Corpo de Bombeiros combate incêndio em barracão abandonado

Os moradores de Cuiabá que participaram do Mutirão Programa SER Família já podem consultar se foram inseridos no programa de transferência de renda promovido pelo Governo de Mato Grosso e executado pela Secretaria de Estado de Assistência Social e Cidadania (Setasc). A ação foi realizada entre os dias 30 de junho e 10 de julho em diversos bairros e comunidades da capital, com o objetivo de alcançar famílias em situação de vulnerabilidade social.

Idealizado pela primeira-dama Virginia Mendes, o Programa SER Família foi ampliado neste ano, passando a atender famílias com renda per capita de até R$ 218, conforme os novos critérios do Cadastro Único (CadÚnico). O benefício, que antes era pago a cada dois meses, agora será depositado mensalmente, no valor de R$ 150.

“O SER Família é muito mais do que um programa de transferência de renda. É um gesto de amor, um ato de empatia e esperança. Com esse programa, estamos transformando a realidade de milhares de famílias em Mato Grosso, promovendo dignidade”, afirmou a primeira-dama.

O Programa SER Família conta com diversas vertentes, como SER Família Criança, SER Família Idoso, SER Família Indígena e SER Família Inclusivo, ampliando o atendimento a diferentes públicos e reforçando o compromisso do Governo do Estado com a proteção social e a dignidade das famílias mato-grossenses.

Em Cuiabá, os atendimentos ocorreram em cinco polos urbanos e também em comunidades da zona rural, como os distritos da Guia, Coxipó do Ouro e Aguaçu. A iniciativa foi conduzida por equipes técnicas da Setasc, com o apoio das prefeituras.

“Com a ampliação do SER Família, vamos alcançar um número ainda maior de famílias que vivem em situação de vulnerabilidade em todo o estado. A atualização dos critérios permite incluir pessoas que antes não eram contempladas, ampliando o alcance social do programa. Nosso objetivo é garantir que nenhuma família que precise fique de fora. Essa é uma política pública construída com responsabilidade, sensibilidade e compromisso com a população mais fragilizada”, destacou o secretário Klebson Haagsma.

Para saber se o cadastro foi aprovado, os interessados devem entrar no site da Setasc aqui, pelos telefones (65) 3613-5701, (65) 3613-5722 ou (65) 99233-0817, ou pelo e-mail: [email protected] .

Fonte: Governo MT – MT