Corpo de Bombeiros Militar apresenta sistema de apoio a incêndios florestais à empresa Verde Floresta Group

O Corpo de Bombeiros Militar de Mato Grosso (CBMMT) recebeu, na tarde desta sexta-feira (13.6), a visita da empresa Verde Floresta Group. O objetivo do encontro foi apresentar ao grupo empresarial o Sistema Integrado de Cadastro de Recursos para Apoio aos Incêndios Florestais (SICRAIF).

De acordo com o comandante-geral do CBMMT, coronel BM Flávio Glêdson Vieira Bezerra, os sistemas de monitoramento têm papel fundamental no combate aos incêndios.

“Eles nos ajudam a identificar onde os focos começam e a agir com mais precisão. Hoje, conseguimos visualizar em tempo real os focos de calor e, com isso, direcionar nossas ações de maneira mais inteligente e estratégica. Ao cruzarmos essas informações com os dados cadastrados no SICRAIF, conseguimos acionar, por exemplo, um produtor próximo à área do foco e pedir apoio com caminhões-pipa, tratores ou outros recursos, enquanto nossas equipes se deslocam para o local”, explicou o comandante.

Durante a reunião, o comandante-gera também destacou que o uso do SICRAIF permite uma resposta mais rápida e eficiente:

“Fomentar parcerias como essa amplia nossa capacidade operacional, especialmente em regiões estratégicas e de difícil acesso. O SICRAIF é uma ferramenta inovadora que nos permite mobilizar recursos de forma ágil. Percebemos que muitos produtores já têm estrutura e querem colaborar, então essa integração se torna essencial para prevenir que pequenos focos se tornem grandes incêndios.”

Para Admaury Almeida Pereira, sócio da Verde Floresta Group, a iniciativa público-privada já demonstra resultados positivos.

“Sofremos bastante no ano passado, inclusive o setor privado, com as queimadas. Por isso, acreditamos que, ao integrar esses recursos e equipamentos, conseguiremos atender de maneira mais efetiva às demandas do Estado, principalmente no combate aos focos de incêndio logo no início, como foi reforçado aqui. Deixamos claro que esse maquinário está à disposição do Corpo de Bombeiros para uma resposta rápida e estratégica em todo o estado”, afirmou.

SICRAIF

O Sistema Integrado de Cadastro de Recursos para Apoio aos Incêndios Florestais (SICRAIF) tem como objetivo criar uma base de dados com informações de produtores rurais dispostos a colaborar com o CBMMT, disponibilizando maquinários e insumos em situações de emergência ambiental.

Fonte: Governo MT – MT