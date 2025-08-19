MATO GROSSO
Corpo de Bombeiros extingue nove incêndios florestais e combate 13 nesta segunda-feira (18)
O Corpo de Bombeiros Militar de Mato Grosso (CBMMT) extinguiu 9 incêndios florestais e controlou outros 10 focos ativos nas últimas 24 horas. As equipes continuam, nesta terça-feira (19.8), atuando diretamente no combate a 13 incêndios florestais em diversas regiões do estado.
Os incêndios florestais extintos estavam localizados nos municípios de Chapada dos Guimarães, onde as equipes conseguiram extinguir dois focos, além de outras ocorrências em propriedades em Pontal do Araguaia, Santa Terezinha, Cocalinho, Nova Xavantina, Primavera do Leste, Alto Araguaia e Rondonópolis.
Já os focos ativos controlados, que não apresentam mais risco imediato de propagação, pois as chamas estão contidas dentro de um perímetro seguro, estão localizados nos municípios de Peixoto de Azevedo, Chapada dos Guimarães, Nova Mutum, Nova Ubiratã, Vila Bela da Santíssima Trindade, Cláudia, Paranatinga, Pontes e Lacerda e duas ocorrências em Guarantã do Norte
Além disso, os bombeiros seguem combatendo incêndios florestais nos municípios de Chapada dos Guimarães, Paranatinga, Nova Ubiratã, Canarana, Nova Mutum, Aripuanã, Planalto da Serra, Nova Maringá, Claúdia, Nossa Senhora do Livramento, além de dois focos ativos em Nova Brasilândia. Já nesta terça-feira, as equipes iniciaram o combate em São José do Rio Claro.
Em todos os locais, as ações contam com as equipes em campo, além do reforço de máquinas pesadas, caminhões-pipa e o uso de uma aeronave que auxiliam diretamente no combate às chamas. As equipes atuam de forma ininterrupta, com foco na contenção dos incêndios e na preservação de vidas, propriedades rurais e do meio ambiente.
Monitoramento
O Corpo de Bombeiros Militar também realiza o monitoramento de 54 focos de calor ativos em todo o estado, incluindo os que estão em combate e controlados. Desse total, 31 são incêndios florestais, sendo 9 em terras indígenas. Outros 23 focos restantes correspondem a queimadas irregulares.
As ocorrências em terras indígenas incluem: dois focos na Terra Indígena Maraiwatsede em Alto Boa Vista; dois focos na Terra Indígena Parabubure em Campinápolis; um foco na Terra Indígena Nambikwara em Comodoro; um foco na Terra Indígena Marechal Rondon em Paranatinga; um foco na Terra Indígena Sangradouro/Volta Grande em Poxoréu; um foco na Terra Indígena Parque Indigena do Xingu em Gaúcha do Norte e um foco na Terra Indígena Capoto/Jarina em Peixoto de Azevedo.
No caso de áreas indígenas, o combate deve ser feito por órgãos do Governo Federal, já que o Estado não possui autorização para atuar. Até o momento, o Corpo de Bombeiros Militar não foi acionado.
Fiscalização – Operação Infravermelho
Os outros 23 focos de calor decorrentes do uso irregular do fogo estão sendo fiscalizados no âmbito da Operação Infravermelho, cujo monitoramento é realizado a partir da Sala de Situação Central, instalada no Batalhão de Emergências Ambientais (BEA), em Cuiabá.
Com apoio de imagens de satélite e outras tecnologias, a operação tem como objetivo identificar de forma antecipada áreas com risco de incêndio florestal ou onde o fogo já tenha sido iniciado de maneira ilegal, atuando tanto na prevenção quanto na responsabilização dos infratores.
Incêndios extintos
Desde o início do período proibitivo de uso do fogo em Mato Grosso, o Corpo de Bombeiros já extinguiu 125 focos ativos, entre incêndios florestais e queimadas irregulares em 105 municípios.
