Corpo de Bombeiros monta força tarefa e extingue incêndio em Chapada dos Guimarães
O Corpo de Bombeiros Militar de Mato Grosso (CBMMT) conseguiu extinguir, neste sábado (6.9), um incêndio que atingia uma Área de Proteção Ambiental (APA) na Chapada dos Guimarães. A operação mobilizou uma ampla estrutura com recursos aéreos e terrestres, garantindo uma resposta rápida no combate às chamas.
A ação contou com o emprego de duas aeronaves, um helicóptero, duas motocicletas de trilha para facilitar a locomoção, além das equipes. Também houve o apoio de brigadistas do Instituto Chico Mendes de Conservação da Biodiversidade (ICMBio), tudo sob a coordenação do CBMMT.
Os focos de incêndio foram detectados na quinta-feira (4.9) por meio do monitoramento via satélite realizado pelo Batalhão de Emergências Ambientais (BEA), com sede em Cuiabá. O terreno de difícil acesso, somado ao período de estiagem com calor intenso e ventos fortes, aumentava significativamente o risco de propagação rápida das chamas.
Diante do risco iminente, o comandante do BEA, tenente-coronel BM Rafael Ribeiro Marcondes, explicou que uma força-tarefa foi mobilizada ainda no mesmo dia para controlar o incêndio e evitar que o fogo atingisse o Parque Nacional da Chapada dos Guimarães, unidade de conservação federal vizinha. A APA atingida funciona como zona de amortecimento do parque e está sob gestão da Secretaria de Estado de Meio Ambiente (Sema).
“Mobilizamos equipes, aeronaves e toda a nossa estrutura para conter o fogo o mais rápido possível. Sabemos da importância dessa área para a proteção do parque, por isso nosso foco foi impedir que as chamas avançassem”, explicou o comandante.
Durante a operação, foram lançados pelas aeronaves cerca de 24 mil litros de água, fundamentais para controlar o fogo em áreas de difícil acesso. As motocicletas garantiram maior agilidade no deslocamento das equipes em terrenos acidentados e de morraria, reforçando o combate às chamas. Já os bombeiros militares atuaram ininterruptamente até a extinção total do incêndio florestal.
“Na sexta-feira, nós já conseguimos controlar o incêndio. Neste sábado, realizamos um sobrevoo para verificar a presença de eventuais focos ativos e não identificamos mais nenhum. Continuaremos a monitorar a área constantemente buscando proteger assim a integridade ambiental da APA”, concluiu o comandante do BEA, tenente coronel Marcondes.
Fonte: Governo MT – MT
Corpo de Bombeiros combate 41 incêndios florestais neste sábado (6)
O Corpo de Bombeiros Militar de Mato Grosso (CBMMT) extinguiu dois incêndios florestais e mantém controlados 5 focos ativos nas últimas 24 horas. As equipes continuam, neste sábado (6.9) atuando diretamente no combate a 41 incêndios florestais em diversas regiões do estado.
Os incêndios florestais extintos estavam nos municípios em Barra do Garças e na Área de Proteção Ambiental (APA) de Chapada dos Guimarães. Já focos ativos controlados, que não apresentam mais risco imediato de propagação por estarem contidos dentro de um perímetro seguro, estão localizados nos seguintes municípios: Nossa Senhora do Livramento, com dois focos ainda em monitoramento; Cláudia, com dois focos monitorados; e Rondonópolis, com somente um foco em monitoramento.
Além disso, as equipes seguem atuando intensamente no combate aos incêndios florestais nos municípios de Cuiabá, em dois focos distintos, Rosário Oeste, Chapada dos Guimarães, Sinop, União do Sul, São José do Rio Claro, Nova Maringá, Feliz Natal, Torixoréu, General Carneiro, Água Boa, Porto Alegre do Norte, Novo Santo Antônio, Cáceres, Cotriguaçu, Porto dos Gaúchos, Aripuanã, Colíder, Alta Floresta, Nova Bandeirantes e Nova Ubiratã.
