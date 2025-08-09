MATO GROSSO
Corpo de Bombeiros extingue três incêndios florestais e combate quatro neste sábado (9)
O Corpo de Bombeiros Militar de Mato Grosso (CBMMT) extinguiu, nas últimas 24 horas, três incêndios florestais e segue atuando, neste sábado (9.8), no combate a outros quatro focos ativos no estado.
Os focos extintos foram registrados em uma propriedade no município de Alto Paraguai e outro em Jauru. Um incêndio florestal também foi combatido em uma região conhecida como Fião, localizada no Pantanal mato-grossense, em Poconé.
O incêndio no bioma teve início neste sábado e foi controlado com o apoio de três equipes. A rápida resposta foi possível graças à instalação da Sala de Situação Descentralizada em Poconé, que permite o monitoramento contínuo e mais eficiente das ocorrências na região pantaneira.
As equipes do Corpo de Bombeiros seguem mobilizadas no combate a um incêndio florestal em uma fazenda localizada às margens da MT-326, no município de Cocalinho. A operação teve início na quinta-feira (7) e conta com o apoio de maquinário e um caminhão-pipa, além da equipe. Até o momento, cerca de 20 mil litros de água já foram utilizados para conter a propagação das chamas.
Além disso, os bombeiros também atuam no combate a queimadas irregulares nos municípios de Maringá, União do Sul e Itaúba. As operações contam com o trabalho direto das equipes em campo, de forma ininterrupta, com foco na contenção das chamas e na preservação de propriedades rurais e de vidas.
Fiscalização e Monitoramento
O Corpo de Bombeiros Militar também realiza o monitoramento de 18 focos de calor ativos em todo o estado. Desse total, oito são classificados como incêndios florestais em terras indígenas, enquanto um ocorre em uma fazenda em Campo Verde. Os outros nove focos restantes correspondem a queimadas irregulares.
As ocorrências em terras indígenas incluem: três focos na Terra Indígena Zoró, em Rondolândia; dois na Terra Indígena Areões, em Nova Nazaré; um na Terra Indígena Parabubure em Campinápolis; um na Terra Indígena Marãiwatsédé em São Félix do Araguaia, e um na Terra Indígena Capoto/Jarina em Peixoto de Azevedo.
Por serem áreas indígenas, o combate deve ser feito por órgãos do Governo Federal, já que o Estado não possui autorização para atuar. Até o momento, o Corpo de Bombeiros não foi acionado.
Já os outros nove focos de calor ocorrem em várias regiões do Estado e são decorrentes de uso irregular do fogo e estão sendo fiscalizados no âmbito da Operação Infravermelho, cujo monitoramento é realizado a partir da Sala de Situação Central, instalada no Batalhão de Emergências Ambientais (BEA), em Cuiabá.
Com apoio de imagens de satélite e outras tecnologias, a operação tem como objetivo identificar de forma antecipada áreas com risco de incêndio florestal ou onde o fogo já tenha sido iniciado de maneira ilegal, atuando tanto na prevenção quanto na responsabilização dos infratores.
Focos de calor
Em Mato Grosso, foram registrados 51 focos de calor nas últimas 24 horas, conforme última checagem às 17h, no Programa BDQueimadas do Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais (Inpe). Desses, 37 estão na Amazônia e 14 no Cerrado. Os dados são do Satélite de Referência (Aqua Tarde).
É importante destacar que um foco de calor isolado não caracteriza, por si só, um incêndio florestal. No entanto, um incêndio florestal geralmente envolve o acúmulo de diversos focos de calor em uma mesma área.
Proibição do uso do fogo
O CBMMT reforça o alerta à população sobre a proibição do uso de fogo para limpeza e manejo de áreas rurais em Mato Grosso. De 1º de junho até 31 de dezembro está proibido o uso do fogo no Pantanal. Nas regiões da Amazônia e do Cerrado, o período proibitivo teve início em 1º de julho e vai até 30 de novembro.
Já nas áreas urbanas, o uso do fogo é proibido durante todo o ano. Em caso de qualquer indício de incêndio florestal no bioma, a orientação é que a denúncia seja feita imediatamente pelos números 193 ou 190.
Todas as vítimas fatais de acidente na BR-163 são identificadas
Em menos de 24h, a Perícia Oficial e Identificação Técnica (Politec) concluiu os exames de necropsia, e as identificações das onze vítimas fatais do acidente entre um ônibus de passageiros e uma carreta, ocorrido na BR-163, nesta sexta-feira (8.8).
As vítimas foram submetidas ao exame de necropsia e posteriormente identificadas pelas impressões digitais (método papiloscópico), nas unidades da Politec de Nova Mutum, Sorriso e Sinop.
