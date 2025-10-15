MATO GROSSO
Corpo de Bombeiros controla incêndio em carreta carregada com soja na BR-364
O Corpo de Bombeiros Militar de Mato Grosso (CBMMT) combateu, na manhã desta quarta-feira (15.10), um incêndio em uma carreta carregada com soja na BR-364, em Jaciara (a 143 km de Cuiabá).
A equipe da 9ª Companhia Independente Bombeiro Militar (9ª CIBM) foi acionada via 193 pela Concessionária Rota do Oeste e se deslocou até o local indicado. Durante o trajeto, foi confirmado que se tratava de um veículo de carga que transportava soja.
Ao chegar ao ponto da ocorrência, os bombeiros constataram que as chamas atingiam apenas a carreta e que o motorista havia desengatado o cavalo mecânico, evitando que o fogo se alastrasse por todo o veículo.
Para garantir a segurança da via, foi realizado o bloqueio preventivo da rodovia em conjunto com a equipe da Rota do Oeste. Em seguida, os bombeiros iniciaram o combate direto ao fogo, com o apoio de uma viatura Auto Bomba Tanque (ABT) 376, que direcionou cerca de quatro mil litros de água para conter as chamas.
Após cerca de uma hora de trabalho intenso, o incêndio foi completamente extinto. A equipe da 9ª CIBM fez o rescaldo da carga e da estrutura da carreta, eliminando focos residuais e evitando a propagação das chamas para a vegetação às margens da rodovia. O motorista não sofreu nenhum tipo de ferimento.
*Sob supervisão de Hannah Marques
Fonte: Governo MT – MT
Corpo de Bombeiros combate 6 incêndios florestais nesta quarta-feira (15)
O Corpo de Bombeiros Militar de Mato Grosso (CBMMT) mantém controlados quatro focos ativos, nas últimas 24 horas, e as equipes seguem, nesta quarta-feira (15.10), no combate a outros seis incêndios florestais em diversas regiões do estado.
Os incêndios que estão controlados e não apresentam risco imediato de propagação, por estarem contidos dentro de um perímetro seguro, localizam-se nos municípios de Cáceres, Conquista D’Oeste, Pontes e Lacerda, União do Sul.
As equipes seguem atuando no combate aos incêndios florestais no município de Cocalinho e Itiquira, com dois focos ativos em cada cidade. Os bombeiros combatem ainda os incêndios em Guarantã do Norte e Nova Santa Helena.
O combate aos incêndios conta com equipes atuando diretamente no campo, com o apoio de máquinas pesadas, caminhões-pipa e aeronaves, que compõem a estrutura disponível para reforçar o enfrentamento das chamas. As operações seguem de forma contínua, com controle dos focos e proteção de vidas, propriedades rurais e do meio ambiente.
As ações contam com o apoio do Grupo de Aviação Bombeiro Militar (GAvBM), da Defesa Civil do Estado e do Centro Integrado de Operações Aéreas (Ciopaer), além da Polícia Militar, que atuam de forma integrada.
Monitoramento
O Corpo de Bombeiros Militar também realiza o monitoramento de 21 focos de calor em todo o estado, incluindo os que estão em combate e controlados. Desse total, 14 são incêndios florestais e outros sete focos restantes correspondem a queimadas irregulares. Em área indígena, foram registrados três incêndios florestais na Terra Indígena Parque do Xingu, em Gaúcha do Norte e Paranatinga.
No caso de áreas indígenas, o combate deve ser feito por órgãos do Governo Federal, já que o Estado não possui autorização para atuar. Até o momento, o Corpo de Bombeiros Militar não foi acionado.
Fiscalização – Operação Infravermelho
Os sete focos de calor decorrentes do uso irregular do fogo estão sendo fiscalizados no âmbito da Operação Infravermelho, cujo monitoramento é realizado a partir da Sala de Situação Central, instalada no Batalhão de Emergências Ambientais (BEA), em Cuiabá.
