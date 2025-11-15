Connect with us

MATO GROSSO

Corpo de Bombeiros faz resfriamento e rescaldo após incêndio em carreta prancha

Publicado em

15/11/2025

O Corpo de Bombeiros Militar de Mato Grosso (CBMMT) foi acionado, nesta sexta-feira (14.11), para atender uma ocorrência de incêndio em uma carreta prancha que pegou fogo às margens da BR-070, em Campo Verde (a 139 km de Cuiabá).

Ao chegar ao local, a equipe da 11ª Companhia Independente Bombeiro Militar (11ª CIBM) constatou que o incêndio já havia sido controlado por terceiros e pelo próprio motorista da carreta.

Os bombeiros prosseguiram com o procedimento de resfriamento e rescaldo, a fim de evitar reignições do fogo.

O condutor relatou que o incêndio teve início após um dos pneus traseiros da carreta estourar e do aquecimento das pastilhas de freio.

A ocorrência contou com apoio da Polícia Rodoviária Federal (PRF), que auxiliou na sinalização, segurança e controle do tráfego no local.

Fonte: Governo MT – MT

MATO GROSSO

“Mato Grosso entrou para a Série A dos Estados”, afirma governador

Published

3 minutos atrás

on

15/11/2025

By

O governador Mauro Mendes afirmou, neste sábado (15.11), que “Mato Grosso entrou para a Série A dos Estados brasileiros” nos últimos anos.

A fala ocorreu na abertura do evento “Políticas Estratégicas para Mato Grosso”, que reuniu mais de 130 prefeitos e centenas de vereadores no Parque Novo Mato Grosso, em Cuiabá, e contou com palestra sobre comunicação pública.

Segundo o governador, o estado vive “o melhor momento de sua história”, resultado de um ciclo de grandes investimentos, responsabilidade fiscal e avanços simultâneos em infraestrutura, saúde, educação, social, segurança pública e desenvolvimento regional.

“Há alguns anos, Mato Grosso era Série C. Os fornecedores não queriam nem vender para o Estado, que era mau pagador. Hoje, Mato Grosso é Série A entre os estados. E não é metáfora: no ranking do Tesouro Nacional, somos triple A (AAA). Só dois estados do Brasil têm essa classificação, e um deles é o nosso”, destacou.

Mauro enfatizou o impacto das obras de infraestrutura ao lembrar que, até o fim do mandato, o estado terá entregado mais de 7 mil km de rodovias asfaltadas.

“Quando assumimos a gestão, em 2019, Mato Grosso tinha 6.400 km de rodovias com asfalto. Em oito anos, faremos mais de 7 mil km. Isso muda a vida de quem mora no interior, melhora o transporte escolar, barateia o custo do agro e fortalece a economia dos municípios”, pontuou.

Mauro Mendes ressaltou que a entrada de Mato Grosso na “Série A dos Estados” é resultado direto de trabalho sério focado em eficiência, que contou com a ajuda de todos os servidores públicos, dos parceiros da Assembleia Legislativa, dos setores produtivos e da população.

“Estamos construindo seis grandes hospitais ao mesmo tempo: o Hospital Central e o Júlio Müller, em Cuiabá, e os regionais de Alta Floresta, Tangará da Serra, Juína e Confresa. Vamos entregar este ano mais de 130 km de duplicação da BR-163. Estadualizamos a BR-174, que agora é MT-170 e aquele problema de décadas foi resolvido”, citou.

Outra ação mencionada pelo governador foi o investimento recorde em repasses extras às prefeituras, voltados a obras dentro de cada município, como asfalto urbano, drenagem e construção de calçadas e praças.

“Foram mais de R$ 5 bilhões em convênios firmadas. Quando eu fui prefeito de Cuiabá, o estado fez apenas um convênio de R$ 8 milhões, e só pagou R$ 4 milhões. E hoje, o menor município de Mato Grosso, que é Araguainha, já recebeu mais de R$ 20 milhões em convênios”, relatou.

Também participaram do evento: o vice-governador Otaviano Pivetta; os senadores Jayme Campos e Margareth Buzetti; o presidente da Assembleia Legislativa, Max Russi; os deputados estaduais Paulo Araújo, Beto Dois a Um, Nininho, Dilmar Dal Bosco, Julio Campos e Chico Guarnieri; além de secretários de Estado e presidentes de autarquias e órgãos públicos.

Fonte: Governo MT – MT

MATO GROSSO

Polícia Civil prende jovem envolvida com facção criminosa e tráfico de drogas em Juara

Published

34 minutos atrás

on

15/11/2025

By

Uma jovem, envolvida com uma facção criminosa e responsável por um ponto de venda de entorpecentes no município de Juara, foi presa pela Polícia Civil, na sexta-feira (14.11), durante cumprimento de mandado judicial.

A suspeita, de 19 anos, foi autuada em flagrante pelos crimes de tráfico de drogas, associação para o tráfico e corrupção de menores.

A ordem de busca e apreensão domiciliar foi decretada pelo juízo da 3ª Vara da Comarca local, embasada na investigação da Delegacia de Juara, visando identificar e desarticular locais usados para o comércio ilícito.

Diante do mandado de busca e apreensão, os policiais civis de Juara foram até o endereço da suspeita, no bairro Jardim América. No local, a equipe encontrou uma adolescente de 15 anos, a qual vinha auxiliando a jovem no tráfico de drogas.

Durante buscas no imóvel, foram apreendidos diversos pinos contendo cocaína, porção de maconha e balança de precisão, além de materiais utilizados para o tráfico de drogas.

Após o flagrante, a jovem foi encaminhada até a Delegacia de Juara, interrogada e autuada por tráfico de drogas, associação para o tráfico e corrupção de menores. A adolescente, de 15 anos, também foi conduzida para esclarecimentos.

Em seguida, a jovem foi apresentada para audiência de custódia e colocada à disposição da Justiça.

Fonte: Governo MT – MT

Segurança

SEGURANÇA15/11/2025

Polícia Civil prende jovem envolvida com facção criminosa e tráfico de drogas em Juara

Uma jovem, envolvida com uma facção criminosa e responsável por um ponto de venda de entorpecentes no município de Juara,...
SEGURANÇA15/11/2025

Polícia Civil deflagra operação e cumpre mandado contra faccionados na zona rural de Juscimeira

A Polícia Civil de Mato Grosso deflagrou, nesta sexta-feira (14.11), a Operação Apóstata, para cumprimento de mandado de busca e...
SEGURANÇA15/11/2025

Batalhão Ambiental da PM prende faccionado e intercepta balsa de garimpo ilegal

O Batalhão de Polícia Militar de Proteção Ambiental (BPMPA) prendeu um homem de 24 anos, suspeito de extração de recursos...

Mais Lidas da Semana

