Corpo de Bombeiros Militar combate incêndio em caminhão baú

O Corpo de Bombeiros Militar de Mato Grosso (CBMMT) foi acionado na noite de domingo (21.01) para combater um incêndio em um veículo no município de Lucas do Rio Verde (331 km de Cuiabá).

Acho chegar no local indicado, a equipe da 13ª Companhia Independente Bombeiro Militar (CIBM) constatou um caminhão baú em chamas. O incêndio estava localizado na cabine do caminhão.

Imediatamente, os bombeiros realizaram a verificação de possíveis vítimas no interior do veículo, enquanto iniciavam o combate direto ao foco de incêndio utilizando o mangotinho.

De acordo com o relato do condutor do veículo, ele havia estacionado o caminhão no pátio de uma empresa, com o objetivo de descansar debaixo de uma árvore. Após sair do veículo, o incêndio teve início no painel e se propagou rapidamente pela cabine.

A equipe agiu com rapidez, controlando as chamas e evitando que se alastrasse para outras partes do caminhão e áreas adjacentes. Cerca de 1.000 litros de água foram utilizados no combate ao incêndio.