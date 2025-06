Corpo de Bombeiros realiza Congresso Internacional de Gestão de Incêndios Florestais a partir de segunda-feira (16)

A Secretaria de Estado de Educação (Seduc) vai promover de 17 de junho a 1 julho, a última etapa dos encontros regionais dos grêmios estudantis. As ações são realizadas em parceria com as Diretorias Regionais de Educação (DREs). Os próximos polos a receberem o evento são Confresa, Alta Floresta, Matupá, Sinop e a Diretoria Metropolitana de Educação (DME).

De acordo com a Seduc, os encontros têm como objetivo fomentar a liderança jovem, a participação democrática e a organização dos grêmios estudantis, com dinâmicas formativas e reflexões sobre o papel do estudante como agente de transformação social dentro do ambiente escolar.

Mais de 700 líderes de grêmios estudantis participaram dos encontros realizados nos polos regionais de educação de Juína, Tangará da Serra, Diamantino, Rondonópolis, Pontes e Lacerda, Cáceres, Primavera do Leste e Barra do Garças.

O secretário de Estado de Educação, Alan Porto, explica que os eventos regionais são preparativos para o 2º Encontro Estadual dos Grêmios Estudantis que vai acontecer no segundo semestre desse ano, em Cuiabá. “A Seduc vai reunir os dirigentes dos grêmios para uma grande formação, troca de experiências e articulação de propostas”, disse.

Alan reforçou que a Seduc e as DREs estão investindo no protagonismo juvenil porque acreditam no poder transformador da participação estudantil. Para o secretário, “o grêmio estudantil é a ponte entre gestão e juventude. É ali que nascem as lideranças do presente e do futuro”, completou.

“Os estudantes que entendem seu papel, que participam, propõem e se engajam, contribuem diretamente para a construção de uma escola melhor e de uma educação pública de qualidade”, disse o secretário.

Além de atividades voltadas ao fortalecimento dos grêmios, os encontros também têm reforçado a importância da participação dos estudantes nas avaliações institucionais, como o SAEB 2025, ressaltando que o desempenho da rede é construído de forma coletiva, com o engajamento ativo dos próprios alunos.

Para Matheus Silva, coordenador do projeto de fortalecimento dos grêmios estudantis da Seduc, o grêmio é uma peça central na transformação do ambiente escolar. “O grêmio estudantil é mais do que um grupo de representação. É onde nascem ideias, se constroem sonhos e se transforma a escola de dentro para fora. Quando o grêmio anda junto com a gestão da escola e com a Seduc, todo mundo ganha: a escola fica mais viva, os projetos ganham mais sentido e os estudantes se sentem parte real da mudança”.

Para Matheus, o protagonismo juvenil não é só uma palavra bonita. “É atitude, é fazer acontecer, é mostrar que a juventude tem ideias, força e o poder de transformar o presente e o futuro da educação pública em Mato Grosso”.

De acordo com Saulo Scariot, diretor regional de Educação do Polo Tangará da Serra, os grêmios têm assumido um papel estratégico: “Eles representam uma liderança dos estudantes na educação pública. Os estudantes representados nos grêmios vêm nos ajudando na divulgação das políticas públicas, no engajamento junto aos colegas, com as habilidades que essa juventude vem desenvolvendo”.

Saulo acrescentou, por exemplo, a gravação de vídeos, o uso das redes sociais para ajudar na divulgação de ações ou mesmo de políticas públicas que precisamos fomentar dentro da unidade escolar. “Vejo também que o grêmio estudantil é um elo de ligação entre a gestão escolar, a Secretaria de Estado de Educação e os estudantes”.

Cronograma dos próximos encontros

17/06 Confresa

24/06 Alta Floresta

25/06 Matupá

26/06 Sinop

01/07 Grande Cuiabá

Fonte: Governo MT – MT