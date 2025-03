Corpo de Bombeiros realiza palestra de prevenção e primeiros socorros para profissionais de escola pública

Uma grande quantidade de entorpecentes pertencentes a uma facção criminosa foi apreendida pela Polícia Civil, no final da manhã desta quarta-feira (12.3), durante investigações conduzidas pela Delegacia Especializada de Narcóticos (Denarc). A carga de 57 tabletes de entorpecentes, dividida em pasta base e cloridrato de cocaína, foi apreendida em uma residência no bairro Parque Boa Vista, em Várzea Grande.

A droga, avaliada em mais de R$ 1,2 milhão, foi localizada em tambores enterrados no terreno nos fundos da residência. Um homem, que confessou armazenar a droga para uma facção criminosa, foi preso em flagrante por tráfico de drogas.

A ação faz parte da Operação Inter Partes, que integra o planejamento da Polícia Civil de Mato Grosso para enfrentamento ao crime organizado, dentro do Programa Tolerância Zero do Governo do Estado para o combate à atuação de facções criminosas.

Durante investigações do tráfico de drogas na Região Metropolitana, os policiais da Denarc receberam informações sobre uma residência, em que estaria armazenada quantidade expressiva de droga. O local foi monitorado por diversos dias.

Nesta quarta-feira (12), os policiais flagraram o momento em que o investigado saiu de casa carregando uma caixa de papelão e realizaram a abordagem. O suspeito tentou fugir, momento em que diversos tabletes de entorpecente que estavam na caixa caíram no chão.

Na caixa, estavam armazenados 15 tabletes de cloridrato de cocaína. Diante da situação de flagrante, os policiais realizaram buscas na residência, onde verificaram alguns pontos do terreno cobertos por folhas. Durante escavação do local, foi encontrado um tambor com 28 peças de pasta base de cocaína, fitas adesivas e várias sacolas plásticas.

Em outro ponto do terreno, foi encontrado outro tambor enterrado, onde estavam armazenados 14 tabletes de pasta base de cocaína. Ainda no interior da residência, foram encontradas quatro porções de cloridrato de cocaína, uma balança de precisão e várias embalagens, tipo zip lock, que estavam no armário do investigado.

Questionado, o suspeito alegou que os entorpecentes pertenciam a uma facção criminosa e que recebia R$ 1 mil mensais para guardar a droga. Ele também confessou que atuava com a venda de cocaína, por meio da modalidade delivery.

Todo material ilícito foi apreendido e o suspeito conduzido à Denarc, onde foi interrogado pelo delegado André Rigonato, e autuado em flagrante por tráfico de drogas, sendo posteriormente colocado à disposição da Justiça.

Fonte: Governo MT – MT