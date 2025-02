Corpo de Bombeiros inicia operação e intensifica ações de prevenção em MT

O Corpo de Bombeiros Militar de Mato Grosso (CBMMT) dará início, a partir das 18h desta sexta-feira (28.2), às ações de prevenção da operação “Carnaval 2025”. Cerca de 180 bombeiros militares e 100 viaturas estarão mobilizados diariamente nos municípios que sediarão festividades com grande público.

O objetivo principal é oferecer serviços de prevenção e combate a incêndios, salvamento e atendimento pré-hospitalar nos locais de maior concentração de público, com foco na redução dos riscos associados ao período de festas carnavalescas.

De acordo com o diretor adjunto da Diretoria Operacional do CBMMT, major BM Felipe Mançano Saboia, a corporação se organizou estrategicamente e operacionalmente para atuar nos locais com maior movimentação de pessoas, sejam festas de carnaval ou eventos religiosos.

“O CBMMT desempenha um papel fundamental na operação Carnaval 2025, intensificando as ações de prevenção e a capacidade de resposta rápida para garantir a segurança da população diante de eventos adversos durante as festividades. Nossas equipes estão mobilizadas em todo o Estado, realizando vistorias preventivas, monitoramento de eventos e ações preventivas, com o objetivo de minimizar riscos e permitir uma resposta mais ágil em caso de necessidade”, afirmou.

Ainda segundo o major, o reforço das equipes será concentrado, principalmente, nas ações de atendimento pré-hospitalar, garantindo um suporte rápido e eficiente à população. “Reforçamos o efetivo para atendimento a emergências, assegurando uma resposta ágil em situações críticas. A atuação do CBMMT e do Governo do Estado é essencial para que o carnaval ocorra de forma segura e tranquila para a sociedade mato-grossense”, concluiu o major Saboia.

Além de Cuiabá, os municípios da região metropolitana, como Várzea Grande, Nossa Senhora do Livramento, Chapada dos Guimarães, Santo Antônio de Leverger, Acorizal, Poconé e Barão de Melgaço também contarão com a presença dos militares.

No interior, os bombeiros militares reforçarão as ações nos municípios de Guiratinga, Primavera do Leste, Poxoréo, Barra do Garças, Confresa, Santa Terezinha, Cáceres, Vila Bela da Santíssima Trindade, Cotriguaçu e Castanheira, onde estão previstas a realização de festas carnavalescas.

Todas as ações fazem parte de um trabalho integrado com as demais forças de segurança pública para garantir uma resposta coordenada e eficaz durante o período de festividades. A operação Carnaval 2025 se encerra na Quarta-Feira de Cinzas.

Fonte: Governo MT – MT