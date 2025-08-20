MATO GROSSO
Corpo de Bombeiros extingue dois incêndios florestais e combate 19 nesta quarta-feira (20)
O Corpo de Bombeiros Militar de Mato Grosso (CBMMT) extinguiu dois incêndios florestais e mantém controlado cinco focos ativos nas últimas 24 horas. As equipes continuam, nesta quarta-feira (20.8), atuando diretamente no combate a 19 incêndios florestais em diversas regiões do Estado.
Os incêndios florestais extintos estavam localizados nos municípios de Juscimeira, nas proximidades da BR-364 em São Pedro da Cipa, além de Pontal do Araguaia.
Já os focos ativos controlados, que não apresentam mais risco imediato de propagação, pois as chamas estão contidas dentro de um perímetro seguro, estão nos municípios de Chapada dos Guimarães, no assentamento 12 de Outubro em Cláudia, em Figueirópolis D’Oeste, além das cidades de Guarantã do Norte e Peixoto de Azevedo.
Além disso, os bombeiros continuam atuando no combate aos incêndios florestais em diversos municípios do estado. Em Cuiabá, as ações se concentram no Distrito do Coxipó do Ouro. Há também frentes de combate em Rosário Oeste, nas proximidades da MT-324, em Paranatinga, e nas cidades de Planalto da Serra, Cláudia, Nova Ubiratã e Canarana.
As equipes ainda enfrentam dois focos de incêndio em Chapada dos Guimarães, dois em Nova Brasilândia, outros dois em São José do Rio Claro e três em Nova Maringá. Nesta quarta-feira, os bombeiros iniciaram o combate aos focos ativos nos municípios de Ribeirão Cascalheira, Barra do Garças e Água Boa.
Em todos os locais, as ações contam com as equipes em campo, além do reforço de máquinas pesadas, caminhões-pipa e o uso de uma aeronave que auxiliam diretamente no combate às chamas. As equipes atuam de forma ininterrupta, com foco na contenção dos incêndios e na preservação de vidas, propriedades rurais e do meio ambiente.
Monitoramento
O Corpo de Bombeiros Militar também realiza o monitoramento de 60 focos de calor ativos em todo o estado, incluindo os que estão em combate e controlados. Desse total, 30 são incêndios florestais, sendo 15 em terras indígenas. Outros 30 focos restantes correspondem a queimadas irregulares.
As ocorrências em terras indígenas incluem: quatro focos na Terra Indígena Marechal Rondon em Paranatinga; quatro focos na Terra Indígena Sangradouro/Volta Grande em Poxoréu; dois focos na Terra Indígena Parque Indigena do Xingu em Gaúcha do Norte; dois focos na Terra Indígena Areões em Nova Nazaré; um foco na Terra Indígena Nambikwara em Comodoro; um foco na Terra Indígena Pimentel Barbosa em Canarana e um foco na Terra Indígena Maraiwatsede em Alto Boa Vista.
No caso de áreas indígenas, o combate deve ser feito por órgãos do Governo Federal, já que o Estado não possui autorização para atuar. Até o momento, o Corpo de Bombeiros Militar não foi acionado.
Fiscalização – Operação Infravermelho
Os outros 30 focos de calor decorrentes do uso irregular do fogo estão sendo fiscalizados no âmbito da Operação Infravermelho, cujo monitoramento é realizado a partir da Sala de Situação Central, instalada no Batalhão de Emergências Ambientais (BEA), em Cuiabá.
Com apoio de imagens de satélite e outras tecnologias, a operação tem como objetivo identificar de forma antecipada áreas com risco de incêndio florestal ou onde o fogo já tenha sido iniciado de maneira ilegal, atuando tanto na prevenção quanto na responsabilização dos infratores.
Incêndios extintos
Desde o início do período proibitivo de uso do fogo em Mato Grosso, o Corpo de Bombeiros já extinguiu 137 focos ativos, entre incêndios florestais e queimadas irregulares em 105 municípios.