Com apoio de imagens de satélite e outras tecnologias, a operação tem como objetivo identificar de forma antecipada áreas com risco de incêndio florestal ou onde o fogo já tenha sido iniciado de maneira ilegal, atuando tanto na prevenção quanto na responsabilização dos infratores.
Incêndios extintos
Desde o início do período proibitivo do uso do fogo em Mato Grosso, o Corpo de Bombeiros Militar já atuou na extinção de 245 incêndios.
Os municípios são: Acorizal, Água Boa, Alta Floresta, Alto Araguaia, Alto Boa Vista, Alto Paraguai, Alto Taquari, Apiacás, Araguaiana, Aripuanã, Barra do Bugres, Barra do Garças, Barão de Melgaço, Bom Jesus do Araguaia, Cáceres, Campinápolis, Campo Verde, Canabrava do Norte, Canarana, Chapada dos Guimarães, Cláudia, Cocalinho, Colíder, Colniza, Comodoro, Confresa, Conquista D’Oeste, Cotriguaçu, Cuiabá, Denise, Diamantino, Feliz Natal, Figueirópolis do Oeste, Gaúcha do Norte, General Carneiro, Guarantã do Norte, Guiratinga, Ipiranga do Norte, Itanhangá, Itaúba, Jaciara, Jauru, Juara, Juscimeira, Juína, Lucas do Rio Verde, Luciara, Marcelândia, Matupá, Nossa Senhora do Livramento, Nova Bandeirantes, Nova Brasilândia, Nova Canaã do Norte, Nova Guarita, Nova Lacerda, Nova Marilândia, Nova Maringá, Nova Monte Verde, Nova Mutum, Nova Nazaré, Nova Santa Helena, Nova Ubiratã, Nova Xavantina, Novo Mundo, Novo Santo Antônio, Novo São Joaquim, Paranatinga, Paranaíta, Peixoto de Azevedo, Poconé, Pontal do Araguaia, Pontes e Lacerda, Porto Alegre do Norte, Porto Esperidião, Poxoréu, Primavera do Leste, Querência, Ribeirão Cascalheira, Rondolândia, Rondonópolis, Rosário Oeste, Santa Carmem, Santa Cruz do Xingu, Santa Rita do Trivelato, Santa Terezinha, Santo Afonso, Santo Antônio de Leverger, Santo Antônio do Leste, São Félix do Araguaia, São José do Povo, São José do Rio Claro, São José do Xingu, Sapezal, Serra Nova Dourada, Sinop, Sorriso, Tabaporã, Tapurah, Terra Nova do Norte, Tesouro, Torixoréu, União do Sul, Várzea Grande, Vila Bela da Santíssima Trindade e Vila Rica.
Focos de calor
Em Mato Grosso, foram registrados seis focos de calor nas últimas 24 horas, conforme última checagem às 17h, no Programa BDQueimadas do Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais (Inpe). Destes, três estão na Amazônia e três estão no Cerrado. Os dados são do Satélite de Referência (Aqua Tarde).
É importante destacar que um foco de calor isolado não caracteriza, por si só, um incêndio florestal. No entanto, um incêndio florestal geralmente envolve o acúmulo de diversos focos de calor em uma mesma área.
Proibição do uso do fogo
O CBMMT reforça o alerta à população sobre a proibição do uso de fogo para limpeza e manejo de áreas rurais em Mato Grosso. De 1º de junho até 31 de dezembro está proibido o uso do fogo no Pantanal. Nas regiões da Amazônia e do Cerrado, o período proibitivo teve início em 1º de julho e vai até 30 de novembro. Já nas áreas urbanas, o uso do fogo é proibido durante todo o ano.
Em caso de qualquer indício de incêndio florestal, a orientação é que a denúncia seja feita imediatamente pelos números 193 (Corpo de Bombeiros) ou 190 (Polícia Militar).
