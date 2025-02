Corpo de Bombeiros e Ciopaer auxiliam no transporte aéreo de vítima de grave acidente em MT

O Corpo de Bombeiros Militar de Mato Grosso (CBMMT) auxiliou, neste sábado (15.2), no transporte de um homem vítima de um grave acidente de trabalho rural no município de Boa Esperança do Norte (a 399,3 km de Cuiabá). A operação contou com o apoio do Centro Integrado de Operações Aéreas (Ciopaer).

A equipe do 5º Batalhão Bombeiro Militar (5º BBM) foi acionada para realizar o transporte do paciente, que recebeu atendimento inicial no pronto atendimento do município. As circunstâncias do acidente não foram informadas, mas seu estado de saúde era crítico.

Devido à gravidade dos ferimentos, o homem precisou ser entubado antes do transporte aéreo. Ele apresentava politraumatismo grave, incluindo traumatismo cranioencefálico (TCE), traumas torácico e abdominal, além de fratura exposta no braço direito, edema e hematomas.

Para transferi-lo ao Hospital Regional de Sorriso, a equipe do Ciopaer contou com o apoio de um médico do município e de uma enfermeira do Corpo de Bombeiros Militar, responsáveis por manter a estabilidade do paciente durante o trajeto.

Durante o voo, a vítima recebeu suporte ventilatório e monitoramento contínuo dos sinais vitais. Ao chegar ao hospital, foi entregue à equipe médica para a continuidade do atendimento.

Esta operação conjunta reforça a importância da integração entre as forças de segurança no atendimento a emergências, especialmente em regiões afastadas, onde a agilidade no socorro contribui para o aumento das chances de recuperação da saúde das vítimas.

Fonte: Governo MT – MT