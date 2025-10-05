MATO GROSSO
Corpo de Bombeiros orienta sobre como agir em caso de queda de fio energizado em via pública
O Corpo de Bombeiros Militar de Mato Grosso (CBMMT) alerta a população sobre os perigos associados a fios energizados caídos em vias públicas. Essas situações são mais frequentes, especialmente após tempestades, quedas de árvores ou acidentes de trânsito que afetam a rede elétrica.
A simples aproximação ou o toque em superfícies metálicas, poças d’água ou objetos em contato com fios rompidos pode provocar choques de alta intensidade. A energia elétrica apresenta riscos graves, pois pode ser fatal mesmo sem contato direto. Portanto, situações com cabos rompidos representam um risco real e frequentemente não percebido.
O diretor operacional adjunto do CBMMT, major BM Felipe Mançano Saboia, destacou que, em 2024, a corporação registrou 63 ocorrências de queda de fio energizado em via pública, sendo setembro e outubro os meses com o maior número de ocorrências, com 22 e 27 casos, respectivamente.
“Esses dados evidenciam que as ocorrências dessa natureza acontecem com mais frequência com o retorno das chuvas, que começam no fim de setembro e que geralmente vêm acompanhadas de ventos intensos, que podem derrubar árvores e galhos sobre a rede elétrica”, salientou o major.
Diante disso, o CBMMT orienta a população sobre como proceder, enfatizando a importância de nunca subestimar o risco e seguir rigorosamente as recomendações de segurança.
O que fazer ao se deparar com um fio energizado caído em via pública
É fundamental estar atento a fios caídos, incluindo os de telefonia e internet, que podem estar energizados ou causar outros acidentes. Se um cabo partido estiver tocando o solo ou um veículo, mantenha uma distância mínima de 10 metros. Caso haja pessoas próximas, informe sobre a situação para que possam se afastar com segurança.
Acione imediatamente o Corpo de Bombeiros pelo número 193, relatando a localização exata e as condições observadas. Além disso, contate a concessionária de energia elétrica e aguarde a chegada dos profissionais.
Se estiver dentro de um veículo atingido por fio energizado
Caso esteja dentro de um veículo que foi atingido por um fio energizado, permaneça no automóvel, a menos que haja risco imediato à vida. Evite tocar em partes metálicas internas e externas do veículo. Aguarde a chegada do Corpo de Bombeiros, mantendo a calma.
Se houver risco iminente, como um princípio de incêndio, saia do veículo com os pés juntos, sem tocar simultaneamente no carro e no solo. Após sair, afaste-se com passos curtos ou saltos, mantendo os pés juntos, até alcançar uma distância segura.
“A conscientização continua sendo nossa aliada na missão de evitar acidentes graves. Vale reforçar que jamais se deve tentar resolver esse tipo de situação por conta própria. Apenas profissionais capacitados, com os equipamentos adequados, estão autorizados a atuar nesse tipo de ocorrência”, concluiu o major.
*Sob supervisão de Hannah Marques
Fonte: Governo MT – MT
MATO GROSSO
Seduc realiza Podcast “Gabaritando” para preparar estudantes para as provas do ENEM 2025
A Secretaria de Estado de Educação de Mato Grosso (Seduc-MT) realiza, nos dias 6 e 8 de outubro, dois episódios do Podcast ”Gabaritando’, parte do Projeto Pré-Enem Digit@l MT. Os episódios serão disponibilizados no canal oficial da Seduc no YouTube.
Objetivo é democratizar o acesso a informação de qualidade, além de motivar e auxiliar os estudantes que farão o Exame Nacional do Ensino Médio (ENEM) a conquistar uma vaga no ensino superior.
Apresentada pela professora Miriã Ferreira, com supervisão geral do professor Mohamad Fares, a série reúne docentes especialistas para discutir conteúdos, estratégias e dicas práticas aos estudantes.
Dividido em duas partes, o Gabaritando percorre as áreas mais cobradas nas provas. O episódio do dia 6 abordará Linguagens e suas Tecnologias, incluindo gramática, interpretação de textos e análises de acontecimentos históricos, políticos e sociais.
Já no episódio do dia 8, serão discutidos conteúdos do segundo dia de provas, com foco em Matemática e Ciências da Natureza, contemplando raciocínio lógico, interpretação de gráficos e tabelas, além de temas recorrentes, como estatística, porcentagem e funções.
“Esse podcast reforça que, mais do que memorizar conteúdos, o ENEM avalia a capacidade de interpretação, articulação de saberes e aplicação prática do conhecimento na compreensão da realidade”, avalia o secretário de Educação, Alan Porto.
Fonte: Governo MT – MT
MATO GROSSO
Seaf apoia a produção de mel e Alta Floresta promove integração entre apicultores e meliponicultores da Amazônia Mato-grossense
A produção de mel em Alta Floresta vem se destacando como uma das atividades mais promissoras da agricultura familiar e da sustentabilidade ambiental na região amazônica de Mato Grosso. O Governo do Estado, por meio da Secretaria de Estado de Agricultura Familiar (Seaf-MT), vem fortalecendo o setor com entregas de equipamentos de segurança e caixas de abelhas para ampliar a produção, um investimento que soma R$ 1,9 milhão para produtores de pequena escala no estado.
