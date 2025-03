Corpo de Bombeiros lança seletivo para contratação de técnicos de enfermagem e enfermeiros

O Corpo de Bombeiros Militar de Mato Grosso (CBMMT) lançou um novo processo seletivo para a formação de cadastro reserva para os cargos de bombeiros temporários. Desta vez, a formação exigida é na área de saúde, como técnicos de enfermagem e enfermeiros. O edital foi publicado na sexta-feira (28.2). Confira aqui.

O objetivo é a formação de cadastro reserva para os cargos de soldado BM de Saúde Temporário (perfil enfermeiro) e no cargo de Soldado BM de Saúde de Segunda Classe Temporário (perfil técnico de enfermagem).

De acordo com o comandante-geral do CBMMT, Flávio Glêdson Vieira Bezerra, o seletivo visa reforçar o efetivo da corporação. “Este processo seletivo é um passo importante para o fortalecimento do nosso efetivo com profissionais qualificados, especialmente na área de saúde, que é essencial para o cumprimento das nossas missões”, afirmou o comandante.

O processo seletivo é composto por duas etapas e quatro fases, sendo a primeira delas a Análise Curricular e Avaliação de Títulos. As inscrições são gratuitas e devem ser realizadas entre os dias 06 e 21 de março, por meio do site: seletivo.seplag.mt.gov.br.

Podem se inscrever os candidatos que atendam aos seguintes requisitos: idade mínima de 18 anos e máxima de 35 anos, diploma ou certificado de conclusão do curso de Técnico de Enfermagem, ou graduação em Enfermagem, além de registro no respectivo conselho de classe e Carteira Nacional de Habilitação (CNH), categoria B, no mínimo.

Devido à exigência de qualificações diferentes, os salários ofertados são distintos. Para o cargo de Soldado BM de Saúde de Segunda Classe Temporário (perfil técnico de enfermagem), a remuneração será de R$ 3.602,23, acrescida de um auxílio alimentação de R$ 486,14.

Já para o cargo de Soldado BM de Saúde Temporário (perfil enfermeiro), a remuneração será de R$ 6.003,71, também com direito a auxílio alimentação no valor de R$ 486,14. Esse valor é equivalente ao salário pago a bombeiros militares efetivos no mesmo nível.

A jornada de trabalho seguirá o regime dos militares estaduais, podendo ser realizada por escala em serviço operacional, ou expediente administrativo diário. O exercício da atividade profissional será nos polos de Cuiabá (que compreende a atuação nos municípios de Cuiabá, Várzea Grande, Santo Antônio de Leverger e Distrito da Guia), Chapada dos Guimarães e Poconé.

Análise Curricular e Avaliação de Títulos

Nesta fase, todos os documentos comprobatórios de formação acadêmica, qualificação e experiência profissional devem ser enviados no momento da inscrição, que ocorrerá de 06 a 21 de março. Neste ato, o candidato também deve indicar o polo onde pretende atuar.

As inscrições, bem como o envio dos documentos, devem ser feitas por meio de um formulário eletrônico disponível no Sistema Estadual de Seleção de Mato Grosso (SIES/MT): seletivo.seplag.mt.gov.br. A lista dos documentos que serão aceitos nesta fase está disponível no edital, que também traz orientações sobre como acessar o SIES/MT.

Todos documentos comprobatórios de formação acadêmica, qualificação e experiência profissional apresentados pelos candidatos somam pontos na classificação às próximas fases. Para o perfil de enfermeiro, é possível alcançar até 25 pontos, enquanto no perfil de técnico de enfermagem a pontuação máxima é de 20 pontos.

A divulgação do resultado da avaliação dos títulos está prevista para ocorrer em 28 de março.

Outras fases do seletivo

Além da Análise Curricular e Avaliação de Títulos, as outras fases do seletivo são: Teste de Aptidão Física (TAF), que está previsto de acontecer em 12 de abril, Exames Médico-Odontológico, além da Investigação Social e Documental. Já a segunda etapa compreende a realização do Curso Básico de Soldado Temporário.

Demais informações complementares estão disponíveis no edital. Veja aqui o edital.

Fonte: Governo MT – MT