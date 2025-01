Corpo de Bombeiros reforça medidas de segurança durante o período chuvoso

O Governo de Mato Grosso vai enviar, nesta semana, 400 cestas de alimentos e outros mantimentos para o município de Confresa (1.060 km de Cuiabá), para atender às famílias afetadas pelas chuvas intensas que atingiram o município na última sexta-feira (16.1).

As doações, coordenadas pela Sala de Situação montada em decorrência das chuvas, fazem parte das ações determinadas pelo governador Mauro Mendes e a primeira-dama Virginia Mendes para atendimento às familias, e contam com apoio dos Programas SER Família Solidário e Aconchego, idealizados pela primeira-dama.

Além dos alimentos, também serão enviados 400 kits de higiene e limpeza, 200 filtros de água e 100 cobertores.

De acordo com o levantamento do município, pelo menos 120 famílias da zona urbana foram impactadas pelas chuvas e 280 famílias estão isoladas na zona rural da cidade.

Conforme o Centro Nacional de Monitoramento e Alertas de Desastres Naturais (Cemaden), o acumulado de chuvas desde quinta-feira é de 140 milímetros.

Desde a manhã de sexta-feira (17) o Corpo de Bombeiros está atendendo a população do município, e a Defesa Civil Estadual está emitindo alertas e orientações para a Prefeitura.

Já na manhã deste domingo (19), com apoio logístico do Centro Integrado de Operações Aéreas (Ciopaer), da Secretaria de Estado de Segurança Pública, equipes da Defesa Civil foram auxiliar o município no levantamento dos danos e na solicitação de homologação do decreto de emergência pelo Estado e Governo Federal. O objetivo é facilitar o recebimento de recursos para as ações emergenciais e de reconstrução.

Paranatinga

Ainda neste domingo, a Defesa Civil encaminhou 240 cestas de alimentos, kits de higiene e limpeza, filtros de água e cobertores para as famílias atingidas pela inundação em Paranatinga (a 390 km de Cuiabá).

No município, pelo menos 9 famílias que ficaram desabrigadas estão em abrigos temporários montados pela Prefeitura.

A Defesa Civil e o Corpo de Bombeiros mantém um posto de comando no local para coordenar as ações de atendimento ao município.

Monitoramento

A Sala de Situação mantém o monitoramento dos impactos das chuvas em 20 municípios. São eles: Paranatinga, Confresa, Porto Alegre do Norte, Nossa Senhora do Livramento, Santa Terezinha, Nobres, Rondonópolis, Cuiabá, Arenápolis, Alto Paraguai, Barra do Bugres, Denise, Campo Novo do Parecis, Nova Marilândia, Nova Olímpia, São José do Rio Claro, Rio Branco, Chapada dos Guimarães, Lucas do Rio Verde e Salto do Céu.

A Defesa Civil segue orientando e emitindo alertas para as prefeituras.

Fonte: Governo MT – MT