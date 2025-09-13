Corpo de Bombeiros combate incêndio em veículo em bairro residencial de Primavera do Leste

O Corpo de Bombeiros Militar de Mato Grosso (CBMMT) extinguiu dois incêndios florestais e mantém controlados seis focos ativos nas últimas 24 horas. As equipes continuam, neste sábado (13.9), atuando diretamente no combate a 31 incêndios florestais em diversas regiões do estado.

Os incêndios florestais extintos ocorreram nos municípios de Dom Aquino e em Tesouro. Já os focos ativos, que estão controlados e não apresentam risco imediato de propagação por estarem contidos dentro de um perímetro seguro, localizam-se nos seguintes municípios: Itiquira, Cláudia, Nova Maringá, Cáceres, Vila Bela da Santíssima Trindade e Pontes e Lacerda, cada um com um foco em acompanhamento.

Além disso, as equipes continuam atuando em Vila Bela da Santíssima Trindade, onde trabalham no combate a seis focos de incêndio ainda ativos. Em Barra do Garças, os esforços estão voltados para as regiões da Serra do Roncador e do Parque Estadual da Serra Azul. Nestes locais, as ações envolvem o uso de aeronaves, helicóptero, maquinários, caminhões-pipa, além da atuação conjunta de bombeiros militares, brigadistas, militares do Exército e voluntários.

Na Serra do Roncador, a operação conta com o uso de três aeronaves, contribuindo significativamente para o controle do incêndio. As frentes leste, sul e oeste já foram controladas, e as equipes seguem trabalhando na extinção dos focos remanescentes.

Já no Parque Estadual Serra Azul, o combate ao incêndio avança com o apoio de duas aeronaves que já totalizam 42 horas de voo, despejando cerca de 351 mil litros de água diretamente sobre os focos ativos. Um helicóptero também atua na operação, auxiliando na infiltração das equipes em áreas de difícil acesso.

Equipes seguem mobilizadas no combate aos incêndios nos municípios de Dom Aquino, Juína e Chapada dos Guimarães, onde atuam no enfrentamento de dois focos ativos em cada local. Também há registros de incêndios em andamento nas regiões de Guarantã do Norte, Marcelândia, Peixoto de Azevedo, Novo Mundo, Tangará da Serra, Alta Floresta, Cáceres, São Félix do Araguaia, Tesouro, Colniza, Sinop, Nova Ubiratã, Rosário Oeste, Novo Santo Antônio, Paranatinga, Acorizal e Cláudia, onde as equipes seguem mobilizadas para controlar as chamas.

O combate aos incêndios conta com equipes atuando diretamente no campo, com o apoio de máquinas pesadas, caminhões-pipa, aeronaves e helicópteros, que compõem a estrutura disponível para reforçar o enfrentamento das chamas. As operações seguem de forma contínua, com foco no controle dos focos ativos e na proteção de vidas, propriedades rurais e do meio ambiente.

As ações contam com o apoio do Grupo de Aviação Bombeiro Militar (GAvBM), da Defesa Civil do Estado e do Centro Integrado de Operações Aéreas (Ciopaer), além da Polícia Militar, que atuam de forma integrada para garantir uma resposta rápida e eficaz às ocorrências.

Monitoramento

O Corpo de Bombeiros Militar também realiza o monitoramento de 107 focos de calor ativos em todo o estado, incluindo os que estão em combate e controlados. Desse total, 84 são incêndios florestais e outros 23 focos restantes correspondem a queimadas irregulares. Nas terras indígenas, são registrados 17 eventos de fogo.

As ocorrências em terras indígenas incluem quatro focos na Terra Indígena Marechal Rondon, em Paranatinga; três focos na Terra Indígena Zoró, em Rondolândia; dois focos Terra Indígena Sangradouro/Volta Grande, em Poxoréu; e dois focos na Terra Indígena Parque Indígena do Xingu, que abrange os municípios de Gaúcha do Norte e Nova Ubiratã.

Também foram registrados focos nas seguintes áreas: Terra Indígena Sararé, em Conquista D’Oeste; Terra Indígena Roosevelt, em Rondolândia; Terra Indígena Parabubure, em Campinápolis; Terra Indígena Areões, em Nova Nazaré; Terra Indígena Nambikwara, em Comodoro; e Terra Indígena São Domingos, em São Félix do Araguaia.