Com o objetivo de valorizar o trabalho dos produtores e incentivar o intercâmbio de conhecimento, o município promoveu neste fim de semana o Evento de Meliponicultura e Apicultura da Amazônia Mato-grossense, reunindo apicultores, meliponicultores, técnicos e pesquisadores em um grande encontro voltado à troca de experiências e fortalecimento da cadeia produtiva do mel.
O evento foi realizado pela Prefeitura de Alta Floresta, por meio da Secretaria Municipal de Agricultura e Pecuária, em parceria com o Instituto Federal de Mato Grosso (IFMT), a Universidade Federal de Mato Grosso (UFMT) e a Universidade do Estado de Mato Grosso (Unemat). A programação contou com palestras, oficinas e atividades de campo sobre manejo de colmeias, conservação de espécies nativas e aprimoramento das técnicas de produção.
O prefeito Chico Gamba destacou a importância do encontro como espaço de aprendizado e integração.
“Recebemos especialistas do Nordeste e do estado para compartilhar suas experiências e, quem sabe, levar algo novo daqui. Essa oportunidade é fundamental para unir ideias e ampliar horizontes. Depois da saúde, o maior capital que temos é o conhecimento. Os investimentos que estamos realizando no município com apoio da Seaf são motivados pela necessidade de alinhar o saber técnico ao desenvolvimento sustentável de nossa região”, afirmou.
Para o secretário municipal de Agricultura e Pecuária, Marcelo Fernando Pereira Souza, o evento foi essencial para dar visibilidade aos produtores e fortalecer a cadeia produtiva.
“Recebemos apicultores e meliponicultores de toda a região para promover essa interação técnica e valorizar o trabalho deles. A Prefeitura, inspirada em boas práticas, já adquiriu e distribuiu cerca de 200 caixas de abelhas, beneficiando mais de 30 produtores. Agradecemos a parceria com a Seaf, que tem nos ajudado nas ações de fomento da cadeia do mel, entre outras importantes parcerias. A apicultura está em ascensão em Alta Floresta, também apoiamos nossos produtores na conquista do Selo de Inspeção de Agroindústria de Pequeno Porte (Siapp), o que vai permitir ampliar a comercialização e agregar valor à produção local”, explicou.
Entre os pioneiros da apicultura no município está Edson Francisco Fraceto, apicultor e meliponicultor que há 45 anos dedica a vida ao cultivo das abelhas. Desde o surgimento de Alta Floresta, Fraceto comercializa a própria produção na feira livre, tradição que mantém até hoje. Ele trabalha com abelhas da espécie Apis mellifera (as “abelhas com ferrão”) e, há cerca de 10 anos, também com abelhas nativas sem ferrão, as meliponíneas, como a “boca-de-renda”, a tiúba e a uruçu-cinzenta, típicas da Amazônia mato-grossense.
Suas colmeias estão localizadas em áreas de proteção ambiental próximas às bacias Mariano I e II, responsáveis pela captação de água que abastece a cidade. Por estar em uma região livre do uso de agrotóxicos e de monoculturas, Edson produz um mel 100% orgânico, contribuindo para a polinização das plantas nativas e a preservação da biodiversidade.
“É um trabalho que exige dedicação, mas também é uma forma de preservar a natureza. As abelhas são fundamentais para manter a vida e a produção de alimentos, e aqui elas estão tranquilas, polinizando toda a região amazônica de Alta Floresta”, contou o produtor.
Outro exemplo de tradição e dedicação é o dos irmãos Rodrigo Alves da Silva e Agnaldo Alves da Silva, que há mais de 20 anos produzem mel silvestre na Chácara Estrela. Eles começaram em 1993 com a criação de abelhas Apis mellifera apenas para o consumo da família, composta por nove irmãos. Com o passar dos anos, estruturaram os apiários e expandiram a produção. Hoje, possuem cerca de 50 apiários espalhados por diferentes áreas do município, produzindo mel 100% silvestre e mantendo distanciamento entre as colmeias para garantir a pureza e o equilíbrio ecológico.
“A gente começou em um barracão de madeira e agora estamos concluindo a estrutura da nossa Casa do Mel conforme as normas do Siapp, com o apoio técnico do Indea, Seaf e da equipe da Secretaria Municipal de Agricultura. Esse selo vai nos permitir comercializar o nosso produto em todo o estado”, explica Rodrigo.
Agnaldo reforça que o avanço da apicultura em Alta Floresta é resultado de esforço coletivo e de políticas públicas que chegam até o pequeno produtor.
“As exigências são necessárias, e hoje vemos o apoio técnico e institucional fortalecendo o setor. Quando trabalhamos com poucas caixas não percebemos tanto, mas ao ganhar espaço no mercado entendemos a importância de estar regularizado. Estamos construindo um sonho que não é só nosso, mas também dos nossos filhos, que já se apaixonaram pelas abelhas. A estrutura que estamos criando, com orientação técnica e foco na qualidade, é um legado de vida, renda e sustentabilidade para as próximas gerações”, afirmou.
Além do incentivo à apicultura, o Governo do Estado, por meio da Seaf, já investiu em Alta Floresta R$ 7,2 milhões entre 2019 e junho de 2025, beneficiando mais de 1,1 mil propriedades rurais de pequenos produtores, conforme o último censo rural. Esses investimentos fortalecem o campo, garantem renda e ajudam a manter viva a tradição da agricultura familiar amazônica.
Fonte: Governo MT – MT
