MATO GROSSO
Corpo de Bombeiros registra aumento de 58,6% nas ocorrências de queda de árvores em 2025
O Corpo de Bombeiros Militar de Mato Grosso (CBMMT) registrou 633 ocorrências de queda de árvores entre janeiro e outubro de 2025, um aumento de 58,6% em relação ao mesmo período de 2024, quando foram contabilizados 399 atendimentos. Com isso, o número parcial de 2025 já supera todo o total registrado no ano anterior, que fechou com 539 ocorrências.
As quedas de árvores em via pública lideram as solicitações deste ano, somando 334 casos, seguidas das ocorrências em edificações (287), em veículos (10) e sobre pessoas (2). Em comparação ao mesmo intervalo de 2024, todas as categorias apresentaram aumento, com destaque para os atendimentos em via pública, que mais que dobraram.
Em 2025, janeiro foi o mês com maior número de registros, com 129 atendimentos, seguido por fevereiro (113) e abril (91). Já em 2024, o mês com mais ocorrências havia sido outubro, com 107 casos, enquanto janeiro registrou 50 chamados e março, 46.
A aspirante a tenente BM Anne Fonseca explica que grande parte desses chamados está diretamente ligada às condições climáticas e ao desgaste natural da arborização.
“Quando uma árvore cai, ela pode atingir veículos, residências, redes elétricas e até isolar bairros inteiros. Nossos bombeiros atuam de forma rápida e segura para reduzir esses impactos. É importante que a população fique atenta aos sinais de risco e acione o 193 sempre que notar raízes expostas, rachaduras no solo, troncos ocos ou galhos pesados e inclinados. São medidas simples que podem evitar acidentes mais graves”, afirma.
Orientação
Após períodos de chuvas intensas e ventos fortes, aumenta significativamente o risco de queda de árvores em vias públicas e também sobre residências e veículos. Nessas situações, pode ser necessário acionar o Corpo de Bombeiros para realizar a avaliação e a remoção segura da árvore.
A população deve solicitar uma vistoria sempre que identificar risco iminente, como inclinação acentuada, rachaduras no tronco, raízes expostas ou galhos secos prestes a cair. Para isso, basta ligar para o 193, informar a situação e pedir uma avaliação técnica. O atendimento é válido tanto para áreas públicas quanto privadas.
Motoristas e motociclistas devem evitar estacionar veículos embaixo ou próximo a árvores, especialmente durante o período chuvoso, reduzindo o risco de danos em caso de queda.
Em situações de emergência, como árvores que caem sobre vias, residências, veículos ou colocam pessoas em risco, o Corpo de Bombeiros pode ser acionado pelo 193. A Defesa Civil também pode ser contatada pelo 199.
Fonte: Governo MT – MT
MATO GROSSO
Forças de segurança apreendem 376 quilos de drogas e quatro armas de fogo; prejuízo ao crime de R$ 5 milhões
Equipes do 12º Comando Regional da Polícia Militar e do Grupo Especial de Fronteira (Gefron) apreenderam 376 quilos de entorpecentes e quatro armas de fogo, neste sábado (29.11), na cidade de Pontes e Lacerda. A ação causou prejuízo de mais de R$ 5 milhões ao crime e resultou na prisão de três homens por tráfico ilícito de drogas e porte ilegal de arma.
Conforme o boletim de ocorrência, as equipes policiais receberam informações, via setor de inteligência, de que uma caminhonete Hilux prata e um carro Volkswagen Voyage branco estariam transportando grande quantidade de entorpecentes, em uma estrada rural da cidade.
Diante da situação, os policiais iniciaram patrulhamento e localizaram os veículos, com as mesmas características informadas, estacionados em uma chácara. Ao se aproximarem para abordagem, os dois suspeitos que conduziam os veículos fugiram em direção a uma região de mata.
Os militares entraram na residência da chácara e encontraram um homem, que foi abordado e detido. Questionado sobre os carros, ele afirmou que os dois suspeitos haviam acabado de descarregar as drogas no local.
