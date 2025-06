Corpo de Bombeiros inicia 5º Curso de Perícia em Incêndios Florestais

O Corpo de Bombeiros Militar de Mato Grosso (CBMMT) iniciou, nesta segunda-feira (9.06), o 5º Curso de Perícia em Incêndios Florestais. A capacitação, com duração de cinco dias, reúne 29 alunos de nove diferentes instituições, entre elas Corpos de Bombeiros Militares de diversos estados, a Coordenação-Geral de Fronteiras (CGFRON) e a Força Nacional de Segurança Pública.

A solenidade de abertura contou com a presença do Comandante-Geral Adjunto e Chefe do Estado-Maior-Geral, coronel BM Rony Robson Cruz Barros, além de outras autoridades, como o coronel Raimundo Ramos Jr, comandante da Força Nacional e a coordenadora de Apoio Operacional da CGFRON, Diretoria de Operações Integradas e de Inteligência (DIOPI) e Secretaria Nacional de Segurança Pública (SENASP), Janete Almeida.



Durante seu discurso, o coronel BM Rony destacou a importância da integração entre os estados da Amazônia Legal e da cooperação entre instituições, frisando que o curso é parte de um planejamento iniciado em dezembro do ano passado. Ele enfatizou a relevância da perícia como ferramenta científica para entender a dinâmica dos incêndios e melhorar a resposta estratégica.

“O objetivo é capacitar-se para transmitir o conhecimento que os bombeiros vêm adquirindo ao longo dessas técnicas. Esse quinto curso de perícia de incêndios florestais é um planejamento já desde dezembro do ano passado. A gente tem que trabalhar na parte científica para que a gente avance um pouco mais no entendimento dessa questão.”



Na sequência, o coronel Raimundo Ramos Jr., comandante da Força Nacional, também reforçou a relevância estratégica da formação:

‘’Este curso é uma amostra do que é realmente a cooperação federativa. União, estados, instituições trabalhando juntas. Isso aqui não é um conceito abstrato, é realidade. Temos quase todos os Corpos de Bombeiros representados, diretorias da Senasp, da Força Nacional, da DIOP.’’

A coordenadora da CGFRON, Janete Almeida, reforçou a importância da parceria entre as instituições e o impacto do curso nas operações de fronteira e na proteção dos biomas.

“É uma grande alegria para mim estar aqui e testemunhar o salto de conhecimento que o Corpo de Bombeiros tem dado. Os comandantes, as equipes, todos, incansavelmente, buscam o aprimoramento. Nós entendemos a importância desse curso. O curso de perícias florestais é de grande importância, pois a responsabilização é de suma importância. Os senhores que estão aqui representam seus estados para serem multiplicadores. Essa será a primeira de muitas edições.”

Entre os participantes do curso estão bombeiros militares do CBMMT, Corpo de Bombeiros Militar do Distrito Federal (CBMDF), Corpo de Bombeiros Militar de Rondônia (CBMRO), Corpo de Bombeiros Militar do Amapá (CBMAP), Corpo de Bombeiros Militar do Amazonas (CBMAM), Corpo de Bombeiros Militar do Pará (CBMPA), Corpo de Bombeiros Militar de Roraima (CBMRR), Corpo de Bombeiros Militar de Tocantins (CBMTO), Corpo de Bombeiros Militar do Acre (CBMAC), além de membros da CGFRON e da Força Nacional.

O curso, com carga horária de 40 horas-aula, e a programação inclui fundamentos da perícia de incêndio florestal, geoprocessamento aplicado, investigação de campo e elaboração de laudo técnico.

A atividade pericial aplicada aos incêndios florestais representa uma função essencial, estratégica e de crescente importância no contexto das operações ambientais. Trata-se de uma atividade técnico-científica que busca, com base em evidências objetivas, identificar as causas, origens e circunstâncias de um incêndio em áreas de vegetação.

Fonte: Governo MT – MT