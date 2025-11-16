MATO GROSSO
Corpo de Bombeiros realiza atendimento a vítimas de acidentes de trânsito registrados durante a madrugada de sábado
O Corpo de Bombeiros Militar de Mato Grosso (CBMMT) atendeu, na madrugada deste sábado (15.11), duas ocorrências de acidente de trânsito com vítimas presas às ferragens, registradas em diferentes municípios do Estado.
A primeira situação foi registrada por volta das 00h19, quando a equipe do 4º Batalhão Bombeiro Militar (4º BBM) foi acionada para atender um acidente no cruzamento da Avenida das Figueiras com a Avenida André Maggi, em Sinop (479 km de Cuiabá).
No local, os militares constataram que uma caminhonete havia colidido com uma árvore, deixando uma mulher presa às ferragens no banco do passageiro, com ferimentos na região da perna.
Para retirá-la, a equipe utilizou técnicas de desencarceramento, procedimento que durou cerca de 20 minutos. Durante todo o atendimento, a vítima permaneceu consciente e orientada. Após ser retirada, a mulher foi imobilizada e encaminhada ao Hospital Regional.
Já a segunda ocorrência aconteceu às 2h40, na BR-070, no trecho entre Primavera do Leste e Poxoréu. A equipe da 6ª Companhia Independente Bombeiro Militar (6ª CIBM) recebeu um chamado da Polícia Rodoviária Federal (PRF) para socorrer uma vítima que havia ficado presa às ferragens de um veículo.
Ao chegar, os militares verificaram que se tratava de um caminhão carregado com garrafas de água mineral, que havia caído em um buraco no canteiro central do trevo.
Para liberar a perna da vítima, que estava presa junto ao câmbio, foram realizados cortes no banco do motorista com o desencarcerador, abrindo espaço para o resgate. O condutor apresentava fratura de fêmur direito e escoriações pelo corpo.
Com o uso de prancha rígida, o homem foi retirado das ferragens e ficou aos cuidados da equipe do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu), que o encaminhou a uma Unidade de Pronto Atendimento (UPA).
Durante toda a ocorrência, a PRF prestou apoio na sinalização e segurança do local.
Fonte: Governo MT – MT
MATO GROSSO
“Mato Grosso vai impressionar cada vez mais o Brasil”, afirma Mauro Mendes
O governador Mauro Mendes afirmou que Mato Grosso vai impressionar cada vez mais o Brasil com grandes eventos como o da Stock Car.
Na noite deste sábado (15.11), foi realizada a primeira corrida noturna da história da Stock Car no país, no Autódromo Internacional do Estado, no Parque Novo Mato Grosso, em Cuiabá.
O evento reuniu público de mais de 25 mil pessoas, com ingressos distribuídos gratuitamente pelo Governo do Estado.
“Nosso estado, que é muito conhecido pelo agronegócio, agora passa a ser reconhecido também por fazer grandes eventos. O show do Guns N’ Roses há poucos dias, agora esse espetáculo do automobilismo… e tem muita coisa por vir. Mato Grosso vai cada vez mais impressionar o Brasil”, relatou.
A pista, inaugurada para a etapa, é a primeira do Brasil com iluminação completa para competições. São 4,5 km de extensão, 13 curvas e duas retas — de 670 m e 750 m — seguindo normas das federações internacionais de automobilismo e motociclismo.
A iluminação conta com 128 torres metálicas e 768 refletores. Além da Stock Car, o público assistiu às corridas do TCR South America Banco BRB, TCR Brasil Banco BRB e Turismo Nacional.
“Muitos profissionais e até os pilotos disseram que esse é um dos melhores autódromos agora do Brasil, e com potencial, quem sabe, de estar entre os melhores do mundo. Chegaram a comparar com pistas consagradas como de Dubai e de Bahrein”, contou.
O governador reforçou que as obras no autódromo continuam para que algumas estruturas montadas de forma provisória para o evento se tornem definitivas.
“Nós vamos agora, nas próximas etapas, terminar as obras civis: os boxes definitivos, camarotes, centro médico, torre de controle, as próprias arquibancadas, que serão definitivas. E isso vai acontecer num prazo aproximado de um ano, sempre querendo performar dentro daquilo que estabelece o contrato. Teremos o maior prazer em receber a Stock Car de volta e outras categorias, porque foi um espetáculo para nós”, concluiu.
Fonte: Governo MT – MT
MATO GROSSO
Estudantes da Rede Estadual transformaram o II Festival de Robótica em vitrine de ciência, criatividade e valores humanos
O II Festival de Robótica ganhou cores, ciência e inovação com a demonstração de projetos na Mostra Científica por 20 equipes compostas por estudantes da Rede Estadual. Formadas por estudantes do 9º ano do Ensino Fundamental à 3ª série do Ensino Médio, as equipes trouxeram projetos que uniram tecnologia e propósito seguindo os valores FIRST, que são descobertas, trabalho em equipe, impacto e diversão.
Logo na entrada do evento já era possível se encantar com a vitrine de aprendizagens e a energia dos estudantes pesquisadores. Em cada estande, uma história diferente: projetos para pessoas com Transtorno do Espectro Autista (TEA), soluções sustentáveis, entre outros.
