Corpo de Bombeiros resgata lobo-guará que ficou preso em restaurante em Jaciara

O Corpo de Bombeiros Militar de Mato Grosso (CBMMT) extinguiu, no domingo (13.4), um incêndio em um secador de grãos, localizado em uma indústria no município de Sinop (a 480,9 km de Cuiabá).

A equipe do 4° Batalhão de Bombeiro Militar (4º BBM) foi acionada por volta das 16h e imediatamente se deslocou até o local, onde iniciou o combate direto às chamas. A equipe também atuou no resfriamento das estruturas próximas para evitar a propagação do fogo para outras áreas.

A operação contou ainda com o apoio dos brigadistas da própria indústria, e suporte da Secretaria Municipal de Obras e Meio Ambiente, que auxiliaram no abastecimento de água para as viaturas. Após intenso trabalho, por volta das 22h, o incêndio foi controlado.

As equipes do CBMMT permaneceram no local para realização do trabalho de rescaldo, garantindo a eliminação de focos residuais e prevenindo a reignição do fogo. Apesar do incêndio, ninguém ficou ferido.

Não há informações sobre as causas do incêndio.

Veja a atuação dos bombeiros nessa ocorrência

Fonte: Governo MT – MT