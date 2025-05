Corpo de Bombeiros e Prefeitura de Cuiabá assinam projeto para reduzir incêndios em área urbana

O Corpo de Bombeiros Militar de Mato Grosso (CBMMT) e a Prefeitura de Cuiabá assinaram, na noite de quarta-feira (7.5), o projeto “Juntos por uma Cuiabá sem Queimadas”, com o objetivo de reduzir os incêndios florestais nas zonas urbana e rural da Capital. A iniciativa visa intensificar ações integradas de prevenção, educação ambiental, fiscalização e combate aos incêndios durante o período de estiagem.

O projeto foi oficializado com a assinatura do comandante-geral do CBMMT, coronel BM Flávio Glêdson Vieira Bezerra, do prefeito de Cuiabá, Abílio Brunini, e do secretário adjunto de Defesa Civil de Cuiabá, coronel RR Alessandro Borges Ferreira, durante a solenidade realizada no Palácio Alencastro.

Segundo o comandante-geral, a parceria busca uma atuação conjunta para que todos estejam atentos à problemática dos incêndios florestais, não apenas com foco na resposta imediata, mas principalmente na prevenção, visando a redução dos impactos ambientais e a promoção da saúde pública e da qualidade de vida da população.

“Uma das ações que vamos implementar na capital é a criação de sete bases de resposta rápida para combater os focos iniciais de incêndio. Também vamos reforçar o trabalho de educação ambiental, envolvendo professores no diálogo com as crianças, que levarão essa conscientização para dentro de casa. Queremos mostrar a gravidade de se colocar fogo em terrenos baldios como forma de limpeza, explicar que isso é crime e incentivar a fiscalização”, afirmou o coronel.

O prefeito Abílio Brunini destacou que a iniciativa mobilizará escolas, empresas, ONGs, comunidades e órgãos públicos, além de empregar tecnologia no monitoramento e investir na capacitação de brigadistas. O projeto também prevê punições mais severas para infratores.

“Temos muitos desafios em Cuiabá, e um deles é promover a educação ambiental em todas as faixas etárias. Precisamos conscientizar os adultos sobre os danos causados pelas queimadas, criar ecopontos para o descarte adequado de resíduos e propor leis mais rigorosas para quem desrespeita o meio ambiente”, afirmou o prefeito.

O secretário adjunto de Defesa Civil de Cuiabá, coronel RR Alessandro Borges Ferreira, idealizador do projeto, ressaltou a importância da prevenção e do planejamento para reduzir os riscos de incêndios florestais. “Este projeto é fruto de um esforço coletivo. Após ajustes e aprovação do prefeito, estamos concretizando um planejamento que vem sendo construído desde a transição de governo, com o objetivo de melhorar a qualidade de vida dos cuiabanos”, declarou.

Além das autoridades municipais, participam da solenidade os coronéis BM Marcelo Augusto Reveles Carvalho e Josiel Borges da Silva, além do comandante do 1º Comando Regional Bombeiro Militar (1º CRBM), tenente-coronel BM João Paulo Nunes de Queiroz e a comandante do 1º Batalhão de Bombeiros Militar (1º BBM), Pryscilla Jorge Machado de Souza.

Fonte: Governo MT – MT