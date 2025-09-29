MATO GROSSO
Corpo de Bombeiros presta socorro às vítimas de acidente entre veículo e caminhonete
O Corpo de Bombeiros Militar de Mato Grosso (CBMMT) socorreu, neste domingo (28.9), três vítimas de um acidente de trânsito por colisão envolvendo um veículo de passeio e uma caminhonete, na Avenida Ismael José do Nascimento, em Tangará da Serra (a 241 km de Cuiabá).
A equipe da 3ª Companhia Independente Bombeiro Militar (3ª CIBM) foi acionada por volta das 10h e, ao chegar ao local, constatou que no veículo de passeio haviam cinco ocupantes, dos quais apenas três precisaram de atendimento, incluindo uma criança de seis anos. Os ocupantes da caminhonete não sofreram ferimentos.
Segundo informações preliminares, a caminhonete não teria observado o veículo de passeio que trafegava em sentido contrário pela mesma avenida e acabou invadindo a preferencial, causando o acidente.
Os bombeiros militares realizaram os primeiros socorros nas três vítimas, que apresentavam ferimentos leves, e, em seguida, as encaminharam à Unidade de Pronto Atendimento (UPA).
*Sob supervisão da SD Karine Miranda
Fonte: Governo MT – MT
MATO GROSSO
Forças de segurança apreendem mais de quatro toneladas de drogas e causam prejuízo de R$ 70 mi às facções criminosas
As forças de segurança de Mato Grosso apreenderam mais de quatro toneladas de entorpecentes entre os dias 23 e 27 de setembro, em operações realizadas em diferentes municípios do Estado e no Amazonas. Também foram apreendidas aeronaves, veículos, armas de fogo e munições, gerando um prejuízo estimado em mais de R$ 70 milhões às facções criminosas.
As ações fazem parte das operações Tolerância Zero às Facções Criminosas, que reforçam o combate ao tráfico de drogas e a descapitalização de organizações criminosas por meio de grandes apreensões de bens e recursos. As operações contaram com a participação de policiais do Grupo Especial de Fronteira (Gefron), Polícia Militar, Centro Integrado de Operações Aéreas (Ciopaer), Polícia Federal, Polícia Rodoviária Federal, Exército Brasileiro, Força Aérea Brasileira (FAB), e Polícia Militar do Amazonas.
O coordenador do Grupo Especial de Fronteira (Gefron), coronel Manoel Bugalho, destacou a importância dos investimentos do Governo do Estado na estruturação das forças de segurança e no monitoramento das fronteiras.
“O Estado de Mato Grosso oferece apoio e estrutura robusta às forças de segurança, o que nos dá condições para realizar operações desse porte. O suporte do governador Mauro Mendes, do secretário de Segurança Pública, coronel César Roveri, a dedicação dos nossos operadores, a integração entre as forças de segurança e a participação do cidadão, fortalecem o enfrentamento às facções e contribuem para a descapitalização desses grupos, garantindo mais segurança à população mato-grossense”, afirmou.
Principais ocorrências
No sábado (27.9), um homem e duas mulheres foram presos com mais de 200 quilos de cocaína na MT-265, em Porto Esperidião (a 322 km de Cuiabá), região de fronteira com a Bolívia. A apreensão da droga causou um prejuízo estimado em R$ 5 milhões às facções criminosas. Durante barreira na MT-265, entre as dezenas de veículos abordados, os policiais encontraram, em uma motocicleta Honda Bros e em um Fiat Strada, 188 tabletes de cloridrato de cocaína e 16 tabletes de pasta base.
Os suspeitos, veículos e todo o material apreendido foram encaminhados para a Delegacia de Fronteira (Defron), da Polícia Civil, em Cáceres, para as providências legais de autuação dos criminosos e continuidade das investigações.
Na sexta-feira (26), o Gefron, a Polícia Federal, Ciopaer e a Força Aérea Brasileira (FAB) apreenderam um avião com 1 tonelada de cocaína, em Rondonópolis (a 220 km de Cuiabá). O prejuízo causado às facções criminosas é estimado em mais de R$ 28 milhões. A ação, que ocorreu em uma área rural próxima à divisa do município com Alto Garças (a 357 km de Cuiabá), contou com o apoio da Agência Brasileira de Inteligência (Abin) e equipes da Polícia Militar. Toda a operação também resultou na prisão de três traficantes em flagrante.
No mesmo dia, a Polícia Federal, Gefron, a Companhia de Operações Especiais (PM/AM) e a Força Aérea Brasileira (FAB) apreenderam cerca de 400 quilos de cocaína e skunk em uma área rural próxima ao município de Urucará, no Amazonas. A ação teve início após informações apontarem que uma pista de pouso clandestina estaria sendo utilizada como ponto estratégico para armazenamento e transporte de carregamentos de drogas. A partir daí, as forças de segurança integraram esforços, realizaram cruzamentos de dados e desencadearam a operação.
Com a aproximação das equipes, os criminosos abandonaram o local às pressas. A pronta reação dos policiais garantiu a apreensão de 13 fardos abarrotados de entorpecentes. Sem qualquer chance de remoção, a aeronave foi inutilizada pelos próprios agentes. As diligências seguem em andamento para identificar e capturar os responsáveis pelo carregamento milionário.
Na quinta-feira (25), mais de 450 quilos de entorpecentes foram apreendidos em Pontes e Lacerda durante uma operação entre o Gefron e Polícia Militar. A ação gerou um prejuízo às facções criminosas de quase R$ 9 milhões. Um homem foi preso em uma residência, onde foram encontrados 356 kg de substância análoga à pasta base de cocaína, 95 kg de cocaína, um veículo Fiat Argo, uma espingarda de calibre 22 e cem munições.
Na quarta-feira (24), uma operação integrada causou um prejuízo de mais de R$ 8,4 milhões às facções criminosas em Pontes e Lacerda. Conforme balanço do Gefron, foram apreendidos mais de 920 tabletes de drogas, entre elas a supermaconha, cloridrato de cocaína, pasta base e haxixe. Também houve a apreensão de oito armas do tipo, fuzil, carabina, revólver e pistolas, além de mais de 230 munições.
Dois homens foram presos na ação com dois veículos, uma Toyota Hillux e um veículo Chevrolet Prisma que dava apoio aos suspeitos. Os policiais também apreenderam U$ 6,5 mil, equivalente a quase R$ 35 mil.
Na terça-feira (23), uma operação na BR-070, em Cáceres, resultou na apreensão de 53 quilos de cloridrato de cocaína em uma caminhonete S10. Um homem foi preso e levado para delegacia. Com a apreensão da droga, o prejuízo estimado as facções criminosas é de R$ 1,3 milhão.
Fonte: Governo MT – MT
MATO GROSSO
Corpo de Bombeiros aplica mais de R$ 205 milhões em multas por uso irregular do fogo em MT
O Corpo de Bombeiros Militar de Mato Grosso (CBMMT) já aplicou R$ 205,5 milhões em multas administrativas por crimes ambientais relacionados ao uso indevido do fogo em áreas rurais do estado. As penalidades vêm sendo aplicadas desde o início do período proibitivo do uso do fogo, no mês de junho, quando as condições climáticas elevam significativamente o risco de incêndios florestais.
Até o momento, aproximadamente 144 mil hectares já foram fiscalizados, resultando na lavratura de 153 autos de infração. Esses números refletem a intensificação das ações de fiscalização em campo e o uso estratégico de tecnologias de monitoramento, de acordo com o comandante do Batalhão de Emergências Ambientais (BEA), tenente-coronel BM Rafael Ribeiro Marcondes.
Essas ações, segundo o comandante, têm ampliado significativamente a capacidade de identificar focos de calor, mapear as áreas afetadas e viabilizar a responsabilização dos infratores. “O CBMMT atua de forma integrada com órgãos estaduais e parceiros estratégicos para identificar e responsabilizar os autores das queimadas ilegais. Utilizamos tecnologias avançadas, como imagens de satélite, drones e georreferenciamento, que aumentam a eficiência das nossas operações”, explicou.
A fiscalização mais recente foi realizada durante a Operação Abafa Amazônia 2025, coordenada pela corporação. A ação resultou na aplicação de aproximadamente R$ 78 milhões em multas por crimes ambientais registrados na região Norte do estado. Apenas nessa operação, 22 infratores foram autuados pela degradação de mais de 7 mil hectares de vegetação nativa.
Além das penalidades financeiras, os responsáveis pelas infrações também podem responder civil e criminalmente, a partir da atuação da Polícia Civil, pelos danos causados ao meio ambiente, conforme estabelece a Lei Federal nº 9.605/1998 (Lei de Crimes Ambientais) e o Decreto Federal nº 6.514/2008, que regulamenta as infrações e sanções administrativas em matéria ambiental.
Essa atuação integrada entre as forças de segurança e os órgãos ambientais faz parte do programa Tolerância Zero Contra Crimes Ambientais, uma iniciativa do Governo do Estado que tem como objetivo combater com rigor o desmatamento ilegal e as queimadas não autorizadas.
Proibição do uso do fogo
Diante disso, o CBMMT reforça o alerta à população sobre a proibição do uso do fogo para limpeza e manejo de áreas rurais em todo o território de Mato Grosso.
De 1º de junho a 31 de dezembro, o uso do fogo está proibido no Pantanal. Nas regiões da Amazônia e do Cerrado, o período proibitivo teve início em 1º de julho e segue até 30 de novembro. Já nas áreas urbanas, o uso do fogo é proibido durante todo o ano, independentemente do período.
Em caso de qualquer indício de incêndio florestal ou queimada irregular, a orientação é que a denúncia seja feita imediatamente pelos números 193 (Corpo de Bombeiros) ou 190 (Polícia Militar). A participação da população é fundamental para coibir práticas criminosas e preservar os recursos naturais do estado.
Fonte: Governo MT – MT
Forças de segurança apreendem mais de quatro toneladas de drogas e causam prejuízo de R$ 70 mi às facções criminosas
Sine Sinop oferece mais de 400 vagas de emprego hoje (29)
Corpo de Bombeiros presta socorro às vítimas de acidente entre veículo e caminhonete
Novo PAC Saúde acelera início das obras Seleções 2025 com formalização concluída
Corpo de Bombeiros aplica mais de R$ 205 milhões em multas por uso irregular do fogo em MT
Segurança
Polícia Civil prende homem em flagrante por tráfico de drogas em Itaúba
Um homem investigado por envolvimento com o tráfico de drogas no município de Itaúba (600 km ao norte de Cuiabá),...
PM detém integrantes de facção criminosa com arma de fogo e munições
Dois homens, de 22 e 28 anos, foram presos e outras duas adolescentes, de 15 e 17 anos, foram apreendidas,...
Polícia Civil identifica motorista e localiza carro envolvido em acidente com morte em Rondonópolis
A Polícia Civil, por meio da Delegacia Especializada de Delitos de Trânsito (Deletran) de Rondonópolis, com apoio de outras unidades...
MT
Brasil
Federação União Progressista anuncia saída da base do governo e entrega de cargos
Os dois partidos da federação têm, juntos, 109 deputados Reprodução TV Câmara Antonio Rueda lê nota em que a federação...
Governo projeta crescimento de 2,44% em 2026 e salário mínimo de R$ 1.631
O valor do salário mínimo previsto para o próximo ano é de R$ 1.631,00. O reajuste foi calculado com base...
Congresso analisa esta semana projetos para proteger infância na rede
Denúncias de adultização de crianças tornaram tema prioridade O presidente da Câmara dos Deputados, Hugo Motta (Republicanos-PB), marcou para quarta-feira...
Economia & Finanças
Mais Lidas da Semana
-
JUSTIÇA7 dias atrás
MP recomenda intervenção na concessão de água em Porto Alegre do Norte
-
ELEIÇÕES7 dias atrás
Plano de Contratações Anual para 2026 é aprovado pelo TRE-MT
-
Cuiabá7 dias atrás
Vereadora Michelly Alencar acompanha vistoria no CDMIC em Cuiabá
-
CIDADES6 dias atrás
Cronograma para limpeza de cabos e fios dos postes é apresentado pela Energisa; ação iniciou hoje (23)
-
CIDADES7 dias atrás
Programa Cidade Limpa lança cronograma para retirada de cabos e fios irregulares dos postes de energia
-
MEIO AMBIENTE5 dias atrás
Incêndio no Parque Estadual da Serra Azul foi criminoso, confirma perícia do Corpo de Bombeiros
-
CIDADES3 dias atrás
Terceira edição do Sinop Sustentável debate produção orgânica, agroecologia e futuro saudável
-
Política4 dias atrás
Segunda etapa das metas físicas apresentadas na ALMT inclui pastas da saúde, educação e infraestrutura