As operações seguem intensificadas em Santo Antônio de Leverger, Planalto da Serra, Itaúba e Barra do Garças, onde as equipes atuam no combate simultâneo a dois focos ativos de incêndio em cada município. Em Barra do Garças, os trabalhos se concentram nas regiões da Serra do Roncador e do Parque Estadual da Serra Azul, com o apoio de três aeronaves.
Nos municípios de Novo Mundo e Tesouro, as equipes atuam no combate a três focos ativos de incêndio. Já em Vila Bela da Santíssima Trindade, os esforços se concentram em cinco focos distintos.
Em todos os locais, as ações contam com a atuação direta das equipes em campo, além do apoio de máquinas pesadas, caminhões-pipa, aeronaves e helicóptero que reforçam o combate às chamas. As operações são realizadas de forma ininterrupta, com foco na contenção dos incêndios e na proteção de vidas, propriedades rurais e do meio ambiente.
As ações contam com o apoio do Grupo de Aviação Bombeiro Militar (GAvBM), da Defesa Civil do Estado e do Centro Integrado de Operações Aéreas (Ciopaer), além da Polícia Militar, que atuam de forma integrada para garantir uma resposta rápida e eficaz às ocorrências.
Monitoramento
O Corpo de Bombeiros Militar também realiza o monitoramento de 98 focos de calor ativos em todo o estado, incluindo os que estão em combate e controlados. Desse total, 88 são incêndios florestais, sendo 17 em terras indígenas. Outros 10 focos restantes correspondem a queimadas irregulares.
As ocorrências de focos de incêndio em terras indígenas: quatro focos no Parque do Xingu, nas áreas em Gaúcha do Norte, Nova Ubiratã e Paranatinga; três focos na Terra Indígena Marechal Rondon, em Paranatinga; dois focos na Terra Indígena Parabubure, em Campinápolis; dois focos na Terra Indígena Sarare, em Conquista D’Oeste e dois focos na Terra Indígena Sangradouro, em Poxoréu.
Os focos também são registrados: na Terra Indígena Zoró, em Rondolândia; na Terra Indígena Ubawawe, em Santo Antônio do Leste; na Terra Indígena Roosevelt, em Rondolândia; na Terra Indígena Pimentel Barbosa, em Ribeirão Cascalheira.
No caso de áreas indígenas, o combate deve ser feito por órgãos do Governo Federal, já que o Estado não possui autorização para atuar. Até o momento, o Corpo de Bombeiros Militar não foi acionado.
Fiscalização – Operação Infravermelho
Os outros 10 focos de calor decorrentes do uso irregular do fogo estão sendo fiscalizados no âmbito da Operação Infravermelho, cujo monitoramento é realizado a partir da Sala de Situação Central, instalada no Batalhão de Emergências Ambientais (BEA), em Cuiabá.
Com apoio de imagens de satélite e outras tecnologias, a operação tem como objetivo identificar de forma antecipada áreas com risco de incêndio florestal ou onde o fogo já tenha sido iniciado de maneira ilegal, atuando tanto na prevenção quanto na responsabilização dos infratores.
Incêndios extintos
Desde o início do período proibitivo de uso do fogo em Mato Grosso, o Corpo de Bombeiros já extinguiu 189 focos ativos, entre incêndios florestais e queimadas irregulares em 105 municípios.
