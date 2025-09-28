Corpo de Bombeiros combate incêndio em fusca no centro de Campo Novo do Parecis

A Secretaria de Estado de Desenvolvimento Econômico (Sedec) esteve presente no I Simpósio de Políticas Públicas do Turismo, promovido pela Escola do Legislativo da Câmara Municipal de Barra do Garças, entre os dias 26 e 27 de setembro, no Centro Cultural Valdon Varjão.

O analista e turismólogo da Sedec, Diego Augusto Orsini, ministrou duas palestras com os temas “Características Socioeconômicas do Turismo” e “Características do Ecoturismo”.

“Na palestra sobre as características socioeconômicas, a intenção é mostrar o turismo como uma atividade complexa e relevante para o desenvolvimento, ressaltando a necessidade de compromisso do poder público e da iniciativa privada. Já no tema do ecoturismo, o foco é destacar a relevância desse segmento, em especial para Barra do Garças, apresentando-o como mecanismo de conservação e geração de oportunidades para a economia local”, afirmou.

Além das apresentações com foco no desenvolvimento do setor turístico, Orsini fará a entrega oficial ao município do resultado do levantamento de perfil e satisfação dos participantes do IV Congresso Mato-grossense de Ufologia e Parapsicologia, realizado entre os dias 19 e 22 de junho, também em Barra do Garças.

De acordo com o analista, o estudo revelou que, mesmo sendo um evento de nicho específico, tem impacto significativo no turismo local.

“O congresso mostrou-se um catalisador para o turismo em Barra do Garças. A pesquisa apontou que parte dos participantes vieram de outros estados e a maioria demonstrou interesse em contratar roteiros de ufoturismo. Além de atrair visitantes e movimentar a economia, o evento gera informações estratégicas para aprimorar os serviços e a infraestrutura turística. É uma oportunidade para que o município fortaleça seu fluxo turístico e transforme congressistas em turistas recorrentes”, destacou.

Fonte: Governo MT – MT