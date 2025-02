Corpo de Bombeiros oficializa novo comandante do 6º Comando Regional de Bombeiros Militar

¿O Corpo de Bombeiros Militar de Mato Grosso (CBMMT) realizou, na quarta-feira (19.2), a troca de comando do 6º Comando Regional de Bombeiros Militar (6º CRBM), responsável pelo atendimento aos municípios da região noroeste e oeste do Estado.

O tenente-coronel BM Rogério Quinteiro Barcellos assumiu o comando da regional, substituindo o tenente-coronel BM Rafael Corrêa dos Reis, que esteve à frente da função por cerca de três anos.

A cerimônia de passagem de comando foi presidida pelo comandante-geral adjunto do CBMMT e chefe do Estado-Maior, coronel BM Rony Robson Cruz Barros. Também participaram da solenidade o coronel BM Heitor Fernandes da Luz, diretor operacional da corporação, e o coronel Fernando Duarte Santana, comandante do 3º Comando Regional de Bombeiros Militar (3º CRBM).

O evento contou ainda com a presença de autoridades políticas, civis e militares de Tangará da Serra e região, além de membros do Conselho Municipal de Reequipamento do Corpo de Bombeiro do município (Funrebom).

Durante a solenidade, o coronel BM Rony Robson Cruz Barros destacou os avanços conquistados pela corporação ao longo de seus 60 anos de atuação no Estado, que permitiram o fortalecimento do efetivo, a ampliação do atendimento e a melhoria na prestação de serviços à população. Ele ressaltou, ainda, que o planejamento da corporação busca ampliar a capacidade operacional dos bombeiros não apenas na regional, mas em todo o Estado.

“Em quase oito meses de comando, já conseguimos resultados importantes para a nossa instituição. Entre as conquistas, destaco a possibilidade de contratação de até 550 bombeiros temporários, atendendo à crescente demanda por efetivo. Além disso, tivemos o chamamento de mais 15 cadetes para o curso de oficiais, e a formação da primeira turma de cadetes do Estado, prevista para este ano. Também avançamos na possibilidade da expansão de novas unidades, com a abertura de mais 10 municípios no interior do Estado, e a construção da nossa sede própria para o Comando Regional. Estamos trabalhando intensamente em melhorias”, afirmou.

Representando o prefeito Vander Alberto Masson, Angela Xavier Belizário, também membro do Funrebom, enfatizou as dificuldades enfrentadas pelos bombeiros e a relevância do trabalho desenvolvido pelo 6º CRBM. Ela reforçou, ainda, a importância do Funrebom para apoiar as ações da corporação e a necessidade de contínuo apoio institucional. O Funrebom busca garantir uma gestão eficiente dos recursos destinados ao Corpo de Bombeiros no município.

“Já presenciei momentos em que eu pensava: ‘Meu Deus, o bombeiro está sozinho, no meio do nada, combatendo incêndios.’ E a gente via a bravura deles, comendo no meio do mato, sem folgas, sem férias, todos trabalhando intensamente para combater incêndios. Isso me fez respeitar ainda mais os bombeiros. Como membro do Funrebom, sempre estivemos juntos, buscando proporcionar melhores condições de trabalho para a tropa, para que pudessem oferecer um serviço ainda mais qualificado à nossa comunidade e à sociedade”, declarou.

Em sua despedida, o tenente-coronel BM Rafael Corrêa dos Reis destacou ações que fortaleceram as atividades do Corpo de Bombeiros Militar na região, como a realização dos projetos sociais, a retomada da Corrida Homens do Fogo em Tangará da Serra, e a coordenação da Sala de Situação Decentralizada, responsável por monitorar e coordenar as ações de prevenção, preparação e, sobretudo, as ações de resposta aos incêndios florestais na região.

Atualmente, o 6º CRBM tem unidades operacionais nas cidades de Tangará da Serra, Juína e Campo Novo do Parecis, que atendem a 17 municípios de sua área de abrangência.

“Nossa área de atuação é extensa, mas temos a satisfação de contar com um governo que tem investido consideravelmente na questão de equipamentos, o que nos permite gerenciar as ocorrências de forma eficiente. Conseguimos fazer toda a gestão de atendimento à ocorrência, otimizando nossos recursos disponíveis para que pudéssemos contribuir e fazer o enfrentamento aos incêndios florestais. Foram três anos de muito trabalho. A região me acolheu bem, permitindo que eu conduzir esses desafios da melhor maneira”, afirmou

Ao assumir o comando, o tenente-coronel BM Rogério Quinteiro Barcellos declarou que seu objetivo é dar continuidade aos projetos e atividades realizadas por seu antecessor. “As expectativas são ótimas. Vamos dar continuidade ao excelente trabalho desenvolvido pelo tenente-coronel Rafael, que esteve aqui por três anos e fez um trabalho notável. Nossa intenção é seguir o planejamento que ele traçou, alinhando-o ao planejamento da instituição, e aproximando cada vez mais a população de Tangará da Serra, além de atender toda a região da qual o Comando Regional faz parte”, concluiu.

Fonte: Governo MT – MT