Os municípios são: Acorizal, Água Boa, Alta Floresta, Alto Araguaia, Alto Boa Vista, Alto Paraguai, Alto Taquari, Apiacás, Araguaiana, Aripuanã, Barra do Bugres, Barra do Garças, Barão de Melgaço, Bom Jesus do Araguaia, Cáceres, Campinápolis, Campo Verde, Canabrava do Norte, Canarana, Chapada dos Guimarães, Cláudia, Cocalinho, Colíder, Colniza, Comodoro, Confresa, Conquista D’Oeste, Cotriguaçu, Cuiabá, Denise, Diamantino, Feliz Natal, Figueirópolis do Oeste, Gaúcha do Norte, General Carneiro, Guarantã do Norte, Guiratinga, Ipiranga do Norte, Itanhangá, Itaúba, Jaciara, Jauru, Juara, Juscimeira, Juína, Lucas do Rio Verde, Luciara, Marcelândia, Matupá, Nossa Senhora do Livramento, Nova Bandeirantes, Nova Brasilândia, Nova Canaã do Norte, Nova Guarita, Nova Lacerda, Nova Marilândia, Nova Maringá, Nova Monte Verde, Nova Mutum, Nova Nazaré, Nova Santa Helena, Nova Ubiratã, Nova Xavantina, Novo Mundo, Novo Santo Antônio, Novo São Joaquim, Paranatinga, Paranaíta, Peixoto de Azevedo, Poconé, Pontal do Araguaia, Pontes e Lacerda, Porto Alegre do Norte, Porto Esperidião, Poxoréu, Primavera do Leste, Querência, Ribeirão Cascalheira, Rondolândia, Rondonópolis, Rosário Oeste, Santa Carmem, Santa Cruz do Xingu, Santa Rita do Trivelato, Santa Terezinha, Santo Afonso, Santo Antônio de Leverger, Santo Antônio do Leste, São Félix do Araguaia, São José do Povo, São José do Rio Claro, São José do Xingu, Sapezal, Serra Nova Dourada, Sinop, Sorriso, Tabaporã, Tapurah, Terra Nova do Norte, Tesouro, Torixoréu, União do Sul, Várzea Grande, Vila Bela da Santíssima Trindade e Vila Rica.
Focos de calor
Em Mato Grosso, foram registrados 167 focos de calor nas últimas 24 horas, conforme última checagem às 17h, no Programa BDQueimadas do Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais (Inpe). Desses, 86 estão na Amazônia e 81 no Cerrado. Os dados são do Satélite de Referência (Aqua Tarde).
É importante destacar que um foco de calor isolado não caracteriza, por si só, um incêndio florestal. No entanto, um incêndio florestal geralmente envolve o acúmulo de diversos focos de calor em uma mesma área.
Proibição do uso do fogo
O CBMMT reforça o alerta à população sobre a proibição do uso de fogo para limpeza e manejo de áreas rurais em Mato Grosso. De 1º de junho até 31 de dezembro está proibido o uso do fogo no Pantanal. Nas regiões da Amazônia e do Cerrado, o período proibitivo teve início em 1º de julho e vai até 30 de novembro.
Já nas áreas urbanas, o uso do fogo é proibido durante todo o ano. Em caso de qualquer indício de incêndio florestal no bioma, a orientação é que a denúncia seja feita imediatamente pelos números 193 ou 190.
Formação reúne professores da Rede Estadual para fortalecer inclusão de estudantes da educação especial
A Secretaria de Estado de Educação (Seduc) realiza, entre terça-feira (19.8) e quinta-feira (21.8), uma formação voltada a professores de salas de recursos multifuncionais das escolas estaduais dos 13 polos regionais de educação. A capacitação é realizada no Hotel Gran Odara, em Cuiabá.
O encontro tem como objetivo a formação continuada, o compartilhamento de experiências, desafios e boas práticas na implementação do Atendimento Educacional Especializado (AEE), que é um serviço complementar e suplementar à escolarização, destinado a alunos com deficiência, transtornos do espectro autista e altas habilidades/superdotação.
O AEE busca superar barreiras promovendo a autonomia dos estudantes, oferecendo recursos pedagógicos e estratégias que possibilitam a plena participação no processo de ensino-aprendizagem.
A capacitação é importante para a troca de conhecimentos entre os profissionais, pois permite replicar estratégias bem-sucedidas em diferentes escolas, além de oferecer formação continuada que fortalece a inclusão.
Durante o evento, será lançado o Caderno de Orientações Pedagógicas do AEE, material que servirá como guia para a atuação dos professores em sala de recursos multifuncionais. O material aborda a estruturação do trabalho, a articulação entre profissionais e as responsabilidades compartilhadas.
A programação inclui, ainda, apresentações de boas práticas desenvolvidas nas escolas e atividades práticas promovidas pela Fundação Getúlio Vargas (FGV).