Os municípios são: Acorizal, Água Boa, Alta Floresta, Alto Araguaia, Alto Boa Vista, Alto Paraguai, Alto Taquari, Apiacás, Araguaiana, Aripuanã, Barra do Bugres, Barra do Garças, Barão de Melgaço, Bom Jesus do Araguaia, Cáceres, Campinápolis, Campo Verde, Canabrava do Norte, Canarana, Chapada dos Guimarães, Cláudia, Cocalinho, Colíder, Colniza, Comodoro, Confresa, Conquista D’Oeste, Cotriguaçu, Cuiabá, Denise, Diamantino, Feliz Natal, Figueirópolis do Oeste, Gaúcha do Norte, General Carneiro, Guarantã do Norte, Guiratinga, Ipiranga do Norte, Itanhangá, Itaúba, Jaciara, Jauru, Juara, Juscimeira, Juína, Lucas do Rio Verde, Luciara, Marcelândia, Matupá, Nossa Senhora do Livramento, Nova Bandeirantes, Nova Brasilândia, Nova Canaã do Norte, Nova Guarita, Nova Lacerda, Nova Marilândia, Nova Maringá, Nova Monte Verde, Nova Mutum, Nova Nazaré, Nova Santa Helena, Nova Ubiratã, Nova Xavantina, Novo Mundo, Novo Santo Antônio, Novo São Joaquim, Paranatinga, Paranaíta, Peixoto de Azevedo, Poconé, Pontal do Araguaia, Pontes e Lacerda, Porto Alegre do Norte, Porto Esperidião, Poxoréu, Primavera do Leste, Querência, Ribeirão Cascalheira, Rondolândia, Rondonópolis, Rosário Oeste, Santa Carmem, Santa Cruz do Xingu, Santa Rita do Trivelato, Santa Terezinha, Santo Afonso, Santo Antônio de Leverger, Santo Antônio do Leste, São Félix do Araguaia, São José do Povo, São José do Rio Claro, São José do Xingu, Sapezal, Serra Nova Dourada, Sinop, Sorriso, Tabaporã, Tapurah, Terra Nova do Norte, Tesouro, Torixoréu, União do Sul, Várzea Grande, Vila Bela da Santíssima Trindade e Vila Rica.
Focos de calor
Em Mato Grosso, foram registrados 179 focos de calor nas últimas 24 horas, conforme última checagem às 17h, no Programa BDQueimadas do Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais (Inpe). Desses, 97 estão na Amazônia e 78 no Cerrado e 4 no Pantanal. Os dados são do Satélite de Referência (Aqua Tarde).
É importante destacar que um foco de calor isolado não caracteriza, por si só, um incêndio florestal. No entanto, um incêndio florestal geralmente envolve o acúmulo de diversos focos de calor em uma mesma área.
Proibição do uso do fogo
O CBMMT reforça o alerta à população sobre a proibição do uso de fogo para limpeza e manejo de áreas rurais em Mato Grosso. De 1º de junho até 31 de dezembro está proibido o uso do fogo no Pantanal. Nas regiões da Amazônia e do Cerrado, o período proibitivo teve início em 1º de julho e vai até 30 de novembro. Já nas áreas urbanas, o uso do fogo é proibido durante todo o ano.
Em caso de qualquer indício de incêndio florestal, a orientação é que a denúncia seja feita imediatamente pelos números 193 (Corpo de Bombeiros) ou 190 (Polícia Militar).
Fonte: Governo MT – MT
Corpo de Bombeiros resgata sucuri de 5 metros que estava em pátio de empresa de produção de algodão
O Corpo de Bombeiros Militar de Mato Grosso (CBMMT) realizou na manhã deste sábado (6.9) a captura de uma cobra sucuri de aproximadamente cinco metros de cumprimento, que estava no pátio de uma empresa de produção de algodão localizada às margens da rodovia MT-449 em Lucas do Rio Verde (332 km de Cuiabá).
A equipe da 13ª Companhia Independente Bombeiro Militar (13ª CIBM) foi acionada através do número de emergência 193 e se deslocou até o local. Para o resgate, os bombeiros utilizaram os materiais de contenção adequados, garantindo que o animal não sofresse nenhum tipo de lesão durante o procedimento.
Após a contenção, a cobra passou por uma verificação minuciosa, na qual os bombeiros constataram que o animal não apresentava ferimentos. Em seguida, a cobra foi transportada até uma área de preservação ambiental, onde foi solta novamente em seu habitat natural.
Fonte: Governo MT – MT
