Corpo de Bombeiros controla incêndio no Pantanal

O Corpo de Bombeiros Militar de Mato Grosso (CBMMT) controlou um incêndio em Cáceres, próximo à Estação Ecológica de Taiamã, região do Pantanal, na noite de quarta-feira (27.09). Permanecem no local quatro equipes dos Bombeiros e uma Brigada Estadual Mista, de Mirassol D’ Oeste, para monitorar o local e garantir que o fogo não se propague.

“Neste momento, as equipes ficam em alerta durante o monitoramento. Nestes últimos dias, nossos militares construíram aceiros e utilizaram o contrafogo para direcionar as chamas até o rio Paraguai. O resultado deste trabalho é o confinamento do fogo entre corixos e o rio”, explicou o comandante do Batalhão de Emergências Ambientais (BEA), tenente-coronel Marco Aires.

As ações de combate começaram no último domingo (24.09), após a detecção do fogo na região por meio da plataforma de monitoramento da corporação. Já na quarta-feira, uma aeronave do Grupo de Aviação Bombeiro Militar sobrevoou a região para que as equipes pudessem trazer as melhores estratégias de combate.

Além do acompanhamento no local, o Batalhão de Emergências Ambientais, em Cuiabá, e o Comando Regional 5, em Cáceres, monitoram remotamente o comportamento do incêndio no parque para orientar as equipes em campo.