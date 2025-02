Corpo de Bombeiros passa a analisar projetos de incêndio de forma digital para emissão de alvará

A Polícia Militar prendeu três homens e uma mulher e apreendeu um adolescente suspeitos de envolvimento no homicídio que vitimou Josué Gonçalves Martins, de 26 anos, em Peixoto de Azevedo. Todos os suspeitos foram identificados como integrantes de uma facção criminosa e foram presos nesta segunda-feira (10.2). Com eles, a PM apreendeu um revólver e porções de maconha e cocaína.

As equipes policiais do 22º Batalhão de Peixoto de Azevedo iniciaram diligências após o homicídio, ocorrido na tarde de sábado (9.2). Segundo as informações da ocorrência, Josué foi alvo de disparos de arma de fogo, após ser atraído para uma emboscada realizada por membros de uma facção. Ele chegou a ser socorrido com vida mas não resistiu aos ferimentos.

De acordo com as informações das testemunhas do crime, Josué foi morto por dois homens, que estavam armados e fugiram. Seguindo as informações das características dos suspeitos, os policiais se deslocaram até uma residência que seria moradia de um dos autores do crime.

No local, os policiais foram recebidos por uma mulher, que afirmou que o suspeito era seu namorado. Ela confessou aos militares que o crime estava planejado contra um membro de uma facção rival e que o suspeito teria fugido com apoio de comparsas para uma região de mata.

Na continuidade das diligências, na noite desta segunda-feira (10), os policiais receberam informações de que suspeitos envolvidos no homicídio estavam em um veículo Honda Civic transitando pela cidade. Os militares realizaram buscas e encontraram o carro ocupado por dois homens. Com eles, foi localizado um revólver de calibre .38.

Questionados sobre a arma, os suspeitos confessaram que o objeto havia sido utilizado na morte de Josué. A dupla também afirmou que os autores do crime estavam escondidos em uma residência próxima.

A equipe do 22º BPM foi até o endereço informado e localizou uma mulher e um homem, que foram detidos. Para a PM, o homem afirmou ter sido o autor do crime após ter recebido ordens da facção criminosa na qual faz parte.

Enquanto faziam a condução dos dois suspeitos, os policiais viram uma movimentação no interior da casa e um outro homem tentando fugir do local. Rapidamente as equipes militares fizeram cerco e detenção do homem, que estava portando 26 porções de cocaína e sete porções de maconha.

Diante da situação, os cinco suspeitos localizados receberam voz de prisão e foram conduzidos para a delegacia da cidade, com todo o material apreendido, para registro da ocorrência e entregues à Polícia Judiciária Civil.

Disque-denúncia

A sociedade pode contribuir com as ações da Polícia Militar de qualquer cidade do Estado, sem precisar se identificar, por meio do 190 ou 0800.065.3939.

Fonte: Governo MT – MT