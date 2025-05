Corpo de Bombeiros localiza corpo de jovem vítima de afogamento em Rio Manito

O Corpo de Bombeiros Militar de Mato Grosso (CBMMT) resgatou, na madrugada desta segunda (26.5), três vítimas de um grave acidente de trânsito envolvendo dois automóveis na MT-419, entre Guarantã do Norte (a 708 km de Cuiabá) e Novo Mundo (a 746 km de Cuiabá).

A equipe do 4º Núcleo Bombeiro Militar (4º NBM) foi acionada por volta da 1h30, deslocou até o local do acidente e encontrou um veículo capotado, que havia caído em uma área pantanosa às margens da rodovia. O acidente deixou duas vítimas, de 39 e 35 anos, que foram resgatadas com vida pelos militares.

A primeira apresentava escoriações pelo corpo e estava desorientada. A segunda sofreu uma fratura no braço esquerdo e um ferimento na cabeça. Ambas receberam os primeiros socorros no local e foram encaminhadas para atendimento médico especializado.

Ainda durante o resgate, os bombeiros foram informados sobre uma terceira vítima, que estaria desaparecida. Imediatamente, a equipe iniciou buscas com o apoio de familiares e moradores da região. O corpo foi localizado por volta de 8h30, submerso e a cerca de 45 metros do local de onde o carro parou depois do capotamento.

Após o resgate, o corpo foi entregue à Perícia Oficial e Identificação Técnica (Politec) e à Polícia Judiciária Civil, para os procedimentos legais e a apuração das causas do acidente.

