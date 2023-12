Corpo de Bombeiros Militar intensifica ações preventivas para segurança durante período de festas

O Natal Abençoado do SER Família, idealizado pela primeira-dama de Mato Grosso, Virginia Mendes, pode ser visitado até o dia 30 de dezembro, na Arena Pantanal, em Cuiabá. Aberto ao público desde o dia 14, o espaço natalino já recebeu mais de 197 mil visitantes.

A cidade do Natal Abençoado abre às 18h e segue até as 22h, com entrada gratuita, contudo, quem quiser pode levar lata de leite em pó, caixa de chocolate e fralda descartável, que serão doados para entidades cadastradas na Secretaria de Estado de Assistência Social e Cidadania (Setasc).

A secretária de Assistência Social do Estado, Grasi Bugalho, reforçou o convite para que a população prestigie o Natal Abençoado na Arena Pantanal.

“Foram dias de muita alegria e queremos que todas as famílias que puderem venham prestigiar este espaço que foi idealizado com muito carinho pela nossa primeira-dama, Virginia Mendes, e que conta com parcerias de outras secretarias para entregar um ambiente propício às comemorações natalinas para todas as famílias que passarem por aqui”, destacou.

A ação é realizada pelas Secretarias de Estado de Assistência Social (Setasc), Cultura, Esporte e Lazer (Secel) e gabinete de Ações Sociais e Atenção à Família (Unaf). O recurso para a estrutura do evento é oriundo de emenda parlamentar.