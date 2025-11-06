Corpo de Bombeiros resgata corpo encontrado em poço de 12 metros de profundidade

O Corpo de Bombeiros Militar de Mato Grosso (CBMMT) realizou, na quarta-feira (5.11), o resgate de um cadáver encontrado dentro de um poço em uma residência no bairro João Godofredo, em Poconé (a 105 km de Cuiabá).

A equipe do 1º Pelotão Independente Bombeiro Militar (1º PIBM) foi acionada pelo Centro Integrado de Operações de Segurança Pública (Ciosp) por volta das 6h30, após solicitação da proprietária da residência. Segundo informações, ela teria avistado um corpo boiando no poço, que possui cerca de 12 metros de profundidade.

No local, os militares constataram que o poço estava fechado. Ao acessá-lo, confirmaram que se tratava do corpo de uma mulher. Devido à profundidade, a equipe utilizou água da viatura para fazer o corpo boiar até um nível seguro, facilitando o acesso dos militares com escadas e cabos.

A equipe desceu até a proximidade do corpo e realizou o resgate de forma segura, utilizando cabos e amarrações. Após a operação, o corpo foi entregue à Perícia Oficial e Identificação Técnica do Estado (Politec) para as providências cabíveis. As Polícias Militar e Civil também estiveram no local, e as causas do óbito ainda deverão ser apuradas.

