Corpo de Bombeiros localiza corpo de criança que se afogou no rio Jauru em Porto Esperidião

O Corpo de Bombeiros Militar de Mato Grosso (CBMMT) localizou, no final da tarde de segunda-feira (20.1), o corpo de uma criança de 10 anos que se afogou no rio Jauru, em Porto Esperidião (a 323 km de Cuiabá). A criança estava desaparecida desde a tarde de domingo (19.1), quando afundou no rio e não foi mais vista.

A equipe da 2ª Companhia Independente Bombeiro Militar (2ª CIBM) foi acionada por volta das 16h, do domingo, para atender a ocorrência de afogamento. Informações iniciais indicavam que a criança estava acompanhada de familiares quando desapareceu no rio. Os detalhes do acidente não foram informados.

Imediatamente, os bombeiros se deslocaram até o município e realizaram as buscas subaquáticas. Mergulhadores e embarcações foram mobilizados para a operação, que localizou o corpo a aproximadamente 15 km do local indicado do afogamento.

Após o resgate, o corpo foi entregue aos cuidados da Polícia Civil e da Perícia Oficial de Identificação Técnica (Politec).

Fonte: Governo MT – MT