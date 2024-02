Corpo de Bombeiros Militar entrega Espadim do 1° Curso de Formação de Oficiais nesta sexta-feira (2)

O Corpo de Bombeiros Militar de Mato Grosso (CBMMT) realiza nesta sexta-feira (02.02) a solenidade de entrega do Espadim aos cadetes do 1°Curso de Formação de Oficiais da instituição. O evento marca o início formal da formação dos cadetes e representa o compromisso e dedicação dos mesmos com a carreira militar.

A cerimônia será realizada na 3ª Companhia do 1º Batalhão de Bombeiros Militar, no Distrito Industrial, e contará com a presença de autoridades militares e civis.

O Espadim é um símbolo emblemático que representa o compromisso, a honra e a dedicação dos cadetes com a carreira militar. A entrega marca o início de uma jornada de formação intensa, na qual os cadetes foram preparados para assumir responsabilidades e desafios.

Serviço

Entrega de Espadim do 1° Curso de Oficiais do Corpo de Bombeiros Militar de Mato Grosso

Quando: sexta-feira (02.02), às 7h30

Onde: 3ª Companhia do 1º Batalhão de Bombeiros Militar, Avenida A, s/nº, Distrito Industrial, Cuiabá