Corpo de Bombeiros extingue princípio de incêndio em restaurante em Cuiabá

Santa Carmem, localizado a 500 km de Cuiabá, será mais um município contemplado pelo programa SER Família Habitação, na modalidade Entrada Facilitada. Para famílias com renda entre R$ 2.850 e R$ 8 mil, o empreendimento Residencial Feliz II terá 45 casas, com subsídio de até R$ 20 mil disponibilizado pelo Governo de Mato Grosso.

“Santa Carmem já tinha sido contemplada pelo programa com casas gratuitas para famílias vulneráveis. Em dezembro do ano passado, entregamos 30 unidades da categoria Faixa 0. Foi um momento muito especial, e agora o município terá acesso ao SER Família Habitação – Entrada Facilitada, com subsídio do Governo do Estado. Agradeço a MT Par pela dedicação a este programa que nasceu no meu coração”, explicou a primeira-dama Virginia Mendes, idealizadora do programa.

Os interessados em participar do programa devem manifestar interesse por meio do site SiHabMT, através do link https://sihabmt.mt.gov.br/cidadao/#B.

“Essa é uma grande oportunidade para garantir auxílio financeiro do Governo do Estado e conquistar um lar para sua família. Não perca tempo e inscreva-se já”, disse Virginia Mendes.

Desenvolvimento econômico

Além de construir casas, o programa traz desenvolvimento para as cidades contempladas com os empreendimentos. O mercado de construção fica aquecido, há aumento da oferta de emprego e ainda se resolve um dos grandes gargalos para o crescimento do Estado que é a falta de oferta de imóveis para os trabalhadores que vêm de outras localidades.

“É um programa que age em várias frentes e foi construído pelo governador Mauro Mendes e pela primeira-dama, Virginia Mendes, com a construção de parcerias entre entes públicos e privados. O objetivo sempre foi unir forças com foco no cidadão, que é o maior beneficiado ao receber uma chave”, ressaltou o presidente da MT Par, Wener Santos.

Empreendimento

O Residencial Feliz II – 1ª Etapa é um empreendimento com 45 casas disponíveis. Os imóveis possuem modelos a partir de 51,64 m² de área útil.

As vantagens do programa incluem um subsídio de até R$ 20 mil do Governo de MT para custeio do valor de entrada, para famílias com renda bruta familiar de até R$ 8 mil, descontos variados do programa Minha Casa, Minha Vida e possibilidade de uso do saldo do FGTS para abatimento do valor financiado.

Fonte: Governo MT – MT