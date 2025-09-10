Corpo de Bombeiros de Mato Grosso é a instituição mais confiável do Estado, aponta pesquisa

O Corpo de Bombeiros Militar de Mato Grosso (CBMMT) é a instituição mais confiável do Estado, segundo pesquisa realizada pelo Instituto Percent Brasil, publicada nesta quarta-feira (10.09). De acordo com o levantamento, 98% da população confia na corporação, enquanto apenas 2% afirmaram não confiar.

A pesquisa foi realizada entre os dias 01 e 06 de setembro de 2025, utilizando a metodologia quantitativa. Foram aplicadas 1.200 entrevistas pessoais por telefone.

Dos 1.200 participantes, 48,3% eram homens e 51,7% eram mulheres. Em relação à idade, 13,4% tinham entre 16 a 24 anos, 20,8% estavam na faixa de 25 a 34 anos, 22,4% tinham entre 35 a 44 anos, 25,3% estavam na faixa de 45 a 59 anos e 18,0% tinham 60 anos ou mais.

De acordo com o comandante-geral do CBMMT, coronel BM Flávio Glêdson Vieira Bezerra, esse reconhecimento está alicerçado nos investimentos realizados pelo Governo do Estado, que têm permitido o fortalecimento e a modernização tecnológica da corporação, garantindo melhores condições de trabalho, equipamentos adequados e infraestrutura moderna. Somado a isso, a instituição prioriza a constante capacitação de seus militares, assegurando um alto nível de preparo técnico para enfrentar diferentes tipos de ocorrências.

“Em Mato Grosso, o Corpo de Bombeiros integra essa realidade nacional de confiança e se destaca pela presença constante nos momentos mais críticos. Somente no primeiro semestre de 2025, foram atendidas 30.977 ocorrências em todo o Estado, envolvendo combate a incêndios, atendimento pré-hospitalar, emergências com produtos perigosos, além de ações de busca, salvamento e proteção à vida. Atualmente, a corporação conta com 26 unidades operacionais, presentes em 25 municípios, abrangendo o atendimento a cerca de 80% da população mato-grossense”, falou o comandante-geral.

Além disso, o coronel ressaltou a importância da capacitação contínua dos militares, que inclui formação técnica e atualização permanente de conhecimentos. Isso assegura que os bombeiros estejam preparados para agir com rapidez, segurança e precisão em situações de emergência.

“O profissionalismo, a dedicação e o compromisso dos bombeiros militares são decisivos para a construção dessa imagem de confiança. O empenho diário em salvar vidas, proteger o meio ambiente e preservar o patrimônio gera reconhecimento e admiração da sociedade mato-grossense. Assim, os 98% de credibilidade refletem a relação de respeito e confiança construída ao longo do tempo entre a instituição e a população de Mato Grosso”, concluiu o comandante-geral.

Fonte: Governo MT – MT