Fonte: Governo MT – MT
Governo do Estado anuncia a BRB Stock Car no moderno autódromo de MT
O governador de Mato Grosso, Mauro Mendes, anunciou que a BRB Stock Car Pro Series será a principal atração do evento inaugural da pista do Autódromo Internacional de Mato Grosso – um complexo esportivo moderno, projetado para sediar competições nacionais e internacionais. O anúncio, que aconteceu na tarde desta quarta-feira (15.10), em Cuiabá, contou com a presença do CEO da Vicar, Lincoln Oliveira. A empresa é maior promotora do esporte a motor na América Latina, responsável pela Stock Car e outros quatro dos principais campeonatos do continente.
A inauguração da pista localizada na capital mato-grossense está marcada para 13 e 15 de novembro. No encontro desta quarta-feira também foram confirmadas provas do campeonato continental TCR South America Banco BRB e da Turismo Nacional – categoria de formação de novos pilotos que sonham em chegar à Stock Car. Os dois campeonatos também são geridos pela Vicar.
“Mato Grosso passa agora a integrar a rota da modalidade mais popular do automobilismo brasileiro. E pela primeira vez, a corrida vai acontecer no período noturno, inaugurando essa nova etapa de corridas no Brasil. Estamos muito orgulhosos dessa conquista e de saber que a população vai poder assistir, gratuitamente, esse grande espetáculo, agora no mês de novembro”, afirmou o governador Mauro Mendes.
“Para nós, da comunidade da BRB Stock Car, é uma honra sermos escolhidos para inaugurar um projeto tão importante para o esporte brasileiro. O nível dos equipamentos e o conceito do projeto como um todo chamam a atenção pela visão empresarial e de futuro do esporte – exatamente como é a filosofia que transformou a Stock em uma das principais categorias do mundo”, disse Lincoln Oliveira. “Esta nova praça é um grande passo para o fortalecimento do automobilismo, mas também será um importante polo gerador de empregos e recursos para o Mato Grosso – um benefício que a Stock leva a todas as suas cidades parceiras ao longo da temporada”, completou o executivo.
“É uma grande alegria ver se transformar em realidade esse grande empreendimento que Mato Grosso oferece à sua população e ao automobilismo brasileiro. Só mesmo um governador de coragem, como Mauro Mendes, poderia pisar tão fundo no acelerador e construir esse fenomenal Parque Novo Mato Grosso, com um dos melhores autódromos do Brasil”, festejou Giovanni Guerra, presidente da Confederação Brasileira de Automobilismo. “Já estive no canteiro de obras várias vezes e sempre ficava mais entusiasmado ainda e agradecido a Deus pelo presente que estava prestes a ser oferecido para o nosso esporte. Essa abençoada hora chegou e é somente o ponto de partida para as coisas maravilhosas que acontecerão no autódromo. Muito obrigado, governador”, finalizou o presidente.
Localizado no Parque Novo Mato Grosso, construído para ser o maior centro multieventos da América Latina, o traçado de Cuiabá será a 23a pista diferente a receber uma prova da BRB Stock Car Pro Series ao longo de 46 anos de história. Até o momento, o Autódromo Victor Borrat Fabini, na cidade uruguaia de El Pinar, havia sido o último local inédito a ser visitado pela categoria, em 2024.
O traçado cuiabano foi projetado seguindo normas esportivas e de segurança da Federação Internacional do Automóvel (FIA) e Federação Internacional de Motociclismo (FIA), as duas entidades mundiais do esporte a motor, atendendo assim também aos parâmetros das Confederações Brasileiras de Automobilismo e Motociclismo (CBA e CBM). Com 4.500 metros de extensão no traçado misto e 2.800 no anel externo, a pista completa tem um total de 13 curvas: nove à direita e quatro à esquerda. A reta de largada/chegada possui 670 metros, mas a maior é a reta oposta, com 750.
Fonte: Governo MT – MT
