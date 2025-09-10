Corpo de Bombeiros Militar desencarcera vítima presa às ferragens após colisão entre veículos

O Corpo de Bombeiros Militar de Mato Grosso (CBMMT) realizou, nesta terça-feira (9.9), o desencarceramento de uma vítima qure ficou presa às ferragens de um veículo após a colisão entre dois automóveis na Avenida Belvedere, em Primavera do Leste (a 243 km de Cuiabá).

A equipe da 6ª Companhia Independente Bombeiro Militar (6ª CIBM) foi acionada por volta das 19h30 por meio da central do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (SAMU). No local, os bombeiros encontraram o condutor preso às ferragens do veículo, apresentando dores na região da clavícula, escoriações e cortes na face.

Para realizar o resgate, foi necessário o uso de equipamentos de desencarceramento para a remoção da porta do motorista permitindo o acesso à vítima. Após ser retirada do veículo, a vítima foi encaminhada à Unidade de Pronto Atendimento (UPA).

O segundo condutor envolvido no acidente já se encontrava fora do veículo, Ele estava consciente e orientado, relatando dores nos membros superiores devido ao acionamento do airbag. O mesmo recusou atendimento médico.

O acidente ocasionou a queda de um poste e a concessionária de energia também esteve presente na ocorrência, a fim de garantir a segurança da operação por meio do desligamento da rede elétrica.

