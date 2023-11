Corpo de Bombeiros de MT inaugura canil e homenageia cão que morreu durante operação

O Corpo de Bombeiros Militar de Barra do Garças inaugurou nesta quinta-feira (09.11) a primeira estrutura destinada aos cães de busca e resgate da regional da instituição. O canil recebeu o nome de Thayron, em homenagem ao cão de busca que sofreu um acidente enquanto atuava nas operações de busca no Rio Grande do Sul, em setembro deste ano.

Na cerimônia, também foi entregue também uma viatura específica de busca e resgate com cães, que vai facilitar deslocamento dos militares até as ocorrências.

O canil de Barra do Garças possui 12 cães operando em ações de busca e resgate, inclusive com trabalhos em âmbito nacional, como em Brumadinho (MG), em 2019, após o rompimento de uma barragem, e em Petrópolis, no Rio de Janeiro, neste ano, depois de alagamentos e deslizamentos.

Além disso, o quartel de Barra do Garças sediou uma etapa da Certificação Nacional de Cães onde esses animais de Mato Grosso e do Estado do Acre foram certificados para realização de buscas.

O canil foi construído com a ajuda financeira da prefeitura municipal de Barra do Garças e a viatura com recursos provenientes de uma emenda parlamentar do deputado estadual Paulo Araújo.

Prestigiaram o evento a diretora operacional do Corpo de Bombeiros Militar, coronel BM Vivian Rizziolli Corrêa; o prefeito de Barra do Garças, Adilson Goncalves de Macedo; o deputado estadual, Paulo Araujo; o suplente deputado federal, Antonio Bosaipo, o presidente da Câmara de Vereadores de Barra do Garças, Zé Gota; o deputado estadual, Moacir Couto; o vice-prefeito de Barra do Garças, professor Sivirino; comandante do 58º Batalhão de Infantaria Motorizada (58º BIMtz, Ramon Marçal da Silva, além de todo secretariado do executivo municipal e demais autoridades.