Corpo de Bombeiros extingue incêndio em silo de cereais

As fugas de presos do Sistema Penitenciário de Mato Grosso reduziram 62,85% no primeiro semestre deste ano, em comparação com o mesmo período de 2024, segundo números da Secretaria de Estado de Justiça (Sejus).

Conforme os dados, foram registradas 13 fugas em 2025, contra 35 do ano passado.

O secretário de Estado de Justiça, Vitor Hugo Bruzulato, destacou que um dos fatores da redução são as operações frequentes para identificação e remoção de materiais ilícitos, como as armas artesanais, além das mudanças em procedimentos de segurança.

“A administração penitenciária vem reajustando diversos protocolos de segurança. Estamos reforçando os equipamentos eletrônicos e contamos com policiais penais eficientes e atuando com muita dedicação para assegurar a ordem nas unidades prisionais de nosso Estado”, pontuou.

Além da redução no número de fugas, a administração penitenciária efetua revistas contínuas para zerar a presença de materiais ilícitos, especialmente os celulares. De janeiro a junho deste ano, foram realizadas 405 operações nas 41 unidades prisionais de Mato Grosso.

No mesmo período, foram retirados 2.387 aparelhos celulares durante as operações realizadas no Sistema Penitenciário estadual. Em 16 unidades, não foi registrada a localização de celulares; e, em outras sete, foi encontrado apenas um aparelho em cada uma.

O secretário Vitor Hugo Bruzulato apontou que o resultado é reflexo do trabalho intensificado desde o início do programa Tolerância Zero contra Facções Criminosas, do Governo do Estado, como uma das estratégias para redução dos índices criminais e aprimoramento da segurança no interior das unidades prisionais de Mato Grosso.

Leia mais do balanço semestral

Fonte: Governo MT – MT