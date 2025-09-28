Connect with us

MATO GROSSO

Corpo de Bombeiros combate incêndio em fusca no centro de Campo Novo do Parecis

28/09/2025

O Corpo de Bombeiros Militar de Mato Grosso (CBMMT) foi acionado, na tarde deste sábado (27.9), para atender a uma ocorrência de incêndio em um veículo no centro da cidade de Campo Novo do Parecis (a 391 km de Cuiabá).

Ao chegar ao local, a equipe do 3º Núcleo Bombeiro Militar (3º NBM) constatou que parte de um automóvel, modelo Fusca, estava em chamas. Rapidamente, foi iniciada a ação de combate ao fogo.

A pronta intervenção da equipe do 3º NBM evitou que o incêndio se alastrasse por todo o automóvel e atingisse imóveis próximos. Foi necessário o uso de cerca de dois mil litros de água para conter as chamas.

Não houve registro de vítimas. As causas do incêndio estão sendo investigadas pela Polícia Civil.

Fonte: Governo MT – MT

MATO GROSSO

MATO GROSSO