Os municípios são: Acorizal, Água Boa, Alta Floresta, Alto Araguaia, Alto Boa Vista, Alto Paraguai, Alto Taquari, Apiacás, Araguaiana, Aripuanã, Barra do Bugres, Barra do Garças, Barão de Melgaço, Bom Jesus do Araguaia, Cáceres, Campinápolis, Campo Verde, Canabrava do Norte, Canarana, Chapada dos Guimarães, Cláudia, Cocalinho, Colíder, Colniza, Comodoro, Confresa, Conquista D’Oeste, Cotriguaçu, Cuiabá, Denise, Diamantino, Feliz Natal, Figueirópolis do Oeste, Gaúcha do Norte, General Carneiro, Guarantã do Norte, Guiratinga, Ipiranga do Norte, Itanhangá, Itaúba, Jaciara, Jauru, Juara, Juscimeira, Juína, Lucas do Rio Verde, Luciara, Marcelândia, Matupá, Nossa Senhora do Livramento, Nova Bandeirantes, Nova Brasilândia, Nova Canaã do Norte, Nova Guarita, Nova Lacerda, Nova Marilândia, Nova Maringá, Nova Monte Verde, Nova Mutum, Nova Nazaré, Nova Santa Helena, Nova Ubiratã, Nova Xavantina, Novo Mundo, Novo Santo Antônio, Novo São Joaquim, Paranatinga, Paranaíta, Peixoto de Azevedo, Poconé, Pontal do Araguaia, Pontes e Lacerda, Porto Alegre do Norte, Porto Esperidião, Poxoréu, Primavera do Leste, Querência, Ribeirão Cascalheira, Rondolândia, Rondonópolis, Rosário Oeste, Santa Carmem, Santa Cruz do Xingu, Santa Rita do Trivelato, Santa Terezinha, Santo Afonso, Santo Antônio de Leverger, Santo Antônio do Leste, São Félix do Araguaia, São José do Povo, São José do Rio Claro, São José do Xingu, Sapezal, Serra Nova Dourada, Sinop, Sorriso, Tabaporã, Tapurah, Terra Nova do Norte, Tesouro, Torixoréu, União do Sul, Várzea Grande, Vila Bela da Santíssima Trindade e Vila Rica.
Focos de calor
Em Mato Grosso, foram registrados 86 focos de calor nas últimas 24 horas, conforme última checagem às 17h, no Programa BDQueimadas do Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais (Inpe). Desses, 64 estão na Amazônia e 22 no Cerrado. Os dados são do Satélite de Referência (Aqua Tarde).
É importante destacar que um foco de calor isolado não caracteriza, por si só, um incêndio florestal. No entanto, um incêndio florestal geralmente envolve o acúmulo de diversos focos de calor em uma mesma área.
Proibição do uso do fogo
O CBMMT reforça o alerta à população sobre a proibição do uso de fogo para limpeza e manejo de áreas rurais em Mato Grosso. De 1º de junho até 31 de dezembro está proibido o uso do fogo no Pantanal. Nas regiões da Amazônia e do Cerrado, o período proibitivo teve início em 1º de julho e vai até 30 de novembro.
Já nas áreas urbanas, o uso do fogo é proibido durante todo o ano. Em caso de qualquer indício de incêndio florestal no bioma, a orientação é que a denúncia seja feita imediatamente pelos números 193 ou 190.
Governador atende setor e prorroga Proalmat até 2032
O governador Mauro Mendes decidiu, nesta quarta-feira (20.8), prorrogar o Programa de Incentivo à Cultura do Algodão de Mato Grosso (Proalmat) até 2032.
A decisão foi tomada durante reunião com a diretoria da Associação Mato-grossense de Produtores de Algodão (AMPA), e outras entidades do setor.
