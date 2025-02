Corpo de Bombeiros resgata serpente que estava dentro de motocicleta

Um ex-policial militar. condenado por envolvimento em crimes de roubo e associação criminosa, teve o mandado de prisão cumprido pela Polícia Civil, nesta quinta-feira (6.2), em ação realizada pelos policiais da Gerência Estadual de Polinter (Gepol), com apoio da Delegacia Especializada de Repressão a Crimes Informáticos (DRCI).

O ex-sargento da Polícia Militar, C.F.S., estava com mandado de prisão decretado pela Vara Única de Vera, por condenação transitada em julgado a pena de 64 anos e quatro meses de reclusão pelos crimes de roubo e associação criminosa.

O preso teve a participação identificada, em, pelo menos, dez crimes de roubos a estabelecimentos comerciais, a residência e roubos conhecidos como “saidinha de banco”. Ele e um comparsa, também policial militar, utilizavam um veículo Fiat Uno, para dar cobertura na fuga de assaltantes.

Em outubro de 2007, o policial foi preso pela Polícia Militar enquanto dirigia o seu carro Fiat Uno, em companhia de dois assaltantes. Os suspeitos haviam acabado de praticar um assalto contra o funcionário de uma empresa que havia saído de duas agências bancárias.

Com o conhecimento do mandado de prisão em aberto, os policiais da Polinter realizaram diversos levantamentos para localização do foragido e chegaram à localização com apoio da equipe da Delegacia de Repressão a Crimes Informáticos.

O procurado foi localizado em uma destruidora de sua propriedade, no bairro Ouro Fino, em Cuiabá, onde teve a ordem de prisão cumprida. O preso foi encaminhado para a Gerência de Polinter para as providências cabíveis, sendo posteriormente encaminhado para audiência de custódia, ficando à disposição da Justiça.

Fonte: Governo MT – MT