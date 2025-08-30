Corpo de Bombeiros extingue incêndio no Parque Estadual Serra Ricardo Franco

O Corpo de Bombeiros Militar de Mato Grosso (CBMMT) extinguiu, neste sábado (30.8), o incêndio florestal que atingia o Parque Estadual Serra Ricardo Franco, localizado em Vila Bela da Santíssima Trindade (a 522 km de Cuiabá). A força-tarefa durou dez dias e mobilizou um grande esforço conjunto entre forças de segurança, equipes especializadas e fazendeiros da região.

O incêndio teve início no dia 21 de agosto, com a detecção do primeiro foco de calor ativo por meio de imagens de satélite monitoradas pela Sala de Situação Central do Batalhão de Emergências Ambientais (BEA), em Cuiabá. A partir disso, foi deflagrada uma operação coordenada entre o BEA e o 5º Comando Regional Bombeiro Militar, que atua na região oeste do Estado.

O comandante da operação no local, capitão BM Borges Cristhian Lorhan, destacou que, devido à importância ambiental do parque estadual, as ações foram tratadas como prioridade desde o início, o que exigiu respostas rápidas, estratégicas e bem coordenadas para conter o avanço das chamas. O parque é considerado uma das áreas de maior biodiversidade de Mato Grosso.

“As ações de combate priorizaram a preservação da fauna e da flora do parque, buscando minimizar os impactos sobre toda essa região”, explicou.

Durante a operação, as equipes em solo atuaram diretamente no combate às chamas, enfrentando terrenos íngremes e isolados na serra para controlar os focos ativos, inclusive em áreas de difícil acesso. Como reforço, foi empregado um helicóptero no monitoramento aéreo, o que permitiu mapear a área afetada e oferecer suporte logístico às equipes em campo.

A força-tarefa também contou com o apoio do Centro Integrado de Operações Aéreas (Ciopaer), por meio do helicóptero Águia 05, e do Grupo de Aviação do Corpo de Bombeiros Militar (GAVBM), que utilizou a aeronave Air Tractor 802 para realizar o lançamento de água em pontos críticos do parque.

Simultaneamente, foram confeccionados mais de 10 quilômetros de aceiros, que são faixas de contenção fundamentais para impedir a propagação do fogo. Os maquinários utilizados foram cedidos por moradores e produtores rurais da região, que se tornaram aliados importantes e colaboraram ativamente com os bombeiros militares durante toda a operação.

O município de Vila Bela da Santíssima Trindade, inclusive, possui 106 recursos cadastrados no Sistema Integrado de Cadastro de Recursos para Apoio aos Incêndios Florestais (SICRAIF) como parceiros no enfrentamento dessas ocorrências.

Apesar da extinção oficial do incêndio, o comandante do BEA, tenente-coronel BM Rafael Ribeiro Marcondes, afirmou que o monitoramento na região continua. “As equipes seguem em alerta para identificar possíveis reignições, já que o vento e a baixa umidade ainda representam risco”, encerrou.

Investimentos

Somente neste ano, o Governo de Mato Grosso segue investindo R$ 125 milhões em ações voltadas à prevenção e ao combate aos incêndios florestais, bem como ao enfrentamento do desmatamento ilegal no Estado. Desse montante, estão sendo destinados R$ 78 milhões às ações diretas da corporação, que incluem medidas de prevenção, contratação de brigadistas, reforço da estrutura operacional, uso de maquinário pesado, celebração de parcerias estratégicas, entre outras iniciativas fundamentais para o combate aos incêndios florestais.

Proibição do uso do fogo

O CBMMT reforça o alerta à população sobre a proibição do uso de fogo para limpeza e manejo de áreas rurais em Mato Grosso. De 1º de junho até 31 de dezembro está proibido o uso do fogo no Pantanal. Nas regiões da Amazônia e do Cerrado, o período proibitivo teve início em 1º de julho e vai até 30 de novembro. Já nas áreas urbanas, o uso do fogo é proibido durante todo o ano.

Em caso de qualquer indício de incêndio florestal, a orientação é que a denúncia seja feita imediatamente pelos números 193 (Corpo de Bombeiros) ou 190 (Polícia Militar).

Confira a atuação dos bombeiros nessa ocorrência

Fonte: Governo MT – MT