De acordo com o governador Mauro Mendes, o Proalmat tem beneficiado mais de 2.100 produtores cadastrados, que empregam dezenas de milhares de trabalhadores e fazem desse Mato Grosso o maior produtor de algodão do país.
“Em consideração a essa bela história e contribuição que o setor têm construído ao longo desses mais de 20 anos, o Governo de Mato Grosso vai fazer essa prorrogação do Proalmat até 2032”, anunciou Mauro
O diretor-presidente da Ampa, Orcival Gouveia, destacou a importância dos produtores de algodão em Mato Grosso, cuja safra 2024/2025 está prevista para alcançar 2,85 milhões de toneladas da pluma.
“Esse projeto beneficia principalmente o pequeno e médio produtor, e a indústria nacional. Estamos muito felizes com mais essa parceria”, relatou.
Também participaram da reunião: o vice-governador Otaviano Pivetta; o diretor- executivo da Ampa Décio Tocantins; o deputado estadual Carlos Avallone; os secretários de Estado Fabio Garcia (Casa Civil) e Rogério Gallo (Fazenda); além de integrantes da diretoria da Ampa e de outras entidades do setor.
Retorno ao Estado
De acordo com o dados da Secretaria de Estado de Desenvolvimento Econômico (Sedec), as políticas de incentivo fiscal como o Proalmat garantiram um retorno de mais de 230% ao Estado.
A cada R$ 1 renunciado em impostos, o Estado recebeu R$ 3,28 em investimento.
Contas do Governo de MT de 2024 recebem parecer favorável à aprovação no TCE
As contas anuais do Governo de Mato Grosso, relativas ao exercício de 2024, receberam parecer favorável à aprovação no Tribunal de Contas do Estado (TCE), em sessão extraordinária realizada nesta quarta-feira (20.8). A decisão foi unânime, seguindo voto do conselheiro-relator, Antônio Joaquim.
O procurador de Contas, Alisson Alencar, destacou que Mato Grosso “mantém a trajetória positiva de equilíbrio de orçamento público observada desde 2020” e ressaltou os crescentes investimentos do Governo para a entrega de serviços de qualidade para a população e o desenvolvimento do Estado.
A boa gestão fiscal do Estado foi destacada pelos conselheiros do Tribunal de Contas, que pontuaram avanços na saúde e nos programas sociais, e o cumprimento dos percentuais legais de investimentos em saúde e educação e do limite de gastos com pessoal.
“O resultado geral mostra um cenário muito positivo e de responsabilidade na gestão”, ressaltou o conselheiro Gonçalo Domingos de Campos Neto, durante a votação.
O presidente do Tribunal de Contas do Estado, Sérgio Ricardo, parabenizou a gestão estadual pelas melhorias no Estado ao longo dos últimos anos.
“Eu parabenizo o governador de Mato Grosso pela política que vem implantando em todas as áreas, pela condução que vem fazendo no Estado e por ouvir as orientações do Tribunal de Contas. O governo atual é o melhor dos últimos 20 anos. Sei que não é comum o presidente do Tribunal de Contas fazer um elogio ao governo, mas é justo que eu dê os parabéns ao governador que vem trabalhando incansavelmente para melhorar o Estado de Mato Grosso. Estou parabenizando porque vejo hoje um estado diferente, uma gestão proativa que se preocupa o tempo inteiro em melhorar o estado”, finalizou.
Relatório da gestão
O relatório das contas do exercício de 2024 foram entregues ao Tribunal de Contas no mês de abril e destacou a expansão de investimentos e a boa gestão fiscal do Estado.
A prestação das contas também destacou que o Estado arrecadou R$ 39,129 bilhões em 2024, investindo R$ 5,731 bilhões em áreas como Saúde, Educação, Segurança Pública e Infraestrutura.
Agora, com o parecer do Tribunal de Contas favorável à aprovação, as contas seguem para análise dos deputados da Assembleia Legislativa.