De acordo com o secretário de Educação, Alan Porto, a formação reafirma o compromisso do Estado com uma educação inclusiva e de qualidade, capaz de assegurar que todos os estudantes, independentemente de suas condições, tenham acesso ao aprendizado e à vida escolar em igualdade de oportunidades.
“Muitas vezes, o aprendizado vai além dos livros. Quando um aluno consegue escrever o próprio nome ou interagir com os colegas pela primeira vez, sentimos que todo esforço vale a pena”, destaca o secretário.
A professora Francisca Xavier de Araújo, da Escola Estadual Professora Elizabeth de Freitas Magalhães, em Rondonópolis, disse que atua na sala de recursos multifuncionais e que a formação está sendo fundamental para que o atendimento em sala de aula continue se aperfeiçoando. “Para nós, que trabalhamos com alunos do público-alvo da educação especial, é emocionante ver os avanços e a felicidade deles com cada conquista”, concluiu.
Escola Técnica Estadual de Cáceres lança projeto de conscientização sobre parasitas em ambientes escolares
A Escola Técnica Estadual de Cáceres, instituição vinculada à Secretaria de Estado de Ciência, Tecnologia e Inovação (Seciteci), anunciou o lançamento do projeto de extensão “Educação e Conscientização sobre Parasitas em Ambientes Escolares”, que levará ações educativas e assistenciais para a população da região.
O projeto surgiu a partir da dissertação de mestrado do professor da instituição Bruno Tiago Pessoa, que identificou vulnerabilidades socioambientais e de saúde em populações do Pantanal mato-grossense em decorrência de parasitas.
Com formação em Farmácia e Mestrado em Ciências Ambientais, o professor tem o objetivo de promover ações para transformar conhecimento acadêmico em impacto social. A iniciativa é voltada principalmente para estudantes da Escola Municipal Eduardo Benevides Lindote e seus familiares.
Pais, crianças e demais moradores são convidados a participar das reuniões, receberem kits de apoio e contribuírem com relatos de suas vivências. Através de atividades educativas e de acompanhamento que ocorrerão ao longo da execução, a ação irá atuar na prevenção de doenças e no fortalecimento da consciência ambiental.
“Sinto-me realizado tanto como profissional quanto como mestrando. Vivenciei o dia a dia na escola, estive com as crianças, ouvi os pais e pude ver a alegria da comunidade ao receber um projeto que realmente se concretizou e levou saúde e cuidado”, relatou o professor Bruno.
Além do idealizador do projeto, participam também professores, estudantes da área da saúde (técnico em análises clínicas e técnico em enfermagem da Escola Técnica Estadual), lideranças comunitárias e familiares das crianças atendidas em parceria com instituições locais. O apoio financeiro dos materiais para realização dos exames parasitológicos é da unidade de Cáceres “Professor Adriano Silva”.
A primeira etapa do projeto recebeu apoio da Universidade do Estado de Mato Grosso (Unemat) e do Laboratório de Biologia Parasitária (Labpar), assim como a Secretaria Municipal de Educação e da Secretaria Municipal de Saúde, que ofereceram suporte institucional, fornecimento de medicamentos e acompanhamento técnico. Com o início da segunda fase, o projeto segue com apoio da Prefeitura Municipal de Cáceres.
Segundo o professor Bruno, a Escola Técnica Estadual assumiu um papel de destaque ao articular essas parcerias e ampliar o alcance das ações, levando assistência em saúde de qualidade às famílias da comunidade do Jardim das Oliveiras, onde está localizada a escola parceira.
“Este projeto mostrou, de forma clara, a necessidade de investir em estratégias de comunicação e engajamento que envolvam não apenas os alunos, mas também seus familiares. Ao mesmo tempo, comprovou que ações colaborativas e interdisciplinares são capazes de gerar impactos significativos e duradouros, mesmo diante de limitações e desafios”, completou o professor.
O início oficial ocorreu em 14 agosto com a primeira reunião realizada para esclarecimentos junto aos pais. No dia 26, será feita a entrega dos kits de apoio e as demais atividades educativas, tais como avaliações de saúde e devolutivas estão previstas para setembro, conforme os laudos ficarem prontos.
Para mais informações entre em contato com a unidade escolar através do e-mail, [email protected]. Ou pelo instagram @etecaceres.
*Com supervisão de Téo Meneses.
