Corpo de Bombeiros localiza corpo de jovem que se afogou no Rio Sucuri

O Corpo de Bombeiros Militar de Mato Grosso (CBMMT) localizou, na tarde de quinta-feira (20.11), o corpo de um jovem que havia se afogado no Rio Sucuri, na altura da Passagem da Conceição, em Várzea Grande.

A equipe do 1° Batalhão de Bombeiros Militar (1° BBM) foi acionada pelo Centro Integrado de Operações de Segurança Pública (Ciosp) por volta das 14h20. Conforme relato da solicitante, o jovem entrou no rio, submergiu e não voltou mais à superfície.

Ao chegar ao local, a equipe de mergulhadores realizou varredura subaquática técnica e localizou a vítima. O corpo foi retirado da água e entregue às autoridades competentes para os demais procedimentos legais.

O Corpo de Bombeiros reforça a importância de redobrar os cuidados em áreas de banho, sobretudo em locais com grande profundidade e presença de correntezas. Para aumentar a segurança dos banhistas, a corporação preparou uma série de recomendações essenciais:

Confira as orientações – Corpo de Bombeiros reforça cuidados para evitar acidentes aquáticos durante lazer

Fonte: Governo MT – MT