Nesse ano, as equipes formadas por até oito estudantes, acompanhadas por dois técnicos orientadores, tiveram a temática livre para a escolha do projeto. Porém, deveriam ser desenvolvidos a partir de pesquisa científica que solucione problemas da população.
É o caso da equipe Sentinel Robotics, da Escola Estadual Militar Dom Pedro II de Confresa, que apresentou um protótipo interativo capaz de estimular diversas habilidades, como coordenação motora, resolução de problemas e concentração para pessoas TEA. Eles conquistaram o 1º lugar na categoria Comunicação e Impacto Social.
“As pessoas têm grande dificuldade de comunicar com essas pessoas. Quisemos trazer para a escola essa ideia para podermos acolher essas pessoas especiais de forma específica para atender todas as necessidades. Além disso, temos um grande objetivo de mostrar que a tecnologia pode ser uma grande aliada à educação especial, adaptando a cada necessidade de uma forma divertida e acessível”, explicou a estudante integrante do grupo, Emanuele Rodrigues de Freitas.
Muitos projetos impressionaram pela excelência técnica, outros emocionaram pela capacidade de gerar impacto real na comunidade e vários chamaram atenção pelo compromisso visível com os valores FIRST. Para a professora técnica, Lucimar Alves, da equipe da Escola Estadual Cívico Militar Carlos Hugueney, de Alto Araguaia, foi gratificante ver os estudantes apresentando o projeto para as pessoas.
“Passamos por muitos desafios, dias sem dormir, quebrando a cabeça para que tudo saísse perfeito. E quando chegamos aqui e vi eles apresentando para os juízes, eu me emocionei bastante, extremamente gratificante”, acrescentou.
A avaliação seguiu rigorosamente as metodologias e rubricas oficiais da FIRST, considerando critérios como projeto de inovação e Core Values. Portanto, mais do que ideias brilhantes, os juízes buscavam propósito, impacto social, colaboração genuína e o espírito de inclusão que marca os desafios da FIRST.
Todos os vencedores em diversas categorias na Mostra Científica, como pesquisa e inovação, designer e prototipagem, comunicação e impacto social, Core Values – cultura FLL, professor destaque e Champions Award, receberam troféus e medalhas.
Fonte: Governo MT – MT
Corpo de Bombeiros realiza atendimento a vítimas de acidentes de trânsito registrados durante a madrugada de sábado
“Mato Grosso vai impressionar cada vez mais o Brasil”, afirma Mauro Mendes
Estudantes da Rede Estadual transformaram o II Festival de Robótica em vitrine de ciência, criatividade e valores humanos
Alunos de Cuiabá concluem curso com participação da Turma da Mônica
PM prende dupla de faccionados por tráfico e apreende porções de super maconha e cocaína
Segurança
PM prende dupla de faccionados por tráfico e apreende porções de super maconha e cocaína
Policiais militares prenderam dois homens, de 25 e 33 anos, por tráfico ilícito de drogas, neste sábado (15.11), em Confresa....
Polícia Civil prende foragido com duas condenações por homicídio
Um homem com dois mandados de prisão por condenação decretados pela Justiça de Rondônia, foi preso pela Polícia Civil de...
Rotam prende homem por porte ilegal de arma de fogo, apreende pistola e munições
Policiais militares do Batalhão de Rondas Ostensivas Tática Móvel (Rotam) do 6º Batalhão prenderam um homem, de 39 anos, por...
MT
Brasil
As regras para ser instrutor de CNH sem vínculo com autoescola
Profissional terá de fazer curso para oferecer aulas de direção O Ministério dos Transportes divulgou os requisitos para instrutor autônomo...
Cancelada a sessão do Congresso que analisaria vetos e LDO
Andressa Anholete/Agência Senado O presidente do Congresso Nacional, Davi Alcolumbre, cancelou a sessão desta quinta-feira (16), na qual seriam...
Reforma administrativa: propostas modificam contratos temporários, gratificações e concursos
Coordenador do grupo de trabalho sobre o tema garantiu, no entanto, que nenhum dos textos prevê mudanças na estabilidade dos...
Economia & Finanças
Mais Lidas da Semana
-
CIDADES6 dias atrás
Prefeitura prepara dia exclusivo para a saúde do homem com nove especialidades médicas
-
CIDADES6 dias atrás
XV Mostra Pedagógica valoriza práticas exitosas e fortalece a rede municipal de ensino em Sinop
-
Saúde6 dias atrás
Dez iniciativas são reconhecidas por boas práticas na prevenção da tuberculose
-
Várzea Grande6 dias atrás
João Eduardo Sá é nomeado subsecretário de Desenvolvimento Econômico, Tecnologia e Turismo
-
ELEIÇÕES6 dias atrás
Cláudia: Justiça Eleitoral foca no público idoso
-
MATO GROSSO6 dias atrás
Corpo de Bombeiros socorre jovem após salto em área rasa de cachoeira
-
AGRONEGÓCIO6 dias atrás
Trigo brasileiro polui menos que o produzido no resto do mundo
-
AGRONEGÓCIO6 dias atrás
COP30 começa na Amazônia e coloca agronegócio no centro do debate climático