Várzea Grande
Corpo de Bombeiros promove palestra de conscientização ambiental para idosos
A ação integra a agenda de atividades educativas e preventivas promovidas pela Prefeitura de Várzea Grande
Na manhã desta terça-feira (23), o Corpo de Bombeiros Militar de Mato Grosso (CBM-MT) realizou uma palestra no Centro de Convivência do Idoso – Vovô Zeid, em Várzea Grande, com foco na conscientização sobre o período de estiagem e a preservação do meio ambiente.
Durante a atividade, os idosos receberam orientações sobre os riscos das queimadas, os cuidados necessários para evitar acidentes e a importância da participação de todos na proteção ambiental.
De acordo com o bombeiro Marcondes, o encontro foi bastante proveitoso. “Foi uma manhã produtiva, fomos bem recepcionados. Foi uma soma de conhecimentos: instruímos cuidados com o meio ambiente, a proibição do uso do fogo no período de estiagem e todos saíram conscientizados”, afirmou.
A secretária municipal de Assistência Social, Cristina Saito, destacou o impacto positivo da parceria. “Esse tipo de atividade amplia o conhecimento dos nossos idosos e reforça a importância de cuidarmos do meio ambiente. A parceria com o Corpo de Bombeiros fortalece nossas ações educativas e preventivas, mostrando que todos podem ser agentes de conscientização”, disse.
A ação integra a agenda de atividades educativas e preventivas promovidas pela Prefeitura de Várzea Grande, que mantém o Centro de Convivência do Idoso como espaço de acolhimento, lazer e aprendizado contínuo.
Várzea Grande
PLC que institui Mutirão Fiscal com 99% de desconto em multas e juros é aprovado
Prefeitura oferta a maior oportunidade da história para regularização de débitos junto ao Fisco Municipal
Foi aprovado hoje (23), pela Câmara dos Vereadores, o Projeto de Lei Complementar (PLC), de autoria da Prefeitura de Várzea Grande, que institui o Mutirão Fiscal de 2025. A proposta estabelece descontos de multas e juros de 99% em cota única e até de 60% para quem parcelar em até 18 vezes.
O projeto entra em vigor a partir da sanção da prefeita Flávia Moretti (PL). “Essa é uma grande oportunidade para os nossos munícipes se regularizarem com o Fisco Municipal. Estamos buscando mecanismos para conscientizar e incentivar nossos contribuintes a estarem em dia com os débitos, pois, desta maneira, todos ganham: os contribuintes podem retomar suas atividades regulares, livres das consequências da inadimplência, o município consegue arrecadar e a população terá o retorno por meio de obras, serviços e políticas públicas”, destaca a prefeita.
O secretário de Gestão Fazendária, Marcos José da Silva, declara que a ação visa facilitar a regularização de pendências financeiras e fomentar a adesão dos contribuintes por meio de condições especiais.
“Agradecemos a Câmara Municipal pela aprovação, pois essa iniciativa da Prefeitura não visa só arrecadação, mas é uma excelente forma dos munícipes e contribuintes participarem de forma efetiva do desenvolvimento de Várzea Grande”, relata Marcos.
CONFIRA AS FORMAS DE PARCELAMENTO:
– Pagamento à vista: desconto de 99% sobre o valor da multa moratória e dos juros de mora
– Parcela em até seis meses: desconto de 85% sobre o valor da multa moratória e dos juros de mora
– Parcela de sete a doze meses: desconto de 70% sobre o valor da multa moratória e dos juros de mora
– Parcela de 13 a 18 meses: desconto de 60% sobre o valor da multa moratória e dos juros de mora
APROVAÇÃO PROAT – Os vereadores também aprovaram o projeto de lei que institui o Programa de Autorregularização Tributária do Município de Várzea Grande (PROAT-VG). Ele tem como objetivo a conformidade tributária por meio da construção contínua e crescente de um ambiente de confiança recíproca entre a administração e os contribuintes.
Podem aderir ao Programa de Autorregularização Tributária do Município de Várzea Grande os contribuintes com crédito tributário em aberto relativo ao Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza (ISSQN) – exceto retido na fonte -, e do Imposto Predial Territorial Urbano (IPTU), cujo fato gerador tenha ocorrido até 31 de dezembro de 2024.
Além dos benefícios e condições do Programa de Recuperação Fiscal do Município de Várzea Grande (Refis) e do Mutirão da Negociação Fiscal vigentes, o contribuinte que aderir ao Programa de Autorregularização, redução de 95% da multa sancionatória prevista no art. 294, do Código Tributário Municipal; 95% de desconto da multa pelo descumprimento de obrigação acessória prevista no art. 296, do Código Tributário Municipal, em cota única; 40% sobre juros e multas sobre pagamento parcelado do crédito tributário de Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza (ISSQN) ou Imposto Predial Territorial Urbano (IPTU), com desconto, em até 240 parcelas mensais, corrigidas mensalmente pelo índice da taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e de Custódia (Selic), exclusivamente na hipótese do valor total da dívida ser superior a 49.500 Unidades de Padrão Fiscal (UPF’s), sendo necessária a apresentação de garantia equivalente ao valor negociado, conforme a lei.
Várzea Grande
Em Brasília, Moretti busca emendas com a bancada de Mato Grosso para Várzea Grande
Recursos serão utilizados em obras estruturantes da cidade, em especial: saúde e mobilidade/logística
A prefeita de Várzea Grande, Flávia Moretti (PL), visitou nesta terça-feira (23), deputados federais e o senador Wellington Fagundes (PL), na busca de emendas parlamentares para executar uma série de projetos no Município. A agenda iniciou ainda pela manhã e findou às 18h30 do horário local.
A primeira visita foi ao gabinete do deputado federal Rodrigo Zaeli (PL). Na ocasião, a prefeita pediu emendas para agilizar reformas de unidades básicas de saúde e para auxílio no gerenciamento de aquisições para a pasta.
Ainda antes do almoço, a prefeita se deslocou até o Senado Federal, para uma conversa com Fagundes quando foram solicitados recursos para obras de logística da cidade.
Depois, a prefeita se encontrou com a deputada federal Coronel Fernanda (PL), quando apresentou projetos como a construção da Casa do Autista, construção do batalhão da Guarda Municipal e regularização fundiária.
A prefeita agradeceu a recepção dos deputados e destacou que os recursos pleiteados têm como objetivo atender áreas essenciais e preparar Várzea Grande para um futuro de crescimento, como nunca visto antes.
“Estamos empenhados em garantir mais recursos para a saúde, pois sabemos que essa é uma das áreas que mais impactam a vida das pessoas. Além disso, buscamos investimentos que melhorem a mobilidade urbana, a infraestrutura e a logística, porque Várzea Grande é estratégica para o desenvolvimento de Mato Grosso. Queremos uma cidade mais organizada, moderna e com qualidade de vida para todos os moradores e esse trabalho de articulação com a bancada é fundamental para tornar esses projetos realidade”, frisou Flávia Moretti.
