Fonte: Governo MT – MT