No caso de áreas indígenas, o combate deve ser feito por órgãos do Governo Federal, já que o Estado não possui autorização para atuar. Até o momento, o Corpo de Bombeiros Militar não foi acionado.

Fiscalização – Operação Infravermelho

Os outros 23 focos de calor decorrentes do uso irregular do fogo estão sendo fiscalizados no âmbito da Operação Infravermelho, cujo monitoramento é realizado a partir da Sala de Situação Central, instalada no Batalhão de Emergências Ambientais (BEA), em Cuiabá.

Com apoio de imagens de satélite e outras tecnologias, a operação tem como objetivo identificar de forma antecipada áreas com risco de incêndio florestal ou onde o fogo já tenha sido iniciado de maneira ilegal, atuando tanto na prevenção quanto na responsabilização dos infratores.

Incêndios extintos

Desde o início do período proibitivo de uso do fogo em Mato Grosso, o Corpo de Bombeiros já extinguiu diretamente 201 focos ativos, entre incêndios florestais e queimadas irregulares em todo o Estado.

Os municípios são: Acorizal, Água Boa, Alta Floresta, Alto Araguaia, Alto Boa Vista, Alto Paraguai, Alto Taquari, Apiacás, Araguaiana, Aripuanã, Barra do Bugres, Barra do Garças, Barão de Melgaço, Bom Jesus do Araguaia, Cáceres, Campinápolis, Campo Verde, Canabrava do Norte, Canarana, Chapada dos Guimarães, Cláudia, Cocalinho, Colíder, Colniza, Comodoro, Confresa, Conquista D’Oeste, Cotriguaçu, Cuiabá, Denise, Diamantino, Feliz Natal, Figueirópolis do Oeste, Gaúcha do Norte, General Carneiro, Guarantã do Norte, Guiratinga, Ipiranga do Norte, Itanhangá, Itaúba, Jaciara, Jauru, Juara, Juscimeira, Juína, Lucas do Rio Verde, Luciara, Marcelândia, Matupá, Nossa Senhora do Livramento, Nova Bandeirantes, Nova Brasilândia, Nova Canaã do Norte, Nova Guarita, Nova Lacerda, Nova Marilândia, Nova Maringá, Nova Monte Verde, Nova Mutum, Nova Nazaré, Nova Santa Helena, Nova Ubiratã, Nova Xavantina, Novo Mundo, Novo Santo Antônio, Novo São Joaquim, Paranatinga, Paranaíta, Peixoto de Azevedo, Poconé, Pontal do Araguaia, Pontes e Lacerda, Porto Alegre do Norte, Porto Esperidião, Poxoréu, Primavera do Leste, Querência, Ribeirão Cascalheira, Rondolândia, Rondonópolis, Rosário Oeste, Santa Carmem, Santa Cruz do Xingu, Santa Rita do Trivelato, Santa Terezinha, Santo Afonso, Santo Antônio de Leverger, Santo Antônio do Leste, São Félix do Araguaia, São José do Povo, São José do Rio Claro, São José do Xingu, Sapezal, Serra Nova Dourada, Sinop, Sorriso, Tabaporã, Tapurah, Terra Nova do Norte, Tesouro, Torixoréu, União do Sul, Várzea Grande, Vila Bela da Santíssima Trindade e Vila Rica.

Focos de calor

Em Mato Grosso, foram registrados 340 focos de calor nas últimas 24 horas, conforme última checagem às 17h, no Programa BDQueimadas do Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais (Inpe). Desses, 179 no Cerrado, 141 estão na Amazônia e 20 no Pantanal. Os dados são do Satélite de Referência (Aqua Tarde).

É importante destacar que um foco de calor isolado não caracteriza, por si só, um incêndio florestal. No entanto, um incêndio florestal geralmente envolve o acúmulo de diversos focos de calor em uma mesma área.

Proibição do uso do fogo

O CBMMT reforça o alerta à população sobre a proibição do uso de fogo para limpeza e manejo de áreas rurais em Mato Grosso. De 1º de junho até 31 de dezembro está proibido o uso do fogo no Pantanal. Nas regiões da Amazônia e do Cerrado, o período proibitivo teve início em 1º de julho e vai até 30 de novembro. Já nas áreas urbanas, o uso do fogo é proibido durante todo o ano.

Em caso de qualquer indício de incêndio florestal, a orientação é que a denúncia seja feita imediatamente pelos números 193 (Corpo de Bombeiros) ou 190 (Polícia Militar).