Em verificação no imóvel, foram encontrados 196 quilos de supermaconha skank, 145 quilos de pasta base de cocaína, 33 quilos de cocaína e dois quilos de substância conhecida como “dry”. Também dentro da casa foram localizadas quatro armas de fogo, sendo uma espingarda, uma garrucha artesanal e duas pistolas.
As forças de segurança intensificaram as buscas na região de mata e localizaram os dois suspeitos que haviam fugido. Eles confessaram envolvimento no transporte e descarregamento dos entorpecentes na chácara.
Todos os três suspeitos encontrados receberam voz de prisão e foram conduzidos para registro da ocorrência e demais providências, junto de todas as drogas, armas e veículos apreendidos.
Disque-denúncia
A sociedade pode contribuir com as ações da Polícia Militar de qualquer cidade do Estado, sem precisar se identificar, por meio do 190 ou 0800.065.3939.
Fonte: Governo MT – MT
MATO GROSSO
1ª Corrida da Core reúne 1,5 mil pessoas no Parque Novo Mato Grosso
A Polícia Civil promoveu a 1ª Corrida da Core nesse sábado (29.11), no Parque Novo Mato Grosso. Organizado pela Coordenadoria de Recursos Especiais (Core), o evento reuniu cerca de 1,5 mil pessoas. Para os participantes, o evento foi um sucesso.
Há mais de dez anos no universo da corrida, o atleta amador Reginaldo Duarte retornou este ano às participações em provas.
“Essa foi a minha quarta prova do ano e achei ela muito bem organizada, principalmente por ser a primeira edição. A questão do apoio aos atletas, a hidratação, alimentação, a camisa é bonita, um bom material e o percurso também, muito bem planejado. Gostei muito, foi bem bacana”, disse o corredor, que garantiu o 2º lugar na classificação geral, na modalidade 5 km, com o tempo de 18min21s.
A atleta amadora Yasmim Aguilera havia deixado de participar de provas, e retornou há sete meses. Ela conta que, desde que retornou, participou de algumas corridas de rua e alcançou o primeiro lugar na classificação geral da Corrida da Core, na modalidade 10 km.
“Minhas últimas provas foram todas de 5 km. A sensação de vencer essa de 10 km foi muito legal”, disse a atleta.
Ela também destacou a organização da prova. “Foi uma corrida muito boa. Foi tudo perfeito, toda estrutura, o percurso muito bom para os corredores, bem plano, muito bom mesmo, gostei muito”, enfatizou a atleta, com grande expectativa para as próximas edições.
Iniciante no universo da corrida, a atleta amadora Lorena Cristina Correia Santana também destacou a organização do evento. “Para uma primeira corrida foi bem emocionante, a equipe organizadora muito motivadora e organização excelente. Sinto que não vou parar só nessa corrida, senti um calor e uma emoção para competir muito grande. Sou mãe e não faço muitos exercícios, sou sedentária, mas me senti viva correndo e irei competir outras vezes”, contou a atleta.
Para o delegado e coordenador da Core, Frederico Murta, o sucesso da prova se deveu ao compromisso institucional que a Polícia Civil desenvolve em todas suas ações.
“A Polícia Civil busca sempre atender a população com excelência. Nossa prova procurou seguir esse mesmo viés”, enfatizou.
Segundo o delegado, o balanço da corrida foi bem positivo.
“Nós estamos bem satisfeitos com a realização do evento. Foi a primeira corrida da unidade. Grande evento da Core, da Polícia Civil. Tudo ocorreu dentro do planejado. A gente conseguiu vender todas as inscrições, a adesão foi bem alta, mesmo sendo no horário da final das Libertadores. Mas acabou dando tudo certo, o evento foi bem tranquilo, sem nenhuma intercorrência. Estamos bem animados para o próximo ano! Que a gente possa repetir isso e entrar de vez para o calendário esportivo de Mato Grosso”, avaliou Murta.
Fonte: Governo MT – MT
