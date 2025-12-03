MATO GROSSO
Corpo de Bombeiros conclui 1º Curso de Especialização em Moto Resgate e reforça resposta rápida a emergências em Mato Grosso
O Corpo de Bombeiros Militar de Mato Grosso (CBMMT) realizou, na noite desta terça-feira (2.12), a cerimônia de encerramento do 1º Curso de Especialização em Moto Resgate e Intervenção Rápida. O evento, na Arena Pantanal, integrou a programação que oficializou a promoção de militares, entregou novas viaturas e apresentou investimentos para fortalecer a corporação.
Com a entrega de nove motocicletas de resgate, especialmente equipadas para atuação em ocorrências de emergência, o CBMMT passa a contar com uma modalidade operacional estratégica, capaz de reduzir o tempo de resposta em situações emergenciais sobretudo em locais de difícil acesso ou áreas com grande fluxo urbano, onde viaturas convencionais enfrentam maior dificuldade de deslocamento.
Durante a formação, os alunos receberam instruções de pilotagem básica e avançada, técnicas de escolta e formação tática, pilotagem on road e de alto risco, além de capacitação em salvamento veicular e terrestre aplicado ao moto resgate. Também foram abordados conteúdos de atendimento pré-hospitalar, com foco na primeira resposta e no suporte imediato à vida, conhecimentos essenciais para uma atuação ágil e segura em cenários de alto risco.
Para o comandante-geral do CBMMT, coronel BM Flávio Glêdson Vieira Bezerra, o curso representa um marco para a corporação, consolidando a implantação de um novo serviço voltado à primeira resposta em emergências, com agilidade, técnica e segurança.
“Essas motos vão reduzir o tempo resposta e vão aumentar o índice de sobrevida para aquele que passa por algum tipo de acidente na região metropolitana desse Estado. É um avanço importante para o CBMMT, porque amplia nossa capacidade de chegar mais rápido onde a população precisa, especialmente em áreas de difícil acesso ou em momentos de grande fluxo urbano”, afirmou.
O coronel destacou ainda que a capacitação é resultado de um esforço institucional para garantir atendimento cada vez mais qualificado.
“Esse curso marca a implantação de um novo serviço, preparado com técnica, segurança e muito profissionalismo, e reforça nosso compromisso de oferecer um atendimento cada vez mais eficiente e humanizado à sociedade mato-grossense”, declarou o comandante-geral.
Fonte: Governo MT – MT
MATO GROSSO
Estudantes representam MT na Etapa Nacional da 3ª edição do Desafio Liga Jovem Sebrae 2025
Os estudantes do Ensino Médio da Escola Estadual Filogônio Corrêa, localizada no Distrito da Guia, em Cuiabá, representam Mato Grosso na Etapa Nacional do Desafio Liga Jovem Sebrae 2025 (DLJ). O evento, que é realizado de 2 a 4 de dezembro, em Belém (PA), reúne jovens de todo o país.
Com a orientação do professor Gleison Cruz Saraiva, a equipe é composta pelos alunos Ágatha Matos, Erick Amorim, Andriele Zanelato e Emilly Souza. Eles protagonizaram, nesta terça-feira (2.12), a apresentação do projeto “Monitoramento e Irrigação Inteligente”.
O trabalho é visto como uma solução tecnológica voltada para o agronegócio e a sustentabilidade, que permite a irrigação automática de plantas cultivadas em pequenos vasos ou canteiros de até um metro quadrado, favorecendo o uso racional da água e incentivando práticas sustentáveis.
De acordo com o orientador Gleison Saraiva, a participação no DLJ tem sido uma grande experiência para os estudantes. “Projetos como esse nos engajam cada vez mais e também nos dão a oportunidade de participar de outros projetos”, afirmou.
De acordo com Gleison, participar do desafio tem sido fundamental para ampliar os horizontes e fortalecer as competências socioemocionais. “O DLJ faz com que nossa criatividade cresça bastante. Isso aproxima a escola das inovações tecnológicas, mostrando o quanto somos capazes de transformar ideias em ações”, completou.
A estudante Ágatha Matos contou que a viagem tem sido ótima para ela e para os colegas, assim como a apresentação do trabalho. “Vamos continuar aprimorando e colocando novas ideias em prática para participar do Desafio Liga Jovem no próximo ano”, disse ela.
O Estado também foi representado por estudantes do Ensino Fundamental, da Escola Estadual 13 de Maio, de Porto Esperidião. A equipe, formada por Maria Eliza, Maria Eduarda, Maria Jullia, Jéssica e Henrique, é orientada pelo professor Henrique Alberto. Eles levaram até Belém o projeto “Alarme Climático: Tecnologia e Ação para o Bem-estar Escolar”.
Para o projeto, foi construída, em uma oficina de robótica na escola, uma estação de monitoramento de temperatura e umidade relativa do ar com alarmes luminosos. Além disso, o projeto também propõe ações de mitigação com pulverização de água em forma de névoa no pátio escolar, utilizando energia solar e a reutilização da água de condensação dos aparelhos de ar-condicionado.
Para aproveitar a viagem, os estudantes também estão participando de passeios na cidade. Na segunda-feira (1.12), eles visitaram o Forte do Presépio; e, na terça-feira (2.12), participaram do Festival Luz na Educação (LED), na Estação das Docas. Nesta quarta (4.12), eles participam de um passeio no Parque Mangal das Garças.
Desafio Liga Jovem
Promovido pelo Sebrae, o DLJ é considerado a maior competição estudantil do país voltada ao empreendedorismo. O Desafio é uma iniciativa educacional que estimula os estudantes do ensino fundamental, médio e educação profissional a desenvolverem soluções inovadoras para problemas reais de suas comunidades.
Organizado em etapas progressivas, o desafio começa na fase escolar, em que as equipes apresentam suas ideias iniciais, segue para a etapa estadual, na qual os projetos selecionados recebem maior visibilidade e passam por mentorias e finaliza na etapa nacional, onde as melhores equipes de cada estado compartilham, defendem e aprimoram suas propostas diante de avaliadores e do público.
Na atual edição, o desafio registrou recorde de 62.276 estudantes inscritos, superando as 54.016 inscrições de 2024. O salto também aparece no número de projetos entregues: foram mais de 5 mil projetos de inovação social submetidos nesta edição, contra mais de 3 mil em 2024, um crescimento de 60%.
Os primeiros colocados de cada categoria: Ensino Fundamental, Médio/Técnico e Ensino Superior, vão ganhar uma viagem internacional de até dez dias para um país que tenha centros tecnológicos de referência.
Fonte: Governo MT – MT
MATO GROSSO
Polícia Civil prende autor de homicídio ocorrido na zona rural de Matupá
Autor de um homicídio ocorrido na zona rural do município de Matupá foi preso pela Polícia Civil, nesta quarta-feira (3.12), em ação para cumprimento de mandado judicial.
O suspeito, de 28 anos, teve a ordem de prisão temporária decretada pela Justiça após ser identificado na investigação da Delegacia de Matupá para apurar o crime.
A ação que resultou na prisão do investigado foi realizada pelos policiais civis do Núcleo de Homicídios da Delegacia de Matupá com apoio da Delegacia Regional de Guarantã do Norte.
Após diligências ininterruptas para localizar o autor do crime, as equipes efetuaram a prisão do suspeito que estava escondido em uma região de mata e de difícil acesso na adjacência de Matupá.
Em cumprimento ao mandado de prisão temporária, o preso foi conduzido para as providências cabíveis e posteriormente colocado à disposição do Poder Judiciário.
O crime
Na manhã de domingo (30.11), a Polícia Civil foi acionada para atender um homicídio em uma fazenda situada na região da Gleba União Padovani. A vítima foi identificada como Antônio Carlos Batista Rodrigues, de 55 anos.
As investigações apontaram que o autor do crime estava na fazenda junto com a vítima assistindo jogo de futebol, quando iniciou uma discussão entre as duas partes.
Antônio Carlos Batista Rodrigues foi atingido por golpes de arma cortante, e o seu corpo foi localizado caído no chão no interior da residência.
Fonte: Governo MT – MT
Ministério da Saúde reconhece estados e municípios que eliminaram a transmissão vertical de HIV, sífilis e hepatite B
Judiciário orienta pais e responsáveis quanto às regras para viagens de crianças e adolescentes
Prefeitura de Cuiabá convoca 632 aprovados para professor pedagogo; confira à relação
Prefeito de Cuiabá é condecorado pela PMMT e reforça apoio às corporações
Fórum de Mirassol D’Oeste suspende expediente presencial por falta de internet
Segurança
Polícia Civil prende autor de homicídio ocorrido na zona rural de Matupá
Autor de um homicídio ocorrido na zona rural do município de Matupá foi preso pela Polícia Civil, nesta quarta-feira (3.12),...
Condenado por roubo em Tapurah é preso pela Polícia Civil no Paraná
Um homem, condenado pela Justiça pelo crime de roubo em Tapurah, teve o mandado de prisão cumprido no interior do...
Polícia Civil localiza “cemitério” do tráfico em Confresa
Uma investigação da Polícia Civil de Confresa levou à descoberta de um “cemitério” clandestino supostamente usado por integrantes de uma...
MT
Brasil
As regras para ser instrutor de CNH sem vínculo com autoescola
Profissional terá de fazer curso para oferecer aulas de direção O Ministério dos Transportes divulgou os requisitos para instrutor autônomo...
Cancelada a sessão do Congresso que analisaria vetos e LDO
Andressa Anholete/Agência Senado O presidente do Congresso Nacional, Davi Alcolumbre, cancelou a sessão desta quinta-feira (16), na qual seriam...
Reforma administrativa: propostas modificam contratos temporários, gratificações e concursos
Coordenador do grupo de trabalho sobre o tema garantiu, no entanto, que nenhum dos textos prevê mudanças na estabilidade dos...
Economia & Finanças
Mais Lidas da Semana
-
CIDADES5 dias atrás
Prefeitura e Sebrae promovem capacitação aos profissionais da construção civil sobre a implantação do BIM
-
CIDADES5 dias atrás
Prefeito Roberto Dorner inaugura Diretoria da Sema em Sinop e pede atenção ao Sítio Pesqueiro
-
Política5 dias atrás
TV Assembleia celebra marco histórico: 500 transmissões ao vivo apenas em 2025
-
CIDADES5 dias atrás
Prefeitura entrega novo semáforo no cruzamento da avenida André Maggi com avenida dos Pinheiros
-
CIDADES5 dias atrás
#ConheçaSinop: Vale do Mirante revela a força do ecoturismo e das águas cristalinas na zona rural de Sinop
-
Política5 dias atrás
Sessão especial celebra 50 anos do Intermat
-
CIDADES6 dias atrás
Nico Baracat recebe série de ações que promovem qualificação, inclusão e educação ambiental aos moradores
-
CIDADES5 dias atrás
CIA André Maggi e Jacarandás abrem neste sábado (29) para ampliar acesso à vacinação em Sinop