Em sorriso, foi identificada:
1. MARIA EDUARDA DE MATOS CATUTA FERREIRA MARTINS – 29 anos.
Em Sinop, foram identificados:
2. Gabriel Mendes Sanqueta – 20 anos
3. Marinalva Sobeira dos Santos – 33 anos
4. Francisco Das Chagas Nascimento Silva – 22 anos
5. Alcione Ferreira Lima – 51 anos
Em Nova Mutum foram identificados:
6. Laura Simone Garcia Corrêa Kolling – 52 anos
7. Eileen Naiely da Silva – 20 anos
8. Luis Augusto Araujo Santos – 41 anos
9. Ana Paula Ferreira – 46 anos
10. Marcos Antônio Ferreira Dias – 23 anos
11. Mateus Vicente Serafim – 25 anos
Governo de MT destaca avanços na produção de pequena escala das aldeias no dia internacional dos Povos Indígenas
O Dia Internacional dos Povos Indígenas é comemorado neste 9 de agosto. Em Mato Grosso, entre 2019 e abril de 2025, o Governo do Estado, por meio da Secretaria de Estado de Agricultura Familiar (Seaf-MT), destinou mais de R$ 5 milhões em investimentos para fortalecer a produção agrícola em aldeias indígenas de diversas regiões.
As entregas incluíram tratores, implementos agrícolas, microtratores, motocultivadores, veículos utilitários, insumos e mudas, contemplando aldeias de municípios como Barra do Bugres, Alto Boa Vista, Paranatinga, General Carneiro, Juara, Campinápolis, Santa Terezinha, Canarana, Brasnorte e São Félix do Araguaia, além de cooperativas indígenas.
O incentivo estadual tem possibilitado que comunidades indígenas ampliem e diversifiquem sua produção, com destaque para culturas como o café e atividades como a apicultura, que vêm ganhando força nas aldeias. As ações reforçam o protagonismo dos povos originários na geração de renda, na segurança alimentar e na preservação de saberes tradicionais, aliados a práticas modernas de cultivo.
A secretária de Agricultura Familiar, Andreia Fujioka, destacou que este é um momento de reconhecimento e orgulho.
“Os povos indígenas de Mato Grosso estão cada vez mais empenhados em produzir, inovar e mostrar a força da agricultura de diferentes culturas. Nosso papel é oferecer condições para que eles possam expandir essa produção com dignidade, segurança e acesso a mercados.”
O governador Mauro Mendes ressaltou que o incentivo à agricultura indígena é parte do compromisso de sua gestão com a inclusão produtiva.
“Reconhecemos a importância histórica e cultural dos povos originários e acreditamos que investir na produção das aldeias é investir no futuro de Mato Grosso. É gratificante ver café, mel e outros produtos saindo diretamente dessas comunidades para abastecer famílias e gerar renda”, disse o governador completando.
“Logo, que assumimos em 2019 um dos primeiros pedidos da minha esposa, primeira-dama Virginia Mendes foi para que visitássemos as aldeias, e desde então ela não parou com os projetos e nós avançamos nos atendimentos”, contou Mauro Mendes.
O vice-governador Otaviano Pivetta reforçou que o trabalho da Seaf está alinhado a uma política de valorização e autonomia.
“Ao garantir máquinas, implementos, veículos e insumos, o Governo abre caminho para que as aldeias aumentem sua produtividade e independência econômica. Isso é desenvolvimento com respeito à identidade dos povos indígenas.”
Para o Cacique Paulo, do povo Balatipuané e presidente da Associação Comunitária localizada em Barra do Bugres, que recentemente foi contemplada com um trator cabinado de 80CV, no valor de R$ 207 mil, a vontade de produzir e contribuir com o desenvolvimento do estado já é uma realidade concreta para sua comunidade.
“Nós trabalhamos com agricultura, pecuária, etnoturismo e também com a produção de artesanato. Nossas peças já viajaram por todo o Brasil e recentemente estivemos na Fit Pantanal apresentando nossos produtos. Não é apenas a nossa aldeia que está avançando: temos irmãos de outras etnias produzindo café, mel e diversos alimentos. Somos gratos ao Governo do Estado, à Seaf e aos técnicos da Empaer que nos dão suporte técnico. Nosso objetivo é claro: produzir mais, garantir qualidade de vida ao nosso povo e contribuir cada vez mais com Mato Grosso”, afirmou o cacique.
“Com resultados concretos e histórias inspiradoras, Mato Grosso reafirma neste Dia Internacional dos Povos Indígenas seu compromisso com a valorização, o respeito e o fortalecimento das comunidades que guardam a história e a identidade do estado”, ressaltou a .
