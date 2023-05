Corpo de Bombeiros realiza abertura oficial de projetos sociais em Mato Grosso

Após a Promotoria de Justiça da comarca de Cotriguaçu (a 950km de Cuiabá) inspecionar o Centro Educacional Municipal Pequeno Cidadão, o Poder Executivo do Município se comprometeu a criar 30 novas vagas para crianças a partir de um ano de idade. Serão 15 vagas para o período matutino e outras 15 para o vespertino. Atualmente, a creche atende oito crianças pela manhã e 10 à tarde, com idade acima de três anos.

A inspeção foi realizada no dia 10 de março deste ano, pelo promotor de Justiça Substituto Cristiano de Miguel Felipini e equipe. Recebidos pela coordenadora da unidade, Lindamir Richetti, eles constataram que as obras de ampliação e adequação estão sendo finalizadas e que ainda não há previsão de conclusão do espaço de recreação em razão do período chuvoso.

Após a visita do MPMT, também foi finalizada a instalação do circuito de monitoramento do centro educacional, com quatro câmeras. “Resolvemos a demanda administrativamente e arquivamos a Notícia de Fato instaurada para fiscalizar a quantidade de vagas em creche para o público infantil”, contou o promotor.

A instalação de monitoramento por câmeras foi financiada por beneficiado em Acordo de Não Persecução Penal (ANPP).

Fonte: Ministério